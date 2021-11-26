ОЛЬБРИХ ЙОЗЕФ МАРИЯ
ОЛЬБРИХ ЙОЗЕФ МАРИЯ - австрийский архитектор и дизайнер.
Изучал строительное дело в Троппау (1880-1882) у Х. Кмента, затем в Государственной школе прикладного искусства в Вене (1882-1886) у Ю. Дайнингера и К. Зитте. Работал прорабом и чертёжником, позднее ведущим архитектором в строительной фирме А. Бартеля в Троппау (1886-1890). В 1890-1893 годах учился у К. Хазенауэра в венской АХ. В 1893 году награждён Римской премией, что позволило ему в 1893-1894 годах совершить путешествие по Италии и Северной Африке. Ольбрих поступил на работу в мастерскую О. Вагнера, где участвовал в проектировании станций и других сооружений венской городской железной дороги (1894-1898): он предположительно автор проекта орнамента с подсолнухами на фасаде станции Карлсплац и оформления интерьера железнодорожного Дворцового павильона в районе Хитцинг (перестроен). В 1895-1896 годах Ольбрих побывал во Франции, Англии и Германии, где изучал современную архитектуру. В 1897 году Ольбрих стал одним из основателей венского Сецессиона, в 1898 году открыл собственную архитектурную мастерскую. Известность Ольбриху принесла постройка выставочного здания Сецессиона (1897-1898), ставшего для Вены начала XX века манифестом архитектуры модерна. Ольбрих также разработал дизайн 1-й (1898), 2-й (1898) и 4-й (1899) выставок венского Сецессиона, австрийской и немецкой экспозиции на Всемирной выставке в Париже (1900) и др. Среди других работ этого времени - виллы М. Фридмана (1898) и Г. Бара (1899–1900; обе - в Вене). В 1899 году Ольбрих по приглашению великого герцога Эрнста Людвига Гессенского стал архитектором колонии художников в Дармштадте и переехал туда; в выполненной Ольбрихом для неё серии проектов (1899-1908) нашла воплощение идея гезамткунстверка («совокупного художественного произведения»; смотри Синтез искусств). Ольбрих - автор генплана колонии, её парка, а также проектов почти всех временных и постоянных построек в ней: «Дома Эрнста Людвига» (корпуса художественных мастерских) и особняков художников (1899-1900); Свадебной башни (1908), выставочного здания (1905-1908) и др. Выиграв в 1906 году конкурс на проект универмага «Тиц» в Дюссельдорфе (завершён в 1909 году после смерти Ольбриха; ныне «Кауфхоф»), в 1907 году Ольбрих перенёс туда свою мастерскую. Проекты универмага «Тиц» и виллы Файнхальса в пригороде Кёльна Мариенбурге (1908, не сохранились) свидетельствуют о стилистической эволюции в творчестве Ольбриха: архитектор от венского модерна переходит к редуцированным классическим формам. В 1907 году Ольбрих стал членом-основателем «Немецкого Веркбунда».
Сочинения:
Cobenzl-Krapfenwaldl. Eine Villenstadt. W., 1896.