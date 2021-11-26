МАСКАНЬИ ПЬЕТРО

МАСКАНЬИ ПЬЕТРО - итальянский композитор и дирижёр.

С 1876 года учил­ся в Музыкальном ли­цее Л. Ке­ру­би­ни в Ли­вор­но у ком­по­зи­то­ра А. Соф­ре­ди­ни, в 1883-1885 годах - в Ми­лан­ской консер­ва­тории у А. Пон­кь­ел­ли и М. Са­ла­дино. С 1885 года ру­ко­во­дил не­боль­ши­ми опер­ны­ми и опе­ре­точ­ны­ми труп­па­ми, с ко­то­ры­ми вы­сту­пал в Ита­лии. В 1889 году при­нял уча­с­тие в опер­ном кон­кур­се, объ­яв­лен­ном музыкальным издательством «Сон­цо­ньо», и по­лу­чил первую премию за опе­ру «Сель­ская честь» (по дра­ме Дж. Вер­ги); по­став­лен­ная впер­вые в 1890 году в Ри­ме («Те­ат­ро Кос­тан­ци»), она при­нес­ла Масканьи ми­ро­вую сла­ву. Как ди­ри­жёр га­ст­ро­ли­ро­вал в круп­ней­ших опер­ных те­ат­рах Ев­ро­пы (в 1893 году в лондон­ском «Ко­вент-Гар­ден»). Ди­рек­тор Музыкального ли­цея Дж. Рос­си­ни в Пе­за­ро (1895-1902 годы).

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков опер­но­го ве­риз­ма. В опе­ре «Сель­ская честь» оп­ре­де­ли­лись ха­рак­тер­ные чер­ты это­го на­прав­ле­ния: бы­то­вой сю­жет с лю­бов­ной кол­ли­зи­ей, бы­строе на­пря­жён­ное раз­ви­тие дей­ст­вия, ост­рые дра­ма­тические си­туа­ции, не­пре­мен­ная тра­гическая раз­вяз­ка, до­ход­чи­вая му­зы­ка с яр­ко вы­ра­жен­ным ме­ло­дическим на­ча­лом. В даль­ней­шем ком­по­зи­тор ото­шёл от эс­те­ти­ки ве­риз­ма. Ав­тор 17 опер и опе­ретт , ус­пе­хом поль­зо­ва­лись его опе­ры «Ирис» (1898 год, Рим), «Мас­ки» (1901 год, Милан и др.), «Жа­во­ро­нок» (1917 год, Рим). В опе­ре «Ма­лень­кий Ма­рат» (Рим, 1921 год) Масканьи вновь вос­поль­зо­вал­ся ве­ри­ст­ски­ми идио­ма­ми, иг­но­ри­руя свер­шив­шие­ся к это­му вре­ме­ни пе­ре­ме­ны в музыкальном сти­ле и язы­ке. Сре­ди других опер: «Друг Фриц» (Рим, 1891 год), «Виль­ям Ратк­лиф» (Ми­лан, 1895 год), «Дза­нет­то» (Пе­за­ро, 1896 год), «Не­рон» (Милан, 1935 год).

На­пи­сал му­зы­ку к фильму «Са­та­нин­ская рап­со­дия» (1915 год).