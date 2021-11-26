МАРКС АДОЛЬФ БЕРНХАРД
МАРКС АДОЛЬФ БЕРНХАРД - немецкий музыкальный теоретик, критик, педагог, композитор.
Сын врача. Получил юридическое образование. Музыке обучался у Д. Г. Тюрка в Галле, где основал (совместно с К. Лёве и др.) «Квартетный кружок Маркса», устраивавший вечера камерной музыки. С 1820 года жил в Берлине, совершенствовался по композиции у К. Ф. Цельтера. В 1824 году основал и до 1830 года редактировал «Берлинскую всеобщую музыкальную газету» («Berliner Allgemeine musikalische Zeitung»; издавалась в противовес консервативной лейпцигской «Всеобщей музыкальной газете»), как критик и редактор-издатель сыграл большую роль в пропаганде творчества И. С. Баха, Л. ван Бетховена и других классиков. С 1828 года преподавал историю и теорию музыки в Берлинском университете (профессор с 1830 года). В 1850 году совместно с Т. Куллаком и Ю. Штерном основал в Берлине музыкальную школу (т. н. Консерватория Штерна), преподавал в ней композицию до 1856 года.
Главный труд Маркса - 4-томное «Учение о музыкальной композиции» («Die Lehre von der musikalischen Komposition», 1837-1847 годы; переиздано в переработке X. Римана, 1887-1890 годы), в котором систематизированы классические музыкальные формы. Маркс ввёл термины «сонатная форма», «ход» (немецкий Gang), «разработка» (Durchführung); помимо сонатной формы рассмотрел «песенные» формы (Liedform), вариации; в систематике рондо выделил 5 типов. Богато иллюстрированное примерами, поэтапно демонстрирующими метод и процесс сочинения музыки, «Учение» Маркса стало настольной книгой многих поколений композиторов разных стран, в т. ч. России.
Широкому кругу учащихся адресован его «Всеобщий учебник музыки» («Allgemeine Musiklehre», 1839 год, русский перевод 1872 год). Автор первой научной биографии Бетховена («L. van Beethoven. Leben und Schaffen», Bd 1-2, 1859 год), монографии об операх К. В. Глюка («Gluck und die Oper», Tl 1-2, 1863 год). Исходя из философии Г. В. Ф. Гегеля, Маркс отстаивал взгляд на музыку как исторически развивающееся искусство, в котором раскрываются «идеи и дух народа и эпохи». В собственных композициях придерживался классической традиции. Автор ораторий (в т. ч. «Моисей», 1841 год), церковной музыки, хоров, песен.
Сочинения:
Die Kunst des Gesanges, theoretisch- praktisch. B., 1826;
Über Malerei in der Tonkunst. Ein Maigruss an die Kunstphilosophen. В., 1828;
Die alte Musiklehre im Streit mit unserer Zeit. Lpz., 1841;
Die Musik des 19. Jahrhunderts und ihre Pflege. Methode der Musik. Lpz., 1855;
Anleitung zum Vortrag Beethovenscher Klavierwerke. В., 1863;
Erinnerungen. Aus meinem Leben. В., 1865. Bd 1–2; Das Ideal und die Gegenwart. Jena, 1867.