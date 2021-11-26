ПОЗИЛЛИПО ШКОЛА

ПОЗИЛЛИПО ШКОЛА (Итальянский Scuola di Posillipo) - груп­па ху­дож­ни­ков-пей­за­жи­стов, ра­бо­тав­ших в Ита­лии в 1-й половине XIX века.

Сло­жи­лась в Не­апо­ле около 1820 года, ко­гда во­круг жи­во­пис­ца А.С. Пит­лоо (гол­ланд­ца по про­ис­хо­ж­де­нию) спло­тил­ся круг ху­дож­ни­ков, близ­ких друг дру­гу по сти­лю и по ду­ху: А. Виа­нел­ли, Г. Змард­жас­си, Т. Дюк­лер, Силь­вестр Ф. Щед­рин и других, а так­же Дж. Джи­ган­те, став­ший са­мым из­вест­ным пред­ста­ви­те­лем Позиллипо школы.

Главная те­ма твор­че­ст­ва мас­те­ров Позиллипо школы - ви­ды Не­апо­ля и его ок­ре­ст­но­стей, в том числе города Сор­рен­то, а так­же По­зил­ли­по (хол­ма близ Не­апо­ля, название ко­то­ро­го да­ло имя всей груп­пе). Вы­сту­пая про­тив­ни­ка­ми ака­де­миз­ма, ху­дож­ни­ки Позиллипо школы об­ра­ти­лись к бо­лее спон­тан­но­му и эмо­цио­наль­но­му ти­пу пей­за­жа, пе­ре­даю­ще­му свой­ст­вен­ное ро­ман­тиз­му от­но­ше­ние к при­ро­де («Лун­ная ночь в Не­апо­ле» Щед­ри­на, 1828 год, ГТГ). Не­ред­ко в пей­за­жи вклю­ча­лись сце­ны из по­все­днев­ной жиз­ни. Су­ще­ст­вен­ное влия­ние на мас­те­ров Позиллипо школы ока­за­ло пре­бы­ва­ние в Не­апо­ле У. Тёр­не­ра и К. Ко­ро: оно про­яви­лось во вни­ма­нии к пе­ре­да­че со­стоя­ний све­та, ко­ло­ри­стической тон­ко­сти, пред­вос­хи­ще­нии эф­фек­тов пле­нэр­ной жи­во­пи­си . На­чи­ная с середины 1830-х годов в кар­ти­нах ху­дож­ни­ков Позиллипо школы уси­ли­ва­ет­ся сте­рео­тип­ность ком­по­зиционных схем, пей­за­жи всё бо­лее сбли­жа­ют­ся с «олео­гра­фи­че­ски­ми» изо­бра­же­ния­ми по­пу­ляр­ных ви­дов, пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми современной су­ве­нир­ной от­крыт­ки. Ши­ро­кий спрос на про­из­ве­де­ния мас­те­ров Позиллипо школы со сто­ро­ны иностранных пу­те­ше­ст­вен­ни­ков объ­яс­ня­ет­ся в том числе рас­про­стра­не­ни­ем «итальянского жан­ра» в ев­ропейской жи­во­пи­си XIX века.

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