ОРТА ВИКТОР
ОРТА ВИКТОР (франц. Horta) - бельгийский барон (с 1932); архитектор, дизайнер и педагог.
В 1874-1877 годах учился в АХ в Генте. С 1878 года работал в мастерской декоратора Ж. Дебюссона в Париже, в 1880 вернулся в Бельгию; в 1881-1884 годах учился в Королевской АХ в Брюсселе. С 1884 года там же работал в архитектурном бюро А. Бала; под его руководством участвовал в проектировании комплекса королевских оранжерей в Лакене, близ Брюсселя, где освоил приёмы работы с металлостеклянными конструкциями.
Его первой самостоятельной постройкой стал «Храм человеческих страстей» (проект, 1890; 1891-1897 годы, перестроен Ортой в 1909-1910 годах) в брюссельском Парке 50-летия - павильон в классицистических формах для постоянного экспонирования одноименного рельефа Ж. Ламбо. В 1890 году Орта открыл собственное бюро в Брюсселе. С этого момента начинается зрелый период его творчества, связанный с ар нуво - франко-бельгийской версией стиля модерн, одним из основоположников которого стал Орта; его творческое кредо сформировалось под влиянием символизма, идей Э. Виолле-ле-Дюка, движения «Искусства и ремёсла» и других.
Орта возвёл революционный в архит. отношении отель Тассель (1893-1894 годы), считающийся первой постройкой модерна в Европе: его свободный план из различных по форме и величине помещений организован вокруг металлической лестницы, а пластика внутреннего убранства основана на свободно изгибающихся линиях - стилизованных флоральных мотивах, причём в качестве декоративных элементов выступают детали конструкции. Эта постройка стала первой в серии брюссельских особняков, где воплотились эстетические принципы нового стиля: отели Виссингер (1894-1897 годы), Сольвей (1895-1898 годы; ныне музей), ван Этвелде (1895-1897 годы; западное крыло, 1889-1900 годы; восточное крыло, 1900-1901 годы), собственный дом- студия (1898-1901 годы, ныне Музей Орта) и многие другие. Также он проектировал общественные здания, наиболее известное - Народный дом (1895-1899 годы, не сохранился), штаб-квартира Бельгийской рабочей партии, где Орта обнажает металлический каркас, почти не используя облицовку фасада; зал для собраний в мансарде здания - с нервюрным перекрытием, демонстрировавшим единство конструктивной и эстетической функции металлоконструкций.
Новаторство творчества Орта 1890-х годах заключалось как в отказе от эклектизма и прямого подражания стилям прошлого, так и в создании им формального репертуара, основанного на оригинальных пластических решениях модерна, отвечавших возможностям современных материалов и технологий их обработки. Работал также как дизайнер, создавая для своих построек (в первую очередь, особняков) фурнитуру, мебель, предметы быта.
После 1903 года Орта отходит от принципов модерна, тяготея к неоклассицизму; мастер остался безучастным к идеям архитектурного модернизма, развивавшегося после 1-й мировой войны. Поздние произведения Орта - преимущественно крупные общественные сооружения: универмаг «Grand Bazar Ansprach» во Франкфурте-на-Майне (1903, не сохранился), Дворец искусств (1922-1928 годы) и Центральный вокзал (в русле ар деко; проект, 1910-1936 годы, строительство с 1937 году; в 1946-1952 годах шло под руководством архитектора М. Брюнфо) в Брюсселе, Музей изящных искусств в Турне (1928) и другие. Председатель международные жюри конкурса (1925-1927 годы) на проект здания штаб-квартиры Лиги Наций в Женеве.
Преподавал в Свободном университете Брюсселя (1892-1911 годы; профессор факультета прикладных наук), Королевской АХ в Брюсселе (с 1912 года; в 1913-1916 годах директор; с 1925 года директор секции изобразительных искусств), Высшем институте изобразительных искусств в Антверпене (при Королевской АХ; с 1919 года). Его последователями были Х. ван де Велде, П. Анкар и Э. Гимар. Раннее творчество Орта оказало влияние на российских архитекторов рубежа XIX-XX веков, в частности на Л.Н. Кекушева. Ряд построек Орта (отели Тассель, Сольвей, ван Этвелде и собственный дом-студия в Брюсселе) включены в список Всемирного наследия.