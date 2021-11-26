МЕДАНСКАЯ ГРУППА
МЕДАНСКАЯ ГРУППА - объединение французских писателей, существовавшее в 1870-1880-х годах.
Лидер Меданской группы - Э. Золя; в её состав входили Г. де Мопассан, Ж. К. Гюисманс, А. Сеар, П. Алексис и Л. Энник, разделявшие эстетические принципы натурализма.
Собрания Меданской группы происходили в доме Золя в Медане. Своеобразным манифестом стал созданный по инициативе Золя сборник «Меданские вечера» («Les soirées de Médan», 1880 год), объединивший новеллы на тему франко-прусской войны 1870-1871 годов, при описании которой члены Меданской группы стремились показать не героику сражений, но деградацию человека, пробуждение в нём звериного начала. Наибольшую популярность снискали рассказы «Осада мельницы» Золя и «Пышка» Мопассана.