ПОЛЬДИ-ПЕЦЦОЛИ МУЗЕЙ

ПОЛЬДИ-ПЕЦЦОЛИ МУЗЕЙ (Museo Pol­di Pezzoli) - художественное собрание в Милане .

От­крыт в 1881 году. Соз­дан итальянским ари­сто­кра­том Джан Джа­ко­мо Поль­ди-Пец­цо­ли (1822-1879), ко­то­рый це­ле­на­прав­лен­ным со­би­ра­тель­ст­вом, про­во­див­шим­ся в со­труд­ни­че­ст­ве с Дж. Мо­рел­ли и художником Дж. Бер­ти­ни, су­ще­ст­вен­но рас­ши­рил на­след­ст­вен­ную фа­миль­ную кол­лек­цию, пре­вра­тив её в од­но из наи­бо­лее зна­чительных ча­ст­ных со­б­ра­ний в Ев­ро­пе. Яд­ро кол­лек­ции со­став­ля­ют жи­во­пис­ные про­из­ве­де­ния итальянских мас­те­ров XIV-XVIII веков (Б. Дад­ди, А. Ман­те­нья, К. Ту­ра, Пье­ро дел­ла Фран­че­ска, В. Фоп­па, С. Бот­ти­чел­ли, П. Пе­руд­жи­но, А. дель Пол­лай­о­ло, Ра­фа­эль, Фра Бар­то­лом­мео и другие), осо­бое вни­ма­ние уде­ле­но се­ве­роиталь­ян­ским шко­лам - лом­бард­ской (Бер­гонь­о­не, Б. Луи­ни, А. Со­ла­рио, Дж. Б. Мо­ро­ни) и ве­не­ци­ан­ской (Джо­ван­ни Бел­ли­ни, Чи­ма да Ко­нель­я­но, Л. Лот­то, Я. Паль­ма Стар­ший, А. Ка­на­лет­то, Ф. Гвар­ди, Дж. Б. Тье­по­ло). Их до­пол­ня­ют ра­бо­ты се­ве­ро­ев­ро­пей­ских ху­дож­ни­ков (Х. Голь­ци­ус, Л. Кра­нах Стар­ший и другие), скульп­ту­ра 2-й половины XVIII - начала XIX веков, со­б­ра­ние де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства (ве­не­ци­ан­ское стек­ло, фар­фор, ме­бель, шпа­ле­ры, дос­пе­хи, юве­лир­ное искусство и другие). Се­мей­ный дво­рец Поль­ди-Пец­цо­ли (XVII век, в конце XVIII века пе­ре­стро­ен в сти­ле клас­си­циз­ма, архитектор С. Кан­то­ни) был ре­ор­га­ни­зо­ван в 1850-1853 годы (архитектор Дж. Бальд­за­рет­то) для экс­по­ни­ро­ва­ния кол­лек­ций. Но­вые ин­терь­е­ры (по про­ек­ту Бер­ти­ни), вы­дер­жан­ные в сти­лях ми­нув­ших эпох от тре­чен­то до ро­ко­ко, пре­вра­ти­ли зда­ние в один из наи­бо­лее яр­ких па­мят­ни­ков итальянского ис­то­риз­ма. Дво­рец и на­хо­дя­щие­ся в нём кол­лек­ции бы­ли за­ве­ща­ны вла­дель­цем Пи­на­ко­те­ке Бре­ра с ус­ло­ви­ем от­кры­тия пуб­лич­но­го му­зея и соз­да­ния ху­дожественного фон­да. Зда­ние силь­но по­стра­да­ло во вре­мя бом­бар­ди­ро­вок 1943 года, ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 1946-1951 годы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)