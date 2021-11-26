ПОРТА КАРЛО
ПОРТА КАРЛО - итальянский поэт.
Писал на миланском диалекте. Сын чиновника; окончил королевский коллеж в городе Монца (1792). Во время Цизальпинской республики находился на государственной службе, симпатизировал Наполеону Бонапарту. Перевёл ряд фрагментов «Божественной комедии» Данте на миланский диалект, апологетом которого выступил в сонете «Слова всякого языка, дорогой синьор Горел» («I paroll d’on lenguagg, car sur Gorell», 1810). Продолжил укоренённую в ломбардском фольклоре традицию комической житейской зарисовки, в русле которой переложил на стихи анекдоты, скабрёзные школярские шутки и смешные городские истории, издав их анонимно в предновогодних ярмарочных календарях 1793 и 1794 годов под названием «Судомойка покойного Менегина» («El lava piatt del Meneghin ch’e mort»); в названии фигурирует имя наставника Порта - поэта Доменико (на миланском диалекте - Менегина) Балестриери. В середине 1810-х годов прославился как мастер стихотворной комической новеллы; наиболее известные из них - «жалобы» простолюдинов, людей городского дна с искалеченной судьбой: «Невзгоды Джованнина Толстяка» («Desgrazzi de Giovannin Bongee», 1812 год, издана в 1820 году) и другие. В годы Реставрации написал несколько сатир на католическое духовенство и аристократов, отмеченных меткостью социальных характеристик: «Назначение капеллана» («La nomina del capellan», 1819 год), «Молитва» («La preghiera»), «Война священников» («La guerra di prett», обе 1820 года). Реалистические тенденции творчества Порта оказали воздействие на ориентированную на «народность» и «правдивость» эстетику ломбардского романтизма. В последние годы жизни Порта поддерживал журнал романтической направленности «Conciliatore», особенно в его полемике с классицизмом (цикл из 13 сонетов против пуризма и пристрастия к мифологии (1817), шутливая лекция в стихах о романтизме для светской интеллектуалки (1817)); в его доме с 1816 года собирался романтический кружок «Камеретта» («комнатка»), среди участников которого - Дж. Берше, Э. Висконти, Т. Гросси, А. Мандзони, Дж. Торти.
Сочинения:
Poesie. Mil., [2002].