МАКОВЕЙ ОСИП СТЕПАНОВИЧ
МАКОВЕЙ ОСИП СТЕПАНОВИЧ (псевдонимы: Евмен, Стефан Ярошенко, Spektator, О. М., Явор и другие) - украинский писатель.
Из крестьянской семьи.
Окончил Львовский университет (1893 год); в 1899 году изучал славистику в Венском университете.
В 1894-1899 годы сотрудник и редактор ряда периодических изданий, выходивших в Буковине и Галиции: газеты «Діло» («Дело»), «Народна часопись» («Народная газета»), «Буковина»; журналы «Зоря» («Звезда»), «Літературно-науковий вістник». В 1913-1914 годы директор учительской семинарии в Залищиках; во время 1-й мировой войны служил в австро-венгерской армии.
Литературным творчеством занимался с середины 1880-х годов. По общественным и литературным взглядам был близок к национал-демократическому направлению в украинской литературе (И. Франко, Леся Украинка, О.Ю. Кобылянская и другие).
Автор поэтических сборников и циклов «Стихотворения» («Поезії», 1895 год), «Путешествие в Киев» («Подорож до Києва», 1897 год), «Печаль и насмешка» («Сум і глум», 1896 год), «Горные думы» («Гірські думи», 1899 год), сатирической поэмы «Ревун» (1911 год).
Прозаические сочинения Маковея посвящены главным образом жизни западно-украинской провинции: сборник рассказов и очерков «Наши знакомые» («Наші знакомі», 1901 год), «Рассказы» («Оповідання», 1904 год); повесть «Залесье» («Залісся», 1897 год).
Среди других сочинений: историческая повесть «Ярошенко» (1903 год, опубликована в 1905 год) о борьбе с турецкими захватчиками в XVII веке; сб. антивоенных рассказов и очерков «Кровавое поле» (1921 год); сборник фельетонов «Прищуренным глазом» («Прижмуреним оком», 1923 год); литературно-критические исследования о Т.Г. Шевченко, П.А. Кулише, О.Ю. Федьковиче, И. Франко, Лесе Украинке, О.Ю. Кобылянской, И.И. Воробкевиче; работы по этнографии и фольклору; переводы.
Сочинения:
Твори. Київ, 1990. Т. 1-2.