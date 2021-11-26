ОЛЬБРИХ ЙОЗЕФ МАРИЯ

ОЛЬБРИХ ЙОЗЕФ МАРИЯ - австрийский ар­хи­тек­тор и ди­зай­нер .

Изу­чал стро­ительное де­ло в Троп­пау (1880-1882) у Х. Кмен­та, за­тем в Государственной шко­ле при­клад­но­го искусства в Ве­не (1882-1886) у Ю. Дай­нин­ге­ра и К. Зит­те. Ра­бо­тал про­ра­бом и чер­тёж­ни­ком, позд­нее ве­ду­щим ар­хи­тек­то­ром в стро­ительной фир­ме А. Бар­те­ля в Троп­пау (1886-1890). В 1890-1893 годах учил­ся у К. Ха­зе­нау­эра в вен­ской АХ. В 1893 году на­гра­ж­дён Римской премией, что по­зво­ли­ло ему в 1893-1894 годах со­вер­шить пу­те­ше­ст­вие по Ита­лии и Северной Аф­ри­ке. Ольбрих по­сту­пил на ра­бо­ту в мас­тер­скую О. Ваг­не­ра, где уча­ст­во­вал в про­ек­ти­ро­ва­нии стан­ций и других со­ору­же­ний вен­ской городской же­лез­ной до­ро­ги (1894-1898): он пред­по­ло­жи­тель­но ав­тор про­ек­та ор­на­мен­та с под­сол­ну­ха­ми на фа­са­де станции Карлс­п­лац и оформ­ле­ния ин­терь­е­ра железнодорожного Двор­цо­во­го па­виль­о­на в районе Хит­цинг (пе­ре­стро­ен). В 1895-1896 годах Ольбрих по­бы­вал во Фран­ции, Анг­лии и Гер­ма­нии, где изу­чал современную ар­хи­тек­ту­ру. В 1897 году Ольбрих стал од­ним из ос­но­ва­те­лей вен­ско­го Се­цес­сио­на, в 1898 году от­крыл собственную архитектурную мас­тер­скую. Из­вест­ность Ольбриху при­нес­ла по­строй­ка вы­ста­воч­но­го зда­ния Се­цес­сио­на (1897-1898), став­ше­го для Ве­ны начала XX века ма­ни­фе­стом ар­хи­тек­ту­ры мо­дер­на. Ольбрих так­же раз­ра­бо­тал ди­зайн 1-й (1898), 2-й (1898) и 4-й (1899) вы­ста­вок вен­ско­го Се­цес­сио­на, австрийской и немецкой экс­по­зи­ции на Все­мир­ной вы­став­ке в Па­ри­же (1900) и др. Сре­ди других ра­бот это­го вре­ме­ни - вил­лы М. Фрид­ма­на (1898) и Г. Ба­ра (1899–1900; обе - в Ве­не). В 1899 году Ольбрих по при­гла­ше­нию великого гер­цо­га Эрн­ста Люд­ви­га Гес­сен­ско­го стал ар­хи­тек­то­ром ко­ло­нии ху­дож­ни­ков в Дарм­штад­те и пе­ре­ехал ту­да; в вы­пол­нен­ной Ольбрихом для неё се­рии про­ек­тов (1899-1908) на­шла во­пло­ще­ние идея ге­замт­кун­ст­вер­ка («со­во­куп­но­го ху­дожественного про­из­ве­де­ния»; смотри Син­тез ис­кусств). Ольбрих - ав­тор ген­пла­на ко­ло­нии, её пар­ка, а так­же про­ек­тов поч­ти всех вре­мен­ных и по­сто­ян­ных по­стро­ек в ней: «До­ма Эрн­ста Люд­ви­га» (кор­пу­са ху­дожественных ма­стер­ских) и особ­ня­ков ху­дож­ни­ков (1899-1900); Сва­деб­ной баш­ни (1908), вы­ста­воч­но­го зда­ния (1905-1908) и др. Вы­иг­рав в 1906 году кон­курс на про­ект уни­вер­ма­га «Тиц» в Дюс­сель­дор­фе (за­вер­шён в 1909 году по­сле смер­ти Ольбриха; ны­не «Ка­уф­хоф»), в 1907 году Ольбрих пе­ре­нёс ту­да свою мас­тер­скую. Про­ек­ты уни­вер­ма­га «Тиц» и вил­лы Файн­халь­са в при­го­ро­де Кёль­на Ма­ри­ен­бур­ге (1908, не сохранились) сви­де­тель­ст­ву­ют о сти­ли­стической эво­лю­ции в твор­че­ст­ве Ольбриха: ар­хи­тек­тор от вен­ско­го мо­дер­на пе­ре­хо­дит к ре­ду­ци­ро­ван­ным клас­сическим фор­мам. В 1907 году Ольбрих стал чле­ном-ос­но­ва­те­лем «Не­мец­ко­го Вер­кбун­да».

Сочинения:

Cobenzl-Krapfenwaldl. Eine Villenstadt. W., 1896.