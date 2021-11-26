«МОЛОДАЯ ГЕРМАНИЯ»

«МОЛОДА́Я ГЕРМА́НИЯ» («Junges Deutsch­land») - груп­па немецких ли­те­ра­то­ров реа­ли­стического на­прав­ле­ния, вы­сту­пав­шая в 1830-1840-е годы под влия­ни­ем Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 г ода во Фран­ции за пре­об­ра­зо­ва­ние и объ­е­ди­не­ние Гер­ма­нии на ос­но­ве кон­сти­туционной де­мо­кра­тии и по­ли­тического ли­бе­ра­лиз­ма.

В со­став «Молодой Германии» вхо­ди­ли Л. Бёр­не, Л. Вин­барг, К. Гуц­ков, Г. Лау­бе, Т. Мундт; к ней близ­ки по­эты «пред­мар­тов­ско­го» дви­же­ния Г. Гер­вег, А. Грюн, Ф. Фрей­ли­грат, дра­ма­тур­ги Г. Бюх­нер и К.Д. Граб­бе.

Ве­ду­щие литературные кри­ти­ки «Молодой Германии» - Бёр­не («Пись­ма из Па­ри­жа», 1832-1834 годы) и Вин­барг («Эс­те­ти­че­ские по­хо­ды», 1834 год; «О но­вей­шей ли­те­ра­ту­ре», 1835 год).

Пи­са­те­ли «Молодой Германии» вы­сту­па­ли про­тив ис­то­риз­ма ро­ман­ти­ков и эс­те­тиз­ма «ху­до­же­ст­вен­ной эпо­хи» И.В. Гё­те , тре­буя от литературы со­ци­аль­но-по­ли­тической ан­га­жи­ро­ван­но­сти и ак­ту­аль­но­сти. Осо­бое вни­ма­ние уде­ля­лось про­за­ическим жан­рам - ро­ма­ну, но­вел­ле, пу­те­вым за­мет­кам, очер­ку, фель­е­то­ну.

Дея­тель­ность «Молодой Германии», вы­звав­шая ин­те­рес в Рос­сии (В.Г. Бе­лин­ский, А.И. Гер­цен , А.В. Дру­жи­нин, А.Н. Пле­ще­ев), пре­кра­ти­лась с по­ра­же­ни­ем Ре­во­лю­ции 1848-1849 годы в Гер­ма­нии.

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