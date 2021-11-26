МУХА Альфонс (Альфонс Мария)
Чешский график, живописец, мастер декоративно-прикладного искусства.
В 1879–82 работал в Вене, в мастерской театральных декораций. По заказу гр. Куэна-Беласси исполнил для его замка в Моравии настенную живопись (1882–1884; частично – ныне в Гор. музее, Брно). Учился в мюнхенской АХ (1885–1887) у Л. фон Хертериха и Л. фон Лёфца, в академиях Р. Жюлиана (1887–1889, у Ж. Лефевра и Ж. П. Лорана) и Ф. Коларосси (1889) в Париже. Создавал иллюстрации для журналов («La Vie Populaire», «L’Illustration» и др.) и книг, графич. серии, эскизы ювелирных изделий для ювелирного салона Ж. Фуке (1899–1901; также оформил интерьер магазина и его фасад) и др. Был в дружеских отношениях с П. Гогеном, А. Стриндбергом, Ж. К. Гюисмансом, А. Франсом. Во Франции особую известность получили его рекламные плакаты и театральные афиши, исполненные в стилистике модерна (ар нуво). К числу лучших принадлежат афиши спектаклей парижского театра «Ренессанс» с участием С. Бернар (см. илл. к статье о ней): в больших листах вертикального формата главенствовала фигура актрисы, представленной в её известных ролях («Жисмонда», 1894; «Дама с камелиями» и «Лорензаччо», обе 1896; «Медея», 1898; «Гамлет», 1899; «Колдунья», 1903, и др.). Индивидуальный стиль М. своеобразно сочетал влияния Х. Макарта, визант. мозаик, англ. прерафаэлитов; для его работ характерны избыточная орнаментика, складывающаяся из прихотливо извивающихся линий, блёклый колорит и изысканное сочетание нежных оттенков цвета. Создавал также многочисл. серии цветных декоративных литографий-панно («Времена года», 1896, 1897 и 1900; «Искусства», 1898; «Времена суток», 1899; «Драгоценные камни», 1900; «Луна и звёзды», 1902, и др.). По совету О. Родена в кон. 1890-х гг. М. занимался скульптурой («Природа», бронза, 1899–1900). Для Всемирной выставки 1900 в Париже исполнил росписи павильона Боснии и Герцеговины.
В 1904–10 М. жил в США, занимался сценографией в Нью-Йорке, преподавал в Ин-те искусств в Чикаго. В 1910 вернулся в Прагу; перед 1-й мировой войной посетил мн. слав. страны. В дальнейшем, не оставляя работы в области графики, всё активнее обращался к монументальному творчеству. В 1910 М. получил заказ на живописное оформление ряда залов в здании «Общественного дома» в Праге. С 1912 почти целиком посвятил себя созданию цикла картин «Славянская эпопея», в котором намеревался воплотить историю борьбы слав. народов за освобождение от иноземного гнёта и свою мечту о будущем единении всех славян. Серия из 20 полотен огромного размера (6×8 м) была закончена в 1928 и подарена государству (ныне – в замке в Моравски-Крумлове); она представляет разл. эпизоды истории славян начиная от первых веков их существования. На картине, посвящённой России, изображён народ на Красной пл. в Москве в день отмены крепостного права. Одну из последних работ (витраж в соборе Св. Вита в Праге, 1931) М. посвятил прославлению слав. просветителей – святых Кирилла и Мефодия. В начале нем. вторжения в Чехословакию был арестован гестапо; умер вскоре после освобождения.