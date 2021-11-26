МАЛО ГЕКТОР
МАЛО ГЕКТОР - французский писатель.
Из семьи нотариуса.
Учился в лицее Корнеля в Руане. В 1853 году перебрался в Париж, изучал право. С 1874 года жил в Фонтене-су-Буа.
Дебютировал романной трилогией «Жертвы любви» («Les victims d’amour», 1859-1866 годы). Творчество Мало выдержано в духе реализма и натурализма: романы «Воспоминания раненого» («Souvenirs d’un blessé», 1872 год), «Брак Джульетты» («Le mariage de Juliette», 1874 год), «Дочь комедиантки» («La fille de la comédienne», 1875 год), «Доктор Клод» («Le docteur Claude», 1879 год) и другие.
Из обширного наследия Мало наибольшую популярность снискали романы для детей, в которых авантюрный сюжет мастерски сочетается с сентиментальными описаниями - «Ромен Кальбри» («Romain Kalbris», 1869 год, русский перевод 1870 год), «Без семьи» («Sans famille», 1878 год, русский перевод 1886 год; многочисленные экранизации), «В семье» («En famille», 1893 год, русский перевод 1898 год).
Автор романов «Совесть» («Conscience», 1888 год) и «Справедливость» («Justice», 1889 год), навеянных творчеством Ф.М. Достоевского, а также автобиографии «Роман моих романов» («Le roman de mes romans», 1896 год).