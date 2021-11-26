МАНЦОТТИ ЛУИДЖИ

МАНЦОТТИ ЛУИДЖИ - итальянский ар­тист ба­ле­та, мим и ба­лет­мей­стер.

Учил­ся ис­кус­ст­ву пан­то­ми­мы в Ми­ла­не у Дж. Боч­чи.

Де­бю­ти­ро­вал в ба­ле­те «Ко­ро­на­ция Ко­рин­ны в Ри­ме» (ба­летмейстер П. Бор­ри, те­атр «Ка­ноб­биа­на», Ми­лан). Вы­сту­пал в те­ат­рах Фло­рен­ции и Ри­ма. В 1858 году в Ри­ме по­ста­вил ба­ле­ты: «Смерть Ма­зань­ел­ло», «Мавр с Ан­тиль­ских ост­ро­вов», «Ми­ке­ланд­же­ло и Рол­ла», «Кле­о­пат­ра», «Пьет­ро Мик­ка». С 1872 года ве­ду­щий ми­мический ар­тист ми­лан­ско­го те­ат­ра «Ла Ска­ла», на сце­ну ко­то­ро­го пе­ре­нёс не­ко­то­рые из сво­их ран­них по­ста­но­вок.

Зре­лый стиль Манцотти-ба­летмей­сте­ра окон­ча­тель­но сло­жил­ся в ба­ле­тах на музыку Р. Ма­рен­ко: «Сие­ба» (1876 год, «Те­ат­ро Ред­жо», Ту­рин), «Экс­цель­си­ор» (1881 год), «Лю­бовь» (1886 год) и «Спорт» (1897 год) - все в «Ла Ска­ла». Пат­рио­тические ба­ле­ты-фее­рии Манцотти, про­слав­ляв­шие про­гресс нау­ки и тех­ни­ки, со­стоя­ли обыч­но из ря­да эпи­зо­дов ис­то­рического или ал­ле­го­рического со­дер­жа­ния. Мас­тер пан­то­ми­мических и мас­со­вых сцен (свыше 600 уча­ст­ни­ков), Манцотти ак­тив­но вклю­чал их в свои спек­так­ли.

Стрем­ле­ние к раз­вле­ка­тель­но­сти, кра­соч­ной зре­лищ­но­сти, ума­ле­ние ро­ли клас­сического тан­ца, пре­уве­личенное вни­ма­ние к по­ста­но­воч­ным эф­фек­там от­ра­жа­ли ха­рак­тер­ные сим­пто­мы упад­ка ев­ропейского ба­ле­та в конце XIX века. Тем не ме­нее ус­пех сре­ди ши­ро­кой пуб­ли­ки по­бу­ж­дал многие ев­ропейские те­ат­ры к ко­пи­ро­ва­нию ба­ле­тов Манцотти (в том числе и на русской сце­не). Отдельные приё­мы Манцотти ока­за­ли влия­ние на раз­ви­тие мю­зик-хол­ла и не­ко­то­рые ба­лет­ные спек­так­ли 1910-1920-х годов.