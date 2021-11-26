МОНЕ КЛОД
МОНЕ КЛОД - французский живописец.
В 1846 году переехал с семьёй в Гавр. В юности исполнял карикатуры и шаржи, обратившие на себя внимание Л.Э. Будена (1858 год), который предложил К. Моне писать вместе с ним этюды на пленэре в окрестностях Гавра. Решив посвятить себя живописи, К. Моне отправился в Париж (1859-1860 годы), где познакомился с К. Писсарро, работами К. Коро и мастеров барбизонской школы, посещал академию Сюиса.
По возвращении в Гавр (после военной службы) К. Моне встретился с работавшим в те годы в Нормандии Я. Йонгкиндом, искусство которого (наряду с Буденом) оказало значительное влияние на формирование его раннего стиля.
По настоянию отца он вновь приехал в Париж (1862 год) с целью получить академического образование; брал уроки у салонного живописца О. Тульмуша и посещал школу Ш. Глейра (1862-1864 годы), где завязались его дружеские отношения с О. Ренуаром, Ф. Базилем, А. Сислеем. В это время на К. Моне большое впечатление производит творчество Э. Мане. Ранние работы свидетельствуют о колористическом даровании К. Моне и об увлечении иллюзионистическими эффектами («Охотничьи трофеи», 1862 год, Музей Орсе, Париж). В пейзажах Онфлёра и нормандского побережья (середина 1860-х годов) К. Моне уже стремится зафиксировать еле заметную перемену солнечного освещения, им свойственна свежесть непосредственного восприятия природы.
В 1865 году К. Моне начал работу над большой композицией «Завтрак на траве»: тема, несомненно, навеяна одноим. картиной Э. Мане (1863 год), однако художник отказался от всяких классических реминисценций. Для картины он написал ряд этюдов на природе («На прогулке. Ф. Базиль и Камилла», 1865 году, Национальная галерея искусства, Вашингтон, и др.); не удовлетворённый конечным результатом, К. Моне разрезал полотно (две сохранившиеся части ныне в Музее Орсе). О замысле картины можно судить по уменьшенному авторскому повторению (1866 год, ГМИИ), хранящему следы тщательной доработки в ателье. К. Моне почти равнодушен к пластике, передаче объёмов и пространства, к портретности образов; едва ли не главным «героем» картины становится свет, тихо струящийся сквозь листву, ложащийся неяркими бликами на траву и живописный натюрморт в центре композиции, угасающий в непроницаемой зелени леса.
Одним из первых среди будущих импрессионистов К. Моне обратился к теме большого города: написанные им в середине 1860-х годов три вида Парижа стали его первым опытом в открытии красоты людных парижских бульваров и площадей. Пленэрные искания он продолжил в картинах «Терраса в Сент-Адрессе» (Метрополитен-музей, Нью-Йорк), «Женщины в саду» (Музей Орсе; обе - 1866-1867 годы), «Дама в саду» (1867 год, Эрмитаж, С.-Петербург).
Особое значение для становления принципов зарождающегося импрессионизма имели пейзажи К. Моне «На берегу. Бенанкур» (1868 год, Институт искусств, Чикаго) и «Лягушатник» (1869 год, Метрополитен-музей, Нью-Йорк) - излюбленное парижанами место отдыха, которое К. Моне писал одновременно с О. Ренуаром. В этих работах крупные мазки чистой синей, жёлтой, зелёной краски, положенные прямо на белый грунт, формируют пространство, фигуры людей, дрожащую зыбь на поверхности воды, влажную атмосферу и неяркий солнечный свет. Словно находящийся в движении пейзаж рождается по мере удаления от холста; раздельные цвета синтезируются в целостный красочный образ. В это же время (около 1868 года) происходит личное сближение будущих импрессионистов с Э. Мане.
Во время Франко-прусской войны 1870-1871 годов К. Моне (как и К. Писсарро) находился в Лондоне. Здесь он встретился с П. Дюран- Рюэлем, сыгравшим значительную роль в поддержке К. Моне и его единомышленников по искусству. Большое впечатление на К. Моне произвело знакомство с живописью У. Тёрнера и Дж. Констебла. В написанных К. Моне видах Лондона и пейзажах Голландии (1871 год) окончательно стирается грань между подготовительным этюдом и законченной картиной; живописный мазок становится то широким и плавным, то стремительным и импульсивным.
По возвращении во Францию (конец 1871 года) К. Моне обосновался близ Парижа - сначала в Аржантёе, с 1878 году в Ветёе. Во время краткой поездки в Гавр весной 1873 года он исполнил несколько картин, среди них - «Впечатление. Восход солнца», давшую название целому направлению в европейском искусстве (от франц. impression - впечатление), наиболее последовательным выразителем которого был сам К. Мое («то, что я хочу уловить: "мгновенность" и, главное, атмосферу и свет, разлитый в ней»).
В работах середины 1870-х годов новая манера К. Моне достигает абсолютной зрелости: «Бульвар Капуцинок в Париже» (1873 год, ГМИИ; вариант – Худож. музей, Канзас-Сити), виды Аржантёя и Ветёя, портреты Камиллы Моне («На прогулке. Женщина с зонтиком», 1875 год, Национальна галерея искусства, Вашингтон; «Камилла Моне на смертном одре», 1879 год, Музей Орсе) и др. В 1874 году состоялась выставка группы художников во главе с К. Моне(т. н. 1-я выставка импрессионистов), вызвавшая резкое неприятие публики и художественной критики. Будучи зачинателем импрессионизма, К. Моне с наибольшей полнотой и совершенством отразил все его главные принципы и все этапы - от зарождения, расцвета (1870-е годы) до последовательного нарастания черт декоративизма в поздний период; итог импрессионизму подводят последние работы Моне.
В картинах К. Моне 1880-х годов уже меняются его живописная манера и красочная палитра: вместо гармонии, основанной на сопоставлении звучных цветовых пятен, всё чаще встречается «дробление» цвета на элементы, взаимопроникновение которых создаёт своеобразный «радужный» эффект. Пейзажи, исполненные на средиземноморском побережье Италии (1884 год), своим преувеличенным колоризмом предвосхищают отношение к цвету фовистов. Поздний импрессионистический стиль К. Моне сближается с символизмом (исполненные драматизма виды Этретá и Бель-Иля, 1885-1886 годы, и др.).
К написанию серий (циклов) работ на одну тему К. Моне всё чаще обращался с середины 1870-х годов. Сама идея цикла, посвящённого одной теме или одному образу, очевидно, была заимствована К. Моне у почитаемых им мастеров японской гравюры XVIII-XIX веков. При всей самоценности отдельных работ лишь серия в целом воссоздаёт синтетический образ изображаемого объекта как совокупности его многовариантных состояний. Среди серий в творчестве К. Моне - «Вокзал Сен-Лазар в Париже» (1877 год), «Стога сена» (1888-1891 годы), «Тополя» (1891 год), виды туманного Лондона и Темзы (1891 год и начало 1900-х годов), Венеции (1908 и 1909 годы).
Наиболее известна серия, посвящённая Руанскому собору (1892-1894 годы), - его западный фасад, увиденный художником с одной точки зрения (из окна дома напротив), теряет под кистью К. Моне свою структурную определённость и всякую вещественность, превращаясь в своего рода плоский экран, отражающий сложнейшие эффекты преломления света в разное время суток. «Мотив для меня не имеет значения. Я стремлюсь воссоздать лишь то, что есть между мотивом и мною» - эти слова К. Моне можно отнести к большинству поздних работ мастера. Живопись К. Моне в серии «соборов» достигает предельного мастерства: плотное красочное тесто образуется из слияния едва различимых, «растущих ввысь» мазков, поверх которых точечными прикосновениями кисти нанесены золотистые или тёмно-синие капли. В 1895 году на выставке К. Моне показал 20 полотен этой серии (позднее к ним добавились другие), затем серия разошлась по различным коллекциям мира (2 картины в ГМИИ).
В 1883 году К. Моне с семьёй поселился в Живерни, где в 1890 году приобрёл дом, окружённый обширным цветником и спроектированным им единственным в своём роде импрессионистич. «японским» садом. Цветники и искусств. водный ландшафт дома в Живерни стали преобладающей темой всех поздних работ К. Моне. Среди них центральное место занимает грандиозный цикл «Нимфеи» («Водяные лилии» или «Ненюфары», с 1889 года до конца жизни). Формат этих работ всё увеличивается; во многих пейзажах изображена только зеркальная гладь воды, по которой разбросаны расплывчатые пятна плавающих листьев и неярких цветов лилий. Иногда в отражённом, перевёрнутом виде всплывают очертания берега, из глубины воды возникает бледный рассеянный свет неба. Нет никаких ориентиров пространства, нет внутренних параметров композиции - она представляет собой фрагментарный аспект целостного образа, неуловимого и необозримого.
Ухудшающимся зрением старого художника объясняется необычный «деструктивный» стиль некоторых его поздних пейзажей (серии «Плакучая ива», ок. 1919 года, и «Японский мостик», между 1918 и 1926 годами): предметный мир почти исчезает в хаотическом сплетении энергичных экспрессивных мазков. Последняя работа К. Моне, ставшая его творческим «завещанием», - цикл из 8 огромных панно, которые должны быть вмонтированы в стены двух специально спроектированных овальных залов в Музее Оранжери в Париже. Зрителя со всех сторон окружает бесконечное зыбкое пространство – неподвижная вода с цветущими лилиями, в которой проплывают лёгкие отражения облаков. Открытие залов «Нимфей» в Музее Оранжери состоялось через год после смерти К. Моне, подарившего этот цикл государству. По завещанию Мишеля Моне (сына художника) дом К. Моне в Живерни и сад превращены в музей в 1966 году.
Исторические источники:
Geffroy G. C. Monet: sa vie, son temps, son œuvre. P., 1924.
Дополнительная литература:
Hoschedé J.P. C. Monet, ce mal connu. Gen., 1960;
Рейтерсверд О. К. Моне. М., 1965;
Георгиевская Е.Б. К. Моне. М., 1968;
Сапего И. К. Моне. Л., 1969;
Wildenstein D. C. Monet: biographie et catalogue raisonné. Lausanne; P., 1974–1991. Vol. 1–5;
Levine S.Z. Monet and his critics. N. Y.; L., 1976;
Isaacson J. Observation and reflection: C. Monet. Oxf., 1978;
Seiberling G. Monet’s series. N. Y., 1981;
Gordon R., Forge A. Monet. N. Y., 1983;
Aspects of Monet: a symposium on the artist’s life and times / Ed. J. Rewald, F. Weitzenhoffer. N. Y., 1984;
Богемская К.Г. К. Моне. М., 1984;
Joyes C. Monet et Giverny. P., 1985;
House J. Monet: nature into art. New Haven; L., 1986;
К. Моне: Картины из музеев Советского Союза: Альбом / Авт. вступ. ст. Н. Н. Калитина. Л., [1989];
Seitz W.C. C. Monet. P., 1989.