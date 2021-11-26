МОМИНЬИ ЖЕРОМ ЖОЗЕФ ДЕ

МОМИНЬИ ЖЕРОМ ЖОЗЕФ ДЕ - бельгийский музыкальный тео­ре­тик, ком­по­зи­тор, пред­при­ни­ма­тель.

С 1774 года слу­жил цер­ков­ным ор­га­ни­стом. В 1800-1828 годы ру­ко­во­дил собственным тор­го­вым пред­при­яти­ем и нот­ным издательством в Па­ри­же.

Сре­ди его мно­го­численных ра­бот - шко­лы иг­ры на фортепианно, «Пол­ный курс гар­мо­нии и ком­по­зи­ции со­глас­но но­вой и об­щей тео­рии му­зы­ки» («Cours complet d’harmonie et de composition d’après une théorie neuve et gé­nérale de la musique», vol. 1-3, 1803-1806 годы; по­свя­щён Ш.M. Та­лей­ра­ну ). Уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии второго то­ма «Ме­то­ди­че­ской эн­цик­ло­пе­дии...» (1818 году; первый том на­пи­сан H.Э. Фра­ме­ри и П.Л. Жен­ге­не, 1791 год).

За­ло­жил ос­но­вы уче­ния о фра­зи­ров­ке, в ча­ст­но­сти о «ям­би­че­ском» строе­нии (с обя­зательным за­так­том) мо­ти­вов и фраз, раз­ви­то­го впо­след­ст­вии М. Люс­си и Х. Ри­ма­ном.

Ав­тор трёх опер, ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ных про­из­ве­де­ний, ро­ман­сов.

Сочинения:

Exposé succinct du seul système musical qui soit vraiment fondé et complet. P., 1808;

Le nouveau solfège. P., 1808;

La seule vraie théorie de la musique. P., 1821;

Cours général de musique. P., [1834].