МУХА Альфонс (Альфонс Мария)

Чешский гра­фик, жи­во­пи­сец, мас­тер де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства .

В 1879–82 ра­бо­тал в Ве­не, в мас­тер­ской те­ат­раль­ных де­ко­ра­ций. По за­ка­зу гр. Ку­эна-Бе­лас­си ис­пол­нил для его зам­ка в Мо­ра­вии на­стен­ную жи­во­пись (1882–1884; час­тич­но – ны­не в Гор. му­зее, Брно). Учил­ся в мюн­хен­ской АХ (1885–1887) у Л. фон Хер­те­ри­ха и Л. фон Лёф­ца, в ака­де­ми­ях Р. Жю­лиа­на (1887–1889, у Ж. Ле­фев­ра и Ж. П. Ло­ра­на) и Ф. Ко­ла­рос­си (1889) в Па­ри­же . Со­зда­вал ил­лю­ст­ра­ции для жур­на­лов («La Vie Populaire», «L’Illustration» и др.) и книг, гра­фич. се­рии, эс­ки­зы юве­лир­ных из­де­лий для юве­лир­но­го са­ло­на Ж. Фу­ке (1899–1901; так­же офор­мил ин­терь­ер ма­га­зи­на и его фа­сад) и др. Был в дру­жес­ких от­но­ше­ни­ях с П. Го­ге­ном, А. Стринд­бер­гом, Ж. К. Гю­ис­ман­сом, А. Фран­сом. Во Фран­ции осо­бую из­вест­ность по­лу­чи­ли его рек­лам­ные пла­ка­ты и те­ат­раль­ные афи­ши, ис­пол­нен­ные в сти­ли­сти­ке мо­дер­на (ар ну­во). К чис­лу луч­ших при­над­ле­жат афи­ши спек­так­лей па­риж­ско­го те­ат­ра «Ре­нес­санс» с уча­сти­ем С. Бер­нар (см. илл. к ста­тье о ней): в боль­ших лис­тах вер­ти­каль­но­го фор­ма­та гла­вен­ст­во­ва­ла фи­гу­ра ак­три­сы, пред­став­лен­ной в её из­вест­ных ро­лях («Жис­мон­да», 1894; «Да­ма с ка­ме­лия­ми» и «Ло­рен­зач­чо», обе 1896; «Ме­дея», 1898; «Гам­лет», 1899; «Кол­ду­нья», 1903, и др.). Ин­ди­ви­ду­аль­ный стиль М. свое­об­раз­но со­че­тал влия­ния Х. Ма­кар­та, ви­зант. мо­за­ик, англ. пре­ра­фа­эли­тов ; для его ра­бот ха­рак­тер­ны из­бы­точ­ная ор­на­мен­ти­ка, скла­ды­ваю­щая­ся из при­хот­ли­во из­ви­ваю­щих­ся ли­ний, блёк­лый ко­ло­рит и изы­скан­ное со­че­та­ние неж­ных от­тен­ков цве­та. Соз­да­вал так­же мно­го­числ. се­рии цвет­ных де­ко­ра­тив­ных ли­то­гра­фий-пан­но («Вре­ме­на го­да», 1896, 1897 и 1900; «Ис­кус­ст­ва», 1898; «Вре­ме­на су­ток», 1899; «Дра­го­цен­ные кам­ни», 1900; «Лу­на и звёз­ды», 1902, и др.). По со­ве­ту О. Ро­де­на в кон. 1890-х гг. М. за­ни­мал­ся скульп­ту­рой («При­ро­да», брон­за, 1899–1900). Для Все­мир­ной вы­став­ки 1900 в Па­ри­же ис­пол­нил рос­пи­си па­виль­о­на Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны.

В 1904–10 М. жил в США , за­ни­мал­ся сце­но­гра­фи­ей в Нью-Йор­ке, пре­по­да­вал в Ин-те ис­кусств в Чи­ка­го. В 1910 вер­нул­ся в Пра­гу; пе­ред 1-й ми­ро­вой вой­ной по­се­тил мн. слав. стра­ны. В даль­ней­шем, не ос­тав­ляя ра­бо­ты в об­лас­ти гра­фи­ки, всё ак­тив­нее об­ра­щал­ся к мо­ну­мен­таль­но­му твор­че­ст­ву. В 1910 М. по­лу­чил за­каз на жи­во­пис­ное оформ­ле­ние ря­да за­лов в зда­нии «Об­ще­ст­вен­но­го до­ма» в Пра­ге. С 1912 поч­ти це­ли­ком по­свя­тил се­бя соз­да­нию цик­ла кар­тин «Сла­вян­ская эпо­пея», в ко­то­ром на­ме­ре­вал­ся во­пло­тить ис­то­рию борь­бы слав. на­ро­дов за ос­во­бо­ж­де­ние от ино­зем­но­го гнё­та и свою меч­ту о бу­ду­щем еди­не­нии всех сла­вян. Се­рия из 20 по­ло­тен ог­ром­но­го раз­ме­ра (6×8 м) бы­ла за­кон­че­на в 1928 и по­да­ре­на го­су­дар­ст­ву (ны­не – в зам­ке в Мо­рав­ски-Крум­ло­ве); она пред­став­ля­ет разл. эпи­зо­ды ис­то­рии сла­вян на­чи­ная от пер­вых ве­ков их су­ще­ст­во­ва­ния. На кар­ти­не, по­свя­щён­ной Рос­сии , изо­бра­жён на­род на Крас­ной пл. в Мо­ск­ве в день от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва. Од­ну из по­след­них ра­бот (вит­раж в со­бо­ре Св. Ви­та в Пра­ге, 1931) М. по­свя­тил про­слав­ле­нию слав. про­све­ти­те­лей – свя­тых Ки­рил­ла и Ме­фо­дия. В на­ча­ле нем. втор­же­ния в Че­хо­сло­ва­кию был аре­сто­ван гес­та­по; умер вско­ре по­сле ос­во­бо­ж­де­ния.