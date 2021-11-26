НИКИШ АРТУР

НИКИШ АРТУР - австро-венгерский дирижёр и педагог.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков современной шко­лы ди­ри­жи­ро­ва­ния.

Ро­дил­ся в се­мье бух­гал­те­ра - че­ха; мать бы­ла вен­гер­кой. Уже в дет­ские го­ды про­явил не­за­уряд­ные музыкальные спо­соб­но­сти (в 1862 году за­пи­сал по слу­ху увер­тю­ру к опе­ре Дж. Рос­си­ни «Виль­гельм Телль», в 8 лет вир­ту­оз­но иг­рал на фортепиано). В 1873 году окон­чил Вен­скую консерваторию (клас­сы скрип­ки Й. Хель­мес­бер­ге­ра-стар­ше­го, фп. В. Шен­не­ра, тео­рии му­зы­ки Ф.О. Дес­со­фа).

В 1874-1877 годы скри­пач Вен­ско­го при­двор­но­го ор­ке­ст­ра; при­ни­мал уча­стие в пер­вом ис­пол­не­нии 2-й сим­фо­нии А. Брук­не­ра под управ­ле­ни­ем ав­то­ра, в 1876 году под управлением Р. Ваг­не­ра иг­рал на от­кры­тии 1-го Бай­рёйт­ско­го фес­ти­ва­ля. С 1878 года хор­мей­стер, с 1879 году 1-й ди­ри­жёр Лейп­циг­ской опе­ры; од­но­вре­мен­но ди­ри­жи­ро­вал в лейп­циг­ском «Ге­ванд­хау­зе».

Со­хра­ни­лись вос­тор­жен­ные от­зы­вы П.И. Чай­ков­ско­го, А.П. Бо­ро­ди­на о его профессиональном мас­тер­ст­ве это­го пе­рио­да («чис­то­та, точ­ность, вер­ность ин­то­на­ции, рель­еф­ность от­тен­ков - изу­ми­тель­ные»); Ф. Лист на­звал его «из­бран­ни­ком ме­ж­ду из­бран­ны­ми» (А. Никиш уча­ст­во­вал в от­кры­тии Общества Лис­та в Лейп­ци­ге).

В 1889-1893 годы воз­глав­лял Бос­тон­ский сим­фо­нический ор­кестр, с ко­то­рым кон­цер­ти­ро­вал по го­ро­дам США . С 1893 года музыкальный руководитель Ко­ро­лев­ско­го опер­но­го те­ат­ра в Бу­да­пеш­те. С 1895 года главный ди­ри­жёр «Ге­ванд­хау­за» и Бер­лин­ско­го фи­лар­мо­нич. ор­ке­ст­ра. Позд­нее воз­глав­лял Гам­бург­ские фи­лар­мо­нические кон­цер­ты, был при­гла­шён­ным ди­ри­жё­ром ор­ке­ст­ра «Кон­серт­ге­бау» (Ам­стер­дам) и Вен­ско­го фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра.

В 1905-1906 годы ди­рек­тор Лейп­циг­ской опе­ры и Лейп­циг­ской консерватории, где пре­по­да­вал ди­ри­жи­ро­ва­ние.

Сре­ди уче­ни­ков: Е. Курц, Дж. Джорд­же­ску, А. Ко­утс, К.С. Са­рад­жев.

В 1904-1914 годы пе­рио­ди­че­ски ра­бо­тал с Лон­дон­ским сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром (в 1912 году со­вер­шил с ним тур­не по США). В 1913 году ди­ри­жёр-по­ста­нов­щик тет­ра­ло­гии Р. Ваг­не­ра «Коль­цо ни­бе­лун­га» в те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон). Га­ст­ро­ли­ро­вал так­же в Бель­гии, Фран­ции, Ав­ст­рии, Швей­ца­рии, Ис­па­нии, Латинской Аме­ри­ке, Рос­сии. Был зна­ком с му­зы­кан­та­ми Бе­ля­ев­ско­го круж­ка, по­се­щал «Бе­ля­ев­ские пят­ни­цы» в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Один из круп­ней­ших ин­тер­пре­та­то­ров му­зы­ки И. Брам­са, А. Брук­не­ра, Р. Ваг­не­ра, Р. Шу­ма­на и др. ком­по­зи­то­ров- ро­ман­ти­ков. В 1888 году впер­вые ис­пол­нил в Санкт-Пе­тер­бур­ге 5-ю сим­фо­нию П.И. Чай­ков­ско­го , ко­то­рый пи­сал: «Гос­по­дин Ни­киш спо­ко­ен и сво­бо­ден от из­лиш­них дви­же­ний, хлад­но­кро­вен и в то же вре­мя очень строг… Он не пы­та­ет­ся при­влечь к се­бе вни­ма­ния, но чув­ст­ву­ет­ся, что боль­шой ор­кестр, по­доб­но ин­ст­ру­мен­ту в ру­ках уме­ло­го мас­те­ра, пол­но­стью под­чи­ня­ет­ся сво­ему ру­ко­во­ди­те­лю».

Ис­кус­ст­во А. Никиша ока­за­ло влия­ние на В. Фурт­венг­ле­ра (воз­гла­вил Лейп­циг­ский и Бер­лин­ский ор­ке­ст­ры по­сле смер­ти А.Никиша), английского ди­ри­жё­ра А. Бо­ул­та. А. Никиш под­дер­жи­вал сво­их со­вре­мен­ни­ков - Г. Ма­ле­ра, М. Ре­ге­ра, Р. Штрау­са, ис­пол­няя в кон­цер­тах их про­из­ве­де­ния.

Сре­ди не­мно­гих со­хра­нив­ших­ся ау­дио­за­пи­сей - пер­вая в ис­то­рии пол­ная за­пись сим­фо­нии (Сим­фо­ния № 5 Л. ван Бет­хо­ве­на, Бер­лин­ский фи­лар­мо­нический ор­кестр, 1913 год).