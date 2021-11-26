НОРМАН АДЕЛЬСТЕН

Норвежский художник.

Биография и творчество

Отец – Иоганн Норман, успешный судо- и землевладелец, довольно рано скончался. Адельстен был вторым ребенком в семье. Он учился в тронхеймской и бергенской школах, в 1869 году с подачи матери поехал в Копенгаген, чтобы обучиться торговле. Однако судьба сложилась иначе. В этом городе юноша познакомился с миром искусства, часто бывая в местных музеях. Решив посвятить себя не торговле, а живописи, он стал студентом Дюссельдорфской художественной академии. Его учителями здесь были Освальд Ахенбах и Ойген Дюкер.

Уже в 1870 году начинающий живописец сочетался браком с немкой Катариной Вейтган. За годы супружества у пары родилось пятеро детей. В следующем году Адельстен приехал в родную Норвегию, еще через год его работы стали экспонироваться в Дюссельдорфе и Копенгагене. В 1873 году Норман выпустился из академии, обосновавшись с семьей в том же Дюссельдорфе. Почти с самого начала творческой карьеры к нему пришло признание. Его картины, большей частью представлявшие собой пейзажи, участвовали в международных выставках, например, они были представлены на Всемирных выставках в Вене (1873), Лондоне, Берлине (1874), Филадельфии (1876), Париже (1878). На лондонских выставках Норман неоднократно получал медали. Несколько медалей он удостоился и в престижнейшем Парижской салоне (1884, 1889), а также в Леоне (1889, 1894), Мадриде (1892) и Бордо (1900). Картины Адельстена прекрасно раскупались. Так, среди их известных владельцев фигурировали шведский король Оскар II , последний германский император Вильгельм II, эрцгерцог австрийский Франц Фердинанд. Пейзажи Нормана можно было увидеть в картинных галереях многих городов: Гётеборга, Антверпена, Бостона, Будапешта, Мадрида, Мюнхена и др.

В начале 1880-х годов Адельстен с домочадцами перебрался в Берлин, где основал свою художественную мастерскую. В этом городе он активно включился в творческую жизнь, общаясь с живописцами (среди них Макс Либерман , Франц Скарбина и др.) и вступив в местный Союз художников. В середине 1880-х мастер снова навестил родные норвежские края, а в начале 1890-х решил возвести на норвежском Согне-фьорде собственную летнюю виллу. Дополнением к дому стала лодка, которую Норман использовал для написания морских пейзажей.

Помимо своих картин, Адельстен Норман известен тем, что, по существу, открыл для более широкого круга европейских ценителей живописи талант Эдварда Мунка . После того, как Норман побывал на выставке того в Норвегии в 1892 году, он добился проведения более обширной экспозиции полотен Мунка в Берлине. Эта выставка стала скандальной, так как мало кто из высших кругов и публики понял необычный талант молодого художника. Сам Адельстен был раскритикован императором Вильгельмом, что, однако, не помешало тому в 1914 году заказать у норвежского пейзажиста новую картину. Нужно отметить, что в более поздний период творчества художник испытывал влияние импрессионизма, используя в своих работах больше цвета и света.

Продолжая путешествовать между Скандинавией и Германией, Норман активно работал в своей берлинской мастерской, чьи летние занятия часто проходили на Согне-фьорде. С одной из учениц – Луизой Ростальски – у мастера завязался роман, в результате которого у него в 1909 году родился сын. Тогда же Адельстен решил развестись с супругой и жениться на Луизе, однако Катарина отказалась пойти на это. В результате Норман и Луиза стали супругами после смерти первой жены художника в 1911 году. В 1917 году мастера стало подводить здоровье. Через год он скончался в Осло.

Интересно, что посмертная судьба полотен Нормана, успешного при жизни, была непростой. В этом был виноват Адольф Гитлер , купивший пейзаж художника для запланированного им имперского музея. После этого многие годы различные галереи не обращали внимания на работы Адельстена. Так, Национальная галерея Осло купила картину пейзажиста лишь в 1996 году. В наше время работы Нормана представлены во многих музеях всего мира.