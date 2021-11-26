МАСКАНЬИ ПЬЕТРО
МАСКАНЬИ ПЬЕТРО - итальянский композитор и дирижёр.
С 1876 года учился в Музыкальном лицее Л. Керубини в Ливорно у композитора А. Софредини, в 1883-1885 годах - в Миланской консерватории у А. Понкьелли и М. Саладино. С 1885 года руководил небольшими оперными и опереточными труппами, с которыми выступал в Италии. В 1889 году принял участие в оперном конкурсе, объявленном музыкальным издательством «Сонцоньо», и получил первую премию за оперу «Сельская честь» (по драме Дж. Верги); поставленная впервые в 1890 году в Риме («Театро Костанци»), она принесла Масканьи мировую славу. Как дирижёр гастролировал в крупнейших оперных театрах Европы (в 1893 году в лондонском «Ковент-Гарден»). Директор Музыкального лицея Дж. Россини в Пезаро (1895-1902 годы).
Один из основоположников оперного веризма. В опере «Сельская честь» определились характерные черты этого направления: бытовой сюжет с любовной коллизией, быстрое напряжённое развитие действия, острые драматические ситуации, непременная трагическая развязка, доходчивая музыка с ярко выраженным мелодическим началом. В дальнейшем композитор отошёл от эстетики веризма. Автор 17 опер и оперетт, успехом пользовались его оперы «Ирис» (1898 год, Рим), «Маски» (1901 год, Милан и др.), «Жаворонок» (1917 год, Рим). В опере «Маленький Марат» (Рим, 1921 год) Масканьи вновь воспользовался веристскими идиомами, игнорируя свершившиеся к этому времени перемены в музыкальном стиле и языке. Среди других опер: «Друг Фриц» (Рим, 1891 год), «Вильям Ратклиф» (Милан, 1895 год), «Дзанетто» (Пезаро, 1896 год), «Нерон» (Милан, 1935 год).
Написал музыку к фильму «Сатанинская рапсодия» (1915 год).