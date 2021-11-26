МОЦАРТЕУМ

МОЦАРТЕУМ - круп­ней­шая в ми­ре музыкально-те­ат­раль­ная на­учно-об­ра­зо­ва­тель­ная ор­га­ни­за­ция ( Зальц­бург , Ав­ст­рия).

Ве­дёт ис­то­рию от музыкального общества «Моцартеум», ос­но­ван­но­го в 1841 при Ка­фед­раль­ном со­бо­ре Зальц­бур­га для изу­че­ния на­сле­дия В.А. Мо­цар­та и обу­че­ния мо­ло­дых му­зы­кан­тов. С 1870 года ме­ж­ду­народ­ная. Про­во­ди­ла лет­ние музыкальные фес­ти­ва­ли (1842 год, 1856 год, 1877-1910 годы). Ны­не в со­став этой ор­га­ни­за­ции вхо­дят: Университет «Моуартеум» (пер­во­на­чаль­но музыкальная шко­ла, с 1914 года Консерватория, с 1938 года Выс­шая шко­ла му­зы­ки, с 1953 года Ака­де­мия му­зы­ки и ис­пол­ни­тель­ско­го искусства с фа­куль­те­та­ми дра­ма­тического те­ат­ра и сце­нической жи­во­пи­си, с 1970 года Выс­шая шко­ла му­зы­ки и ис­пол­ни­тель­ско­го иск-ва, с 1998 года современное название);

Фонд «Моцартеума» (с 1880 года ме­ж­ду­народный; с 1931 года вклю­ча­ет Центральный институт изу­че­ния твор­че­ст­ва Мо­цар­та, ны­не Ака­де­мия); Ор­кестр «Моцартеума» (пер­во­на­чаль­но со­сто­ял из уча­щих­ся, с 1939 года профессиональный ор­кестр, с 1958 года Сим­фо­нический ор­кестр го­ро­да и зем­ли Зальц­бург; с 2004 года главный ди­ри­жёр А. Бол­тон). «Моцартеум» ве­дёт ар­хив­ную и ис­сле­до­ва­тель­скую ра­бо­ту, ру­ко­во­дит фес­ти­ва­ля­ми ( Зальц­бург­ский фес­ти­валь , Ме­ж­ду­народная не­де­ля Мо­цар­та и др.), про­во­дит мно­го­численные лет­ние кур­сы, се­ми­на­ры и мас­тер-клас­сы.

Дея­тель­ность «Моцартеума» про­те­ка­ет во мно­гих зда­ни­ях Зальц­бур­га, сре­ди ко­то­рых: основное зда­ние (1914 года, архитектор Р. Берндль) с 2 кон­церт­ны­ми за­ла­ми, «Ор­ке­стер­ха­ус» с 2 за­ла­ми для ре­пе­ти­ций и кон­цер­тов, три До­ма-му­зея В.А. Мо­цар­та . Ме­ж­ду­народное при­зна­ние по­лу­чи­ли кол­лек­ти­вы, не­по­сред­ст­вен­но свя­зан­ные с «Моцартеум»: ка­мер­ный ор­кестр «Ка­ме­ра­та» (ос­но­ван в 1952 году Б. Па­ум­гарт­не­ром как «Camerata Aca­de­mica des Mozarteums Salzburg»; в 2007-2009 годах художественный руководитель Л. Ка­ва­кос), Мо­ло­дёж­ный фи­лар­мо­нический ор­кестр Зальц­бур­га (ос­но­ван в 1998 году Э. Фукс).

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