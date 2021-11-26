ТУЛУЗ-ЛОТРЕК АНРИ

Французский художник-постимпрессионист, график, карикатурист, иллюстратор.

Ранние годы

Родился в семье графа Альфонса Шарля де Тулуз-Лотрек-Монфа и графини Адель Тапье де Селейран, приходившимися друг другу кузенами (бабушки Альфонса и Адель были родными сестрами). Рожденный от связи столь близких родственников, Анри обладал хрупким здоровьем. После смерти младшего сына в 1868 г. супруги Лотрек расстались, и старший сын остался жить с матерью. В детстве его воспитанием по большей части занимались няня и гувернантки. Страдая вдали от светской жизни, Адель вместе с сыном в 1871 г. переехала из родового замка в Париж. Уже тогда Лотрек находил отдушину в рисовании, особенно ему нравилось изображать лошадей. Семья поддержала увлечение мальчика, и вскоре друг семьи, художник-анималист Рене Принсето периодически стал давать ему уроки рисования.

В мае 1878 г. Лотрек, вставая с кресла, сломал шейку бедра правой ноги. Через год, в 1879 г., он сломал левую ногу, упав в канаву. Как считают современные медики, переломы художника лечились неподобающим образом, что привело к тому, что Анри перестал расти – его ноги остались 70 см в длину до конца жизни. Рост художника остановился на отметке в 142 см. Для семьи проблемы со здоровьем Лотрека стали чуть ли не большей трагедией, чем для него самого – рушились как все надежды на блестящую карьеру отпрыска древнего славного рода, так и возможность выгодно жениться. Переломы стали окончательной точкой отчуждения между Анри и его отцом, человеком общества, любителем оружия и охоты. В противоположность, болезнь сблизила будущего художника с матерью, которая стала для него самым близким человеком.

Становление

Прикованный к постели, Анри постоянно рисовал. Он совершенствовал свое умение передавать животных в динамике, затем в ракурсе его внимания оказываются люди – родители, друзья семьи, гувернантки. Вскоре Лотрека захватывает весь окружающий мир – природа, городской ландшафт, бытовые сценки. «Я рисую вещи как они есть. Я не комментирую. Я делаю запись», - говорил впоследствии художник. Рене Принсето отметил успехи и прогресс Анри и порекомендовал ему поступить в художественную мастерскую. Мать Анри, все еще имея амбиции насчет сына – если не военный, то хотя бы уважаемый художник, - воспользовалась семейными связями и устроила Лотрека в мастерскую Леона Бонна.

Поступив к Бонна, Лотрек поселился на Монмартре, где прожил впоследствии около 20 лет. Богемный образ жизни, который вели жители этого района, пришелся молодому художнику по вкусу. Он активно посещал различные кафе и ресторанчики, был завсегдатаем увеселительных заведений. Однако беззаботный образ жизни не мешал ему осваивать академический рисунок и традиции классической живописи в мастерской Бонна. В 1882-1887 гг. Анри продолжал свое обучение уже у Фернана Кормона, ведущего художника того времени в области исторической живописи. Там, помимо оттачивания академической базы, он встретил верных соратников, дружба с которыми длилась всю его жизнь. В мастерской Лотрек также познакомился с Винсентом Ван Гогом. Кормон, будучи художником классической школы, тем не менее, не препятствовал экспериментам своих учеников, наоборот, вдохновляя их на исследование Парижа и поиск новых тем и сюжетов для изображения.

После окончания обучения у Кормона в 1887 г. Лотрек вместе с друзьями по мастерской, в том числе Винсентом Ван Гогом, участвовал в нескольких выставках. Его работы были замечены бельгийским критиком Октавом Маусом, который пригласил художника выставиться в Брюсселе. А при содействии Ван Гога одна из работ Лотрека была куплена Тео Ван Гогом для своей галереи.

В 1889-1894 гг. Лотрек участвовал в Салоне независимых, где регулярно выставлялся с пейзажами Монмартра. В этот период его также интересуют люди – он изображает актрис и работниц увеселительных заведений, прачек и горничных. Плавной линией и динамичной штриховкой художник создавал выразительные портреты своих современников, запечатлев одну из золотых эпох в истории Парижа. Ее символом стало кабаре «Мулен Руж», где на Лотрека всегда был забронирован столик. Сидя в зрительном зале, художник делал зарисовки во время номеров, передавая своеобразную атмосферу заведения. Наполненные дружеским любованием, выполненные Лотреком портреты актрис «Мулен Руж» стали одним из символов славной эпохи в жизни французской богемы.

Постоянное пребывание в увеселительных заведениях, шумные вечеринки с неконтролируемым употреблением алкоголя и подхваченные от «жриц любви» болезни постепенно ослабляли здоровье Лотрека. Художник страдал от алкоголизма. В феврале 1899 г. семья настояла на том, чтобы он отправился на лечение в санаторий. Однако вскоре Лотрек вернулся в Париж к пагубным привычкам. Он скончался 9 сентября 1901 г. в возрасте 36 лет от сифилиса и осложнений, вызванных поражением печени.

Творчество

За свою практически 20-летнюю творческую карьеру Лотрек написал более 700 картин, более 200 акварелей, более 5000 рисунков, создал более 30 графических работ, также пробовал себя в керамике и стеклодувном деле. Вероятно, количество созданных произведений искусства было куда большим, однако не все дошли до наших дней. Тем не менее, можно утверждать, что наследие Лотрека имеет хорошую сохранность. Это заслуга матери художника, которая сразу же после его смерти создала музей сына в Альби.

Лотрек развивался на основе классической традиции, однако наиболее сильное влияние он испытал от импрессионизма. Среди его вдохновителей – Эдгар Дега и Эдуард Мане. Однако в ходе творческого развития в манере Лотрека появилась экспрессия и динамичность, свойственная художником, старавшимся переосмыслить опыт предшественников. Сам художник так отзывался о своих задачах: «Я отнюдь не возрождаю французское искусство, я сражаюсь с несчастным листом бумаги, который не причинил мне никакого зла и на котором, уверяю вас, у меня не получается ничего хорошего». Самокритичность Лотрека, однако, не была свойственна его зрителям – уже при жизни он стал довольно популярным автором в среде монмартрской богемы. Беспорядочный образ жизни художника наложил влияние и на объекты изображений: от театральных сценок в огнях рампы и видов Парижа до проституток, изображенных во время утреннего туалета. Лотрек запечатлел целый пласт французской культуры конца XIX в., став его неотъемлемой частью.