ОФИКЛЕИД

ОФИКЛЕИД (франц. ophicléide , от гречесого οφις - змея и ϰλείς, родительный падеж ϰλειδός - ключ, затвор) - уховой амбушюрный музыкальный инструмент семейства бюгельгорнов.

Басовая разновидность бюгельгорнов с клапанной механикой. Сконструирован в 1817 году французским мастером Алари (Ж.И. Асте) на основе серпента. Ствол металлический U-образный; клапаны (8-12) позволяют извлекать полный хроматический звукоряд. Звук сильный, грубоватого тембра, диапазон около 3 октав.

Известен в нескольких регистровых разновидностях.

В оперном оркестре его впервые использовал в 1819 году Г. Спонтини («Олимпия»), в дальнейшем Офиклеид встречается в партитурах Ф. Мендельсона , Р. Шумана, Дж. Мейербера, Дж. Верди, Р. Вагнера (опера «Риенци»); ныне партии Офиклеида играют на тубе.

Широко использовался в духовых оркестрах до последней четверти XIX века во Франции и Великобритании.

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