МУАССАН АНРИ
МУАССАН АНРИ - французский химик, член Парижской АН (1891), член-корреспондент Петербургской АН (1904).
Учился в Музее естеств. истории, Высшей фармацевтической школе в Париже, Парижском университете (окончил в 1877 году). В 1875-1880 годах слушал лекции А. Сент-Клер Девиля в Парижском университете. Профессор Высшей фармацевтической школы в Париже (1886-1900 годы) и Парижского университета (с 1900 года). Президент Французского химического общества (1896 год, 1902 год).
Основные работы в области неорганической химии. Изучил (1876-1879 годы) полиморфизм оксидов железа. Впервые получил (1886) свободный фтор, синтезировал фториды фосфора и фторпроизводные метана, изучил свойства фтора и его соединений. Сконструировал и ввёл в лабораторную и промышленную практику высокотемпературную электродуговую печь (названа именем Муассана).
Синтезировал и исследовал карбиды, бориды, силициды и гидриды многих металлов (1891-1893 годы). Открыл (1893) природный карбид кремния (муассанит). Электротермическим способом получил в чистом виде молибден (1895), уран (1896), вольфрам (1897) и другие тугоплавкие металлы. Издал «Курс минеральной химии» (т. 1-5, 1904-1906 годы).
Нобелевская премия (1906), медаль Г. Дэви Лондонского королевского общества (1896) и медаль А. Гофмана Немецкого химического общества (1903). Награждён орденом Почётного легиона (1900).