МАЙОЛЬ АРИСТИД
МАЙОЛЬ АРИСТИД (Аристид Жозеф Бонавантюр) - французский скульптор, живописец, график.
Родился в семье виноградаря.
Обучался в Париже - в Школе изящных искусств у Ж.Л. Жерома (1881-1883 годы) и в Школе декоративных искусств у А. Кабанеля (1883-1887 годы).
Его ранние живописные произведения выдают влияния П. Пюви де Шаванна и П. Гогена («Женщина и волна», около 1898 года, Пти-Пале, Париж); в 1894 году Майоль примкнул к группе «Наби». В 1893-1895 годы занимался созданием гобеленов в собственной мастерской в Баньюльсе, затем обратился к керамике и мелкой пластике, близкой стилю ар нуво («Танцор», 1895 год, Музей Орсе, Париж).
С 1900 года посвятил себя скульптуре; при поддержке А. Воллара была устроена первая выставка Майоля в Париже (1902 год).
Важнейшую роль в формировании зрелого стиля Майоля сыграло посещение им в 1908 году Греции: памятники античности, особенно ранней классики и архаики, расширили представления Майоля о первоистоках европейской культуры и укрепили веру в животворность классической традиции.
С самого начала определилась приверженность мастера классической форме в её каноничных проявлениях - прежде всего, изображение обнажённой женской фигуры [«Средиземноморье» («Мысль»), известняк, 1902 год, частное собрание, Швейцария; повторения - бронза (Музей современного искусства, Нью-Йорк; Музей Орсе, Париж), мрамор (Музей искусств, Винтертур; музей Орсе), и другие]. Отказываясь от атрибутов и многословной патетики академического искусства, Майоль достигает выразительности тонкими средствами варьирования пропорций, поз и жестов фигур. Исполняя по заказу И.А. Морозова цикл бронзовых статуй «Времена года» (1910-1911 годы, ГМИИ), Майоль стремился не к отвлечённой идеализации, а к поиску гармонии в самой натуре, изваянной с живых моделей: «Помона» олицетворяет осеннее плодородие в крепких, округлых объёмах женского тела; весеннее цветение в статуе «Флора» передано в стройных пропорциях юного тела и трепете облекающих его драпировок.
В монументальных работах Майоля классический канон наполняется ассоциациями, заданными темой памятника. В памятнике революционеру Л.О. Бланки («Скованная сила», бронза, 1905-1906 годы, Пюже-Тенье, департамент Приморские Альпы; сад Каррузель, Париж, и другое) мощная женская фигура круто разворачивается в попытке освободиться от пут. Памятник П. Сезанну (камень, 1912-1925 годы, Музей Орсе, Париж) - образец так называемых пейзажных скульптур Майоля: покоящаяся на драпировках женская фигура с веткой в руке лишь слегка отступает от классических образцов, но именно эти отклонения (скольжения полусогнутых ног, невесомость опорной руки) создают ощущение волнистого ландшафта. Поток падающих драпировок в фигуре «Сены» (бронза, 1921 год, Национальный музей современного искусства, Париж) ассоциируется с полноводной рекой, а склонённая фигура «Скорби» (памятник павшим в Серé, бронза, 1921-1923 годы) пробуждает воспоминания о древнегреческих надгробных стелах. В памятнике К. Дебюсси (мрамор, 1930-1933 годы, Сен-Жермен-ан-Ле; Музей Майоля, Париж) идея музыки передана гармоничными линиями фигуры и плавным движением её рук.
Самый крупный мемориал Майоля - «Памятник павшим в войне» в Баньюльсе (бронза, 1930-1933 годы). Центральная горельефная фигура умирающего воина, с её неустойчивой позой, выразительно передаёт состояние перехода от жизни к смерти; фланкирующие её группы плакальщиц соотносятся с древними погребальными ритуалами.
Сложный мотив падающей, теряющей равновесие фигуры разрабатывается и в «пейзажных» скульптурах 1930-х годов («Река», свинец, 1938-1943 годы, Музей современного искусства, Нью-Йорк; Музей Майоля, Париж; «Воздух» - памятник погибшим лётчикам, камень, 1937-1939 годы, часть монумента воздухоплавателям в Тулузе).
Последние годы жизни Майоль работал над статуей «Гармония», оставив её незавершённой (бронза, 1940-1944 годы, Музей Майоля, Париж).
Создавал также иллюстрации (литографии) к произведениям античных авторов (Вергилия, Овидия, Лонга; 1910-1913 годы), поэзии П. де Ронсара, П. Верлена, П. Луи.
Значение Майоля в искусстве XX века определяется тем, что в бурный период подъёма авангардистских движений он сумел продолжить классическую традицию, наполнив её каноны новым содержанием, почерпнутым из живой природы и современной действительности.
В 1964-1965 годы в саду Тюильри в Париже установлены 18 бронзовых статуй Майоля; в 1995 году в Париже основан Музей Майоля.