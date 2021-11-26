ПОНТОППИДАН ХЕНРИК

ПОНТОППИДАН ХЕНРИК - датский писатель.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. В знак про­тес­та про­тив ре­лигиозных се­мей­ных тра­ди­ций по­сту­пил в Ко­пен­га­ген­ский по­ли­тех­нический институт (1874). В 1879 году ос­та­вил учё­бу; уе­хал в Северную Ют­лан­дию, где ра­бо­тал учи­те­лем в крестьянской шко­ле. Пе­ча­тал­ся с 1881 года. В ран­них со­чи­не­ни­ях Понтоппидана ощу­ща­ет­ся влия­ние идей Г. Бран­де­са: сборники рас­ска­зов из жиз­ни бед­ней­ше­го кре­сть­ян­ст­ва «Под­ре­зан­ные кры­лья» («Stækkede Vinger», 1881), «Кар­ти­ны сель­ской жиз­ни» («Landsbybilleder», 1883), «В хи­жи­нах» («Fra Hytterne», 1887); по­вес­ти «При­ход Сан­дин­ге» («Sandinge Meni­g­hid», 1883) и «По­ляр­ный мед­ведь» («Is­bjønen», 1887). К кре­сть­ян­ским рас­ска­зам Понтоппидана при­мы­ка­ет ро­ман­ная три­ло­гия «Обе­то­ван­ная зем­ля» («Det forjættede Land», 1891-1895), раз­вен­чи­ваю­щая ре­лигиозно-ро­ман­тические ил­лю­зии пре­вра­ще­ния Да­нии в пат­ри­ар­халь­но-хри­сти­ан­скую «обе­то­ван­ную зем­лю». В от­вет на уси­ле­ние в литературе нео­ро­ман­тических тен­ден­ций соз­дал ряд про­из­ве­де­ний, где осу­дил датских нео­ро­ман­ти­ков за бег­ст­во от дей­ст­ви­тель­но­сти: ро­ма­ны «Ноч­ная стра­жа» («Nat­te­vagt», 1894), «Древ­ний Адам» («Den gamle Adam», 1894), «Песнь пес­ней» («Hø jsang», 1896). Наи­бо­лее зна­чительное сочинение Понтоппидана - ро­ман «Сча­ст­лив­чик Пер» («Lyk­ke-Per», часть 1-8, 1898-1904 годы, русский перевод 1913 года), в ко­то­ром кри­тическое изо­бра­же­ние со­ци­аль­ной сре­ды со­че­та­ет­ся с по­ста­нов­кой про­бле­мы сво­бо­ды лич­но­сти. В ро­ма­нах «Цар­ст­во мёрт­вых» («De dødes Rige», часть 1-5, 1912-1916 годы) и «Бла­жен­ст­во че­ло­ве­ка» («Mands Himmerig», 1927) опи­сал на­сту­п­ле­ние об­щественно-по­ли­тической и куль­тур­ной ре­ак­ции в Да­нии по­сле по­ра­же­ния ра­ди­каль­но-де­мо­кра­тического «дви­же­ния про­ры­ва». Сре­ди других со­чи­не­ний: че­ты­ре то­ма вос­по­ми­на­ний (1933-1940), объ­е­ди­нён­ных в 1943 году под об­щим названием «На пу­ти к са­мо­му се­бе» («Undervejs til mig selv»).

Но­бе­лев­ская премия (1917).

Сочинения:

Собр. соч. СПб., 1913. Т. 1-5;

Samlede værker. Kbh., 1931. Bd 1-9.