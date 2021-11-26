ПОЛЬДИ-ПЕЦЦОЛИ МУЗЕЙ
ПОЛЬДИ-ПЕЦЦОЛИ МУЗЕЙ (Museo Poldi Pezzoli) - художественное собрание в Милане.
Открыт в 1881 году. Создан итальянским аристократом Джан Джакомо Польди-Пеццоли (1822-1879), который целенаправленным собирательством, проводившимся в сотрудничестве с Дж. Морелли и художником Дж. Бертини, существенно расширил наследственную фамильную коллекцию, превратив её в одно из наиболее значительных частных собраний в Европе. Ядро коллекции составляют живописные произведения итальянских мастеров XIV-XVIII веков (Б. Дадди, А. Мантенья, К. Тура, Пьеро делла Франческа, В. Фоппа, С. Боттичелли, П. Перуджино, А. дель Поллайоло, Рафаэль, Фра Бартоломмео и другие), особое внимание уделено североитальянским школам - ломбардской (Бергоньоне, Б. Луини, А. Соларио, Дж. Б. Морони) и венецианской (Джованни Беллини, Чима да Конельяно, Л. Лотто, Я. Пальма Старший, А. Каналетто, Ф. Гварди, Дж. Б. Тьеполо). Их дополняют работы североевропейских художников (Х. Гольциус, Л. Кранах Старший и другие), скульптура 2-й половины XVIII - начала XIX веков, собрание декоративно-прикладного искусства (венецианское стекло, фарфор, мебель, шпалеры, доспехи, ювелирное искусство и другие). Семейный дворец Польди-Пеццоли (XVII век, в конце XVIII века перестроен в стиле классицизма, архитектор С. Кантони) был реорганизован в 1850-1853 годы (архитектор Дж. Бальдзаретто) для экспонирования коллекций. Новые интерьеры (по проекту Бертини), выдержанные в стилях минувших эпох от треченто до рококо, превратили здание в один из наиболее ярких памятников итальянского историзма. Дворец и находящиеся в нём коллекции были завещаны владельцем Пинакотеке Брера с условием открытия публичного музея и создания художественного фонда. Здание сильно пострадало во время бомбардировок 1943 года, реконструировано в 1946-1951 годы.