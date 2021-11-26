МЕЙРИНК, Майринк Густав
Австрийский писатель.
Внебрачный сын вюртембергского министра Карла фон Варнбюлера и австр. актрисы Марии Майер. Окончил торговую академию в Праге (1888). В 1889 основал банкирский дом. С 1891 увлёкся эзотерикой, оккультизмом и вост. религиями. Вступил в теософскую ложу «У голубой звезды» («Zum blauen Stern»), изучал труды Е. П. Блаватской, участвовал в медиумич. сеансах. Завязал знакомства в пражской артистич. и лит. среде (П. Леппин, А. Моисси, А. Кубин). В 1902 по клеветнич. обвинению в использовании оккультных методов для обмана клиентов провёл три месяца в тюрьме. После освобождения оставил коммерч. деятельность, в 1903 переехал в Вену; издавал сатирич. ж. «Милый Августин» («Der liebe Augustin»), где публиковались произведения А. Стриндберга, М. Метерлинка, Д. Г. Россетти, Э. А. По и др. В 1905 М. переехал в Мюнхен, где занялся переводами англ. лит-ры (произведения Ч. Диккенса и Р. Киплинга). В 1911 вместе с семьёй обосновался в Штарнберге. В 1927 принял буддизм и полностью посвятил себя эзотерич. практике.
К лит. творчеству обратился в кон. 1890-х гг. В 1901 в мюнхенском сатирич. ж. «Симплициссимус» под фамилией Майер опубликовал рассказ «Горячий солдат» («Der heiße Soldat»). Первый сборник новелл вышел в 1903. Новеллистика М. сочетает сатиру на обывательское сознание и «чёрную», апокалиптич. фантастику. Опираясь на традиции Э. А. По и Э. Т. А. Гофмана, М. значительно усиливает гротескно-фантастич. начало, причудливо насыщая мистическо-иррациональные ситуации и положения, в которых оказываются герои его новелл, оригинальным комизмом: сб-ки «Орхидеи. Странные истории» («Orchideen. Sonderbare Geschichten», 1904), «Кабинет восковых фигур» («Das Wachsfigurenkabinett», 1907), «Волшебный рог немецкого обывателя» («Des deutschen Spieß ers Wunderhorn», Bd 1–3, 1909–13). В более поздних сб-ках «Лиловая смерть и другие новеллы» («Der violette Tod», 1913, рус. пер. 1923) и «Летучие мыши» («Fledermäuse», 1916, рус. пер. 1923) преобладает мистич. и эзотерич. линия.
Лит. славу М. принёс роман «Голем» («Der Golem», 1915, рус. пер. 1921), в основе которого – события в евр. квартале Праги, то ли действительно имевшие место, то ли пригрезившиеся рассказчику, уснувшему в гостинице беспокойным сном. Мистич. путешествие в глубины собственного «я» сочетается с достоверным, в духе Ч. Диккенса, изображением типажей и быта старого города. Рассказчик загадочным образом становится воплощением резчика камней Атаназиуса Перната (в имени которого подчёркивается его вечное, «бессмертное» существование), утратившего память и пытающегося вновь обрести свою истинную сущность. В историю Перната вплетается и древняя хасидская легенда о Големе – искусственном человеке, вылепленном из глины, в столкновении с которым герой-рассказчик отстаивает своё духовное начало, противопоставленное мёртво-материальной природе. М. внедряет в повествование сложно переплетающиеся лейтмотивы и цепочки символов, имеющие истоки в каббале, буддизме, гностицизме, юнгианстве и эзотерике гадальных карт таро. Серьёзно-трагич. тон повествования своеобразно оттенён комич. началом.
В последующее десятилетие М. публикует романы «Зелёный лик» («Das grüne Gesicht», 1916, рус. пер. 2000), «Вальпургиева ночь» («Walpurgisnacht», 1917, рус. пер. 1990) и «Ангел с западного окна» («Der Engel vom westlichen Fenster», 1927, рус. пер. 1992), в которых всё более погружается в области магического и иррационального, значительно усиливая концептуальную сторону изображаемого им мира в ущерб его худож. многозначности. Творчество М. оказало значит. влияние на рус. лит-ру 1-й трети 20 в. (Д. И. Хармс, М. А. Булгаков и др.).
Сочинения:
Gesamtausgabe. Münch., 1982. Bd 1–6;
Кольцо Сатурна: романы, рассказы. СПб., 2004.
Автор статьи: А. В. Белобратов.