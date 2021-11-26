ОБСТФЕЛЛЕР СИГБЬЁРН
ОБСТФЕЛЛЕР СИГБЬЁРН - норвежский писатель.
Учился в университете города Кристиания (ныне Осло) (1886-1888), затем в Политехническом институте (1888). В 1890-1891 годах жил в США, работал инженером. Дебютировал как поэт в 1892 году. В поэтическом сборнике «Стихи» («Digte», 1893) ощутимо влияние Ш. Бодлера и эстетики неоромантизма. Автор поэтического сборника «Две новеллы» («To novelletter», 1895), романа «Корсет» («Korset», 1896), драм «Красные капли» («De røde draaber», 1897), «Эстер» («Esther», 1899) и «По весне» («Om våren», 1902), стихотворений в прозе. Творчество Обстфеллер, для которого характерны стирание границы между прозой и стихом, интерес к подсознательному, устремлённость за пределы видимой реальности, заложило основы национального модернизма. Посмертно опубликован незаконченный роман «Дневник пастора» («En præsts dagbog», 1900), отразивший духовные поиски писателя.
Сочинения:
Samlede skrifter. Oslo, 2000. Bd 1-3.