МАНДЗОНИ АЛЕССАНДРО

МАНДЗОНИ АЛЕССАН­ДРО - итальянский пи­са­тель.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи; внук Ч. Бек­ка­риа , пле­мян­ник А. Вер­ри. Се­на­тор (1860 год).

Учил­ся в кол­лед­жах, при­над­ле­жав­ших различным ор­де­нам (1791-1803 годы), не­смот­ря на это, уже в юно­сти стал убе­ж­дён­ным ан­ти­кле­ри­ка­лом и рес­пуб­ли­кан­цем, при­вер­жен­цем ра­цио­на­лиз­ма Про­све­ще­ния.

Ран­няя по­эзия Мандзони вы­дер­жа­на в ду­хе клас­си­циз­ма: по­эма «Три­умф сво­бо­ды» («Trionfo del­la libertà», 1801 год), идил­лия «Ад­да» («Ad­da», 1803 год), че­ты­ре фи­лософско-са­ти­рических «По­уче­ния» («Ser­moni», 1803-1804 годы).

В 1805-1810 годы жил в Па­ри­же; сбли­зил­ся с круж­ком французских мыс­ли­те­лей, со­хра­нив­ших вер­ность идеа­лам Про­све­ще­ния в ус­лови­ях им­пе­рии (П.Ж.Ж. Ка­ба­нис, А.Л.К. Дес­тют де Тра­си, К. Форь­ель). Эво­лю­ция ми­ро­воз­зре­ния и по­эти­ки Мандзони в сто­ро­ну ро­ман­тиз­ма от­ра­зи­лась в по­эмах: «На смерть Кар­ло Им­бо­на­ти» («In morte di Carlo Imbonati», 1806 год), «Ура­ния» («Urania», 1809 год) и осо­бен­но - в цик­ле из пя­ти «Свя­щен­ных гим­нов» («Inni sacri», 1812-1822) и очер­ке «О ка­то­ли­че­ской мо­ра­ли» («Sul­la morale cat­to­lica», 1819 год). Ме­ж­ду 1809 и 1810 годами Мандзони пе­ре­жил нравственный кри­зис; об­ра­ще­ние к ка­то­лической ве­ре ло­ги­че­ски за­вер­ши­ло его раз­мыш­ле­ния о гу­ман­ной мис­сии по­эта.

В кон­це 1810-х годов Мандзони стал гла­вой милан­ско­го круж­ка ро­ман­ти­ков, объ­еди­нив­ших­ся во­круг журнала «Concilia­tore» (1818-1819 годы); его эс­те­тические тру­ды: «Пись­мо господину Ш… о един­ст­вах вре­ме­ни и мес­та в дра­ма­ти­че­ском про­из­ве­де­нии» («Let­te­ra sull’ unità di tempo e di luogo nella tragedia», 1823 год, русский перевод 1984 год) и «Пись­мо мар­ки­зу Че­за­ре Д’Адзельо о ро­мантиз­ме» («Lettera al marchese Cesare d’Azeg­lio sul romanticismo», 1823 год, опубликован в 1846 году, русский перевод 1984 год) вос­при­ни­ма­лись как ма­ни­фе­сты ро­ман­тической шко­лы не толь­ко в Ита­лии, но и за её пре­де­ла­ми. Эти ра­бо­ты, а так­же оды «Март 1821 г.» («Marzo 1821», опубликована в 1848 году) и «Пя­тое мая» («Il cinque maggio», 1821 год; на­пи­са­на на смерть На­по­ле­о­на I и бы­ла за­пре­ще­на цен­зу­рой вплоть до 1822 года) от­ра­зи­ли пред­став­ле­ния Мандзони о кон­фликт­ном взаи­мо­дей­ст­вии бла­го­род­но­го ге­ро­ического дея­ния, жес­то­кой ис­то­рической и по­ли­тической за­ко­но­мер­но­сти и не­пре­лож­ной муд­ро­сти про­ви­де­ния. Оду «Пя­тое мая» в сво­ём пе­ре­во­де на­пе­ча­тал в журнале «Über Kunst und Altertum» И.В. Гё­те (1822 год); час­тич­ный русский перевод осу­ще­ст­вил Ф.И. Тют­чев (около 1829 года).

Обос­но­ван­ный в эс­те­тических со­чи­не­ни­ях Мандзони тип изо­бра­же­ния ис­то­рических со­бы­тий был оп­ро­бо­ван им в тра­ге­ди­ях «Граф Кар­мань­о­ла» («Il conte di Carmagnola», 1820 год; русский перевод 1888 год) и «Адель­гиз» («Adel­chi», 1822 год; русский перевод 1978 год), по­стро­ен­ных на не­при­ми­ри­мом нравственном кон­флик­те бла­го­род­ной лич­но­сти и государственного ин­те­ре­са. Пре­ди­сло­вие к «Гра­фу Кар­мань­о­ле», где Мандзони, в ча­ст­но­сти, под­верг кри­ти­ке пра­ви­ло трёх единств, ста­ло од­ним из пер­вых ма­ни­фе­стов ро­ман­тического те­ат­ра.

Но­ва­тор­ский ха­рак­тер ис­то­риз­ма Мандзони пол­нее все­го вы­ра­зил­ся в са­мом зна­ме­ни­том его со­чи­не­нии - ро­ма­не «Об­ру­чён­ные» («I promessi sposi», 1-я ре­дак­ция под названием «Фер­мо и Лю­чия» - 1821-1823 год; по­сле­дую­щие ре­дак­ции - 1825-1827 и 1840-1842 годов; русский перевод 1833 год). Со­бы­тия из жиз­ни Ми­лан­ско­го гер­цог­ст­ва в XVII века ос­мыс­ле­ны в ро­ма­не как про­яв­ле­ние пер­ма­нент­но­го нравственно-ре­лигиозного кон­флик­та (про­ти­во­стоя­ние хри­сти­ан­ской эти­ки, сле­до­ва­ния еван­гель­ским за­ве­там, с од­ной сто­ро­ны, и низ­мен­ных ко­ры­ст­ных ин­те­ре­сов, пре­зре­ния к сла­бо­му - с дру­гой). Сю­жет ро­ма­на стро­ит­ся на столк­но­ве­нии ин­те­ре­сов бед­ных и уни­жен­ных с уст­рем­ле­ния­ми силь­ных ми­ра се­го; по мыс­ли Мандзони, смысл че­ло­ве­че­ским дея­ни­ям при­да­ёт ве­ра в про­ви­де­ние. В «Об­ру­чён­ных» при­сут­ст­ву­ют не­ко­то­рые сю­жет­ные мо­ти­вы итальянской про­зы XVII века, а так­же эле­мен­ты го­ти­че­ско­го ро­ма­на.

Сре­ди других со­чи­не­ний: ис­то­рический очерк «Ис­то­рия по­зор­но­го стол­ба» («Storia del­la colonna infame», на­пи­са­но в 1820-х годах, опубликован в 1842 году; русский перевод 1978 год), раз­ви­ваю­щий те­му нравственной от­вет­ст­вен­но­сти власть иму­щих; трак­тат «Об италь­ян­ском язы­ке» («Della lingua italiana», 1847 год, опубликован в 1850 году).

Сочинения:

Manzoni: cattolicesimo e ragione borg­he­se: antologia. Torino, 1975;

Из­бран­ное. М., 1978;

Tutte le lettere. Mil., 1986;

Tutte le opere. Mil., 1990-1991. Vol. 1-5;

Opere. To­rino, 2002.