МОТЛЬ ФЕЛИКС

МОТЛЬ ФЕЛИКС - австрийский ди­ри­жёр.

В 1875 окон­чил Вен­скую консерваторию, где учил­ся у Ф. Дес­со­фа (ком­по­зи­ция), А. Брук­не­ра (музыкальная тео­рия), Й. Хель­мес­бер­ге­ра (ди­ри­жи­ро­ва­ние). Ещё сту­ден­том был ди­ри­жё­ром Вен­ско­го ваг­не­ров­ско­го общества. При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие (как кор­рек­ти­ров­щик нот и пиа­нист-кон­церт­мей­стер) в под­го­тов­ке 1-го Бай­рёйт­ско­го фес­ти­ва­ля (1876). С 1881 года ди­ри­жёр Фи­лар­мо­нического хо­ра (до 1892 года) и При­двор­но­го те­ат­ра (до 1903 года; с 1893 года музыкальный руководитель) в Карлс­руэ.

С 1904 года музыкальный руководитель опер­но­го Национального те­ат­ра и ди­рек­тор (совместно с Х. Бус­май­е­ром) Музыкальной ака­де­мии в Мюн­хе­не . Га­ст­ро­ли­ро­вал во мно­гих стра­нах Ев­ро­пы. Ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ла му­зы­ка Р. Ваг­не­ра, опе­ра­ми ко­то­ро­го он не­од­но­крат­но ди­ри­жи­ро­вал в Бай­рёй­те («Три­стан и Изоль­да», 1886 год, «Тан­гей­зер», 1891 год, «Ле­ту­чий гол­лан­дец», 1901 год и др.), Лон­до­не («Коль­цо ни­бе­лун­га», те­атр «Ко­вент-Гар­ден», 1898 год и 1900 год), Мо­ск­ве и С.-Пе­тер­бур­ге (1910 год,1911 год; здесь вы­сту­пал и в сим­фо­нических кон­цер­тах).

Пер­вый ис­пол­ни­тель те­ат­раль­ной му­зы­ки Ф. Шу­бер­та (опе­ра «Аль­фон­со и Эс­т­рел­ла», 1881 год и др.), пол­ной (соб­ст­вен­ной) вер­сии опер­но­го цик­ла «Тро­ян­цы» Г. Бер­лио­за (1890). Ав­тор пыш­ных ро­ман­тических аран­жи­ро­вок со­чи­не­ний И.С. Ба­ха («Бран­ден­бург­ские кон­цер­ты», кан­та­ты), Г.Ф. Ген­де­ля, Ж.Б. Люл­ли, К.В. Глю­ка, М.И. Глин­ки (опе­ра «Жизнь за ца­ря»), ор­ке­ст­ро­вых вер­сий пе­сен Л. ван Бет­хо­ве­на, Ф. Шу­бер­та и других ком­по­зи­то­ров.