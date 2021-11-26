МАНЦОТТИ ЛУИДЖИ
МАНЦОТТИ ЛУИДЖИ - итальянский артист балета, мим и балетмейстер.
Учился искусству пантомимы в Милане у Дж. Боччи.
Дебютировал в балете «Коронация Коринны в Риме» (балетмейстер П. Борри, театр «Каноббиана», Милан). Выступал в театрах Флоренции и Рима. В 1858 году в Риме поставил балеты: «Смерть Мазаньелло», «Мавр с Антильских островов», «Микеланджело и Ролла», «Клеопатра», «Пьетро Микка». С 1872 года ведущий мимический артист миланского театра «Ла Скала», на сцену которого перенёс некоторые из своих ранних постановок.
Зрелый стиль Манцотти-балетмейстера окончательно сложился в балетах на музыку Р. Маренко: «Сиеба» (1876 год, «Театро Реджо», Турин), «Эксцельсиор» (1881 год), «Любовь» (1886 год) и «Спорт» (1897 год) - все в «Ла Скала». Патриотические балеты-феерии Манцотти, прославлявшие прогресс науки и техники, состояли обычно из ряда эпизодов исторического или аллегорического содержания. Мастер пантомимических и массовых сцен (свыше 600 участников), Манцотти активно включал их в свои спектакли.
Стремление к развлекательности, красочной зрелищности, умаление роли классического танца, преувеличенное внимание к постановочным эффектам отражали характерные симптомы упадка европейского балета в конце XIX века. Тем не менее успех среди широкой публики побуждал многие европейские театры к копированию балетов Манцотти (в том числе и на русской сцене). Отдельные приёмы Манцотти оказали влияние на развитие мюзик-холла и некоторые балетные спектакли 1910-1920-х годов.