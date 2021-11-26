МОТЛЬ ФЕЛИКС
МОТЛЬ ФЕЛИКС - австрийский дирижёр.
В 1875 окончил Венскую консерваторию, где учился у Ф. Дессофа (композиция), А. Брукнера (музыкальная теория), Й. Хельмесбергера (дирижирование). Ещё студентом был дирижёром Венского вагнеровского общества. Принимал активное участие (как корректировщик нот и пианист-концертмейстер) в подготовке 1-го Байрёйтского фестиваля (1876). С 1881 года дирижёр Филармонического хора (до 1892 года) и Придворного театра (до 1903 года; с 1893 года музыкальный руководитель) в Карлсруэ.
С 1904 года музыкальный руководитель оперного Национального театра и директор (совместно с Х. Бусмайером) Музыкальной академии в Мюнхене. Гастролировал во многих странах Европы. Основу репертуара составляла музыка Р. Вагнера, операми которого он неоднократно дирижировал в Байрёйте («Тристан и Изольда», 1886 год, «Тангейзер», 1891 год, «Летучий голландец», 1901 год и др.), Лондоне («Кольцо нибелунга», театр «Ковент-Гарден», 1898 год и 1900 год), Москве и С.-Петербурге (1910 год,1911 год; здесь выступал и в симфонических концертах).
Первый исполнитель театральной музыки Ф. Шуберта (опера «Альфонсо и Эстрелла», 1881 год и др.), полной (собственной) версии оперного цикла «Троянцы» Г. Берлиоза (1890). Автор пышных романтических аранжировок сочинений И.С. Баха («Бранденбургские концерты», кантаты), Г.Ф. Генделя, Ж.Б. Люлли, К.В. Глюка, М.И. Глинки (опера «Жизнь за царя»), оркестровых версий песен Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов.