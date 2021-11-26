ОФФЕНБАХ ЖАК

ОФФЕНБАХ ЖАК (Offenbach; псевдоним по месту рождения отца - городу Оффенбах-ам-Майн; настоящая фамилия Эберст (Eberst) или Эбершт (Eberscht)] Якоб) - французский композитор, дирижёр, виолончелист, антрепренёр.

Получил домашнее начальное музыкальное образование, обучался игре на скрипке у отца - синагогального кантора. Позднее брал уроки игры на виолончели у Й. Александера и Б. Бройера. В качестве виолончелиста вместе с братом и сестрой выступал в составе семейного трио. В 1833 году поступил в Парижскую консерваторию и переехал в Париж . С 1835 до 1837 или 1838 года виолончелист в оркестре театра «Опера-Комик», где познакомился с Ф. Галеви, у которого стал брать уроки композиции. Салонные и танцевальные пьесы Оффенбаха быстро обрели популярность, однако его первое сочинение для театра - водевиль «Паскаль и Шамбор» (1839, Париж) - не вызвало никакого отклика. Одновременно продолжалась деятельность Оффенбаха как виолончелиста-виртуоза: в 1830-1840-е годы он часто гастролировал в Кёльне (в 1843 года выступал там вместе с Ф. Листом), в 1844 года - в Лондоне. В Париже Оффенбах пытался заручиться поддержкой дирекции «Опера-Комик», поставил на свои средства одноактный водевиль «Альков» (1847, зал Тур-д’Овернь, Париж) и получил от А. Адана заказ на трёхактную комическую оперу (для основанного Аданом в 1847 году в Париже Национального театра). Из-за революционных событий 1848 года эти планы не осуществились, до начале 1849 года Оффенбах в целях безопасности находился в Кёльне. По возвращении в Париж назначен дирижёром театра «Комеди Франсез» (работал в этой должности в 1850-1855 годах), сочинял музыкальные антракты и сценки, среди которых - не замеченные критикой одноактные буффонады «Сокровище Матюрена» (1853, Концертный зал Герца) и «Пепито» (1853, театр «Варьете»; обе - в Париже).

Неприятие его творчества руководством «Опера-Комик», а также приобретённый опыт сочинения сценической музыки способствовали осознанию Оффенбахом его главной цели - создания собственного театра, наследующего лучшие традиции комической оперы и обеспеченного высококачественной, доступной массовому слушателю развлекательной музыкой. В 1855 году получил лицензию на открытие театра «Буфф-Паризьен» с правом постановки пантомим, танцевальных номеров и музыкальных комедий, включающих не более 3 (позднее 4) персонажей. По этому случаю им была написана и поставлена буффонада «Двое слепых» (1855). До 1864 года одноактные спектакли Оффенбаха шли непрерывно сменяя друг друга: самыми известными из них стали «Ба-та-клан» (1855), «Помолвка при фонарях» (1857) и «Мост вздохов» (1861). В этих сочинениях обнаружились присущие композитору качества: необычайная продуктивность, мелодический дар, виртуозное владение разнообразными сценическими формами - буффонадой, балетом, пантомимой. Из этого синтеза (при усвоении и ассимилировании традиций комической оперы) возник новый жанр - оперетта.

Появление «Орфея в аду» (1858, «Буфф-Паризьен») - первой 2-актной оперетты с большим числом действующих лиц - ознаменовало начало расцвета композиторской деятельности Оффенбаха и стремительного роста его известности. Совмещая функции автора музыки, дирижёра и режиссёра-постановщика, Оффенбах приступил к созданию «оффенбахианы» - универсального художественного проекта, в рамках которого ему удалось реализовать свои самые оригинальные и смелые замыслы. Многолетнее сотрудничество с такими высокопрофессиональными либреттистами, как Ф. Жиль, А. Мельяк, Л. Галеви и Э. Кремьё, способствовало выработке идеальной жанровой модели: остросюжетного, динамичного, зрелищного спектакля с тонко сбалансированным соотношением текста и музыкального подтекста. Заложенная в либретто и блестяще продолженная в музыке игра смыслами, парадоксальность ситуаций и их музыкального воплощения - все эти свойства определили суть необычайно прогрессивного для своего времени художественного феномена: прикрытой маской фривольности едкой и остроумной сатиры на политический и общественный строй Второй империи. Каждая оперетта демонстрировала блестящее владение её авторами богатым арсеналом комических эффектов и приёмов, таких как пародирование в сюжетах античных мифов, а в музыке - оперного стиля современных композиторов (Р. Вагнера, Г. Берлиоза, Дж. Мейербера), гротескное использование хора и отдельных инструментов оркестра. Одновременно оперетта явилась в высшей степени демократичным жанром, чему способствовало обилие в ней ярких, запоминающихся мелодий и ритмов общеизвестных бытовых танцев (галопа, вальса, тарантеллы, канкана и других). Сочетание этих качеств привлекало публику, обеспечивая неизменный успех, а часто и подлинный триумф лучших сочинений Оффенбаха в этом жанре - оперетт «Женевьева Брабантская» (1859), «Песенка Фортунио» (1861; обе - в «Буфф-Паризьен»), «Прекрасная Елена» (1864), «Синяя борода» (1866; обе - в театре «Варьете»), «Парижская жизнь» (1866, «Пале-Рояль»), «Герцогиня Герольштейнская» (1867), «Перикола» (1868) и «Разбойники» (1869; все - в театре «Варьете»). Постановки оперетт Оффенбаха вызывали энтузиазм не только парижской публики: с 1861 года композитор регулярно бывал в Вене, которая вскоре превратилась в метрополию жанра оперетты в целом и музыки Оффенбаха в частности. Для Вены Оффенбах написал оперу «Рейнские русалки» (1864, Венская придворная опера).

После франко-прусской войны 1870-1871 годов популярность сатирических оперетт пошла на убыль: на авансцену вышли оперетты Ш. Лекока, в большей степени опирающиеся на традицию французской лирико-бытовой комедии. Подвергнутые авторской переработке пьесы Оффенбаха всё больше приобретали характер ревю. В поисках новых задач и выхода из финансовых затруднений, обусловленных приобретением театра «Гете» (1873-1875 годы), композитор увлёкся идеей широкомасштабной, богато декорированной феерии, реализованной в спектакле «Путешествие на Луну» (по роману Ж. Верна, 1875), а также совершил турне по США (1875-1876 годы).

Последняя, оставшаяся неоконченной лирическая опера Оффенбаха «Сказки Гофмана» (либретто Ж. Барбье по мотивам сочинений Э.Т.А. Гофмана, оркестровка и редакция Э. Гиро, 1881, «Опера-Комик») явилась обобщением его творческого опыта и радикально изменила привычные представления о диапазоне художественных возможностей композитора. Оригинальность драматургического замысла, многоплановость сценических образов, пластичность и изысканность мелодики - все эти компоненты образовали гармоничное единство оперного спектакля, занявшего прочное место в репертуаре ведущих музыкальных театров мира.