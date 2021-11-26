МАЛО ГЕКТОР

МАЛО ГЕКТОР - французский пи­са­тель.

Из се­мьи но­та­риу­са.

Учил­ся в ли­цее Кор­не­ля в Руа­не. В 1853 году пе­ре­брал­ся в Па­риж , изу­чал пра­во. С 1874 года жил в Фон­те­не-су-Буа.

Де­бю­ти­ро­вал ро­ман­ной три­ло­ги­ей «Жерт­вы люб­ви» («Les victims d’amour», 1859-1866 годы). Твор­че­ст­во Мало вы­дер­жа­но в ду­хе реа­лиз­ма и на­ту­ра­лиз­ма : ро­ма­ны «Вос­по­ми­на­ния ра­не­но­го» («Souvenirs d’un blessé», 1872 год), «Брак Джуль­ет­ты» («Le mariage de Juliette», 1874 год), «Дочь ко­ме­ди­ант­ки» («La fille de la comédienne», 1875 год), «Док­тор Клод» («Le docteur Claude», 1879 год) и другие.

Из об­шир­но­го на­сле­дия Мало наи­боль­шую по­пу­ляр­ность сни­ска­ли ро­ма­ны для де­тей, в ко­то­рых аван­тюр­ный сю­жет мас­тер­ски со­че­та­ет­ся с сен­ти­мен­таль­ны­ми опи­са­ния­ми - «Ро­мен Кальб­ри» («Romain Kalbris», 1869 год, русский перевод 1870 год), «Без се­мьи» («Sans fa­mil­le», 1878 год, русский перевод 1886 год; мно­го­численные эк­ра­ни­за­ции), «В се­мье» («En fa­mille», 1893 год, русский перевод 1898 год).

Ав­тор ро­ма­нов «Со­весть» («Conscience», 1888 год) и «Спра­вед­ли­вость» («Justice», 1889 год), на­ве­ян­ных твор­че­ст­вом Ф.М. Дос­то­ев­ско­го, а так­же ав­то­био­гра­фии «Ро­ман мо­их ро­ма­нов» («Le roman de mes ro­mans», 1896 год).