МАККЬЯЙОЛИ
МАККЬЯЙОЛИ - группа итальянских живописцев, оформившаяся во Флоренции к 1860 году и названная так за свободную живописную манеру её мастеров.
Распалась в 1880-х годах Ведущие представители группы (живописцы Т. Синьорини, Дж. Фаттори, С. Лега; скульптор А. Чечони - теоретик группы; художественный критик Д. Мартелли), близкие Рисорджименто, противопоставили помпезности академизма и отвлечённой литературности позднего романтизма непосредственное обращение к современности, работу на пленэре (под влиянием французских мастеров барбизонской школы), демократизм сюжетов.
Главными темами искусства маккьяйоли стали эпизоды недавнего национально-освободительного движения, жанровые сцены, портреты, сельские и городские пейзажи. Помимо тосканских живописцев (К. Банти, О. Боррани, С. де Тиволи) к группе присоединились также художники из других областей Италии (Дж. Аббати, Дж. Коста, А. Фонтанези, В. Кабьянка, Р. Сернези, В. Д’Анкона, Г. Чиарди, Дж. Больдини и другие). Для стилистики маккьяйоли характерны жизненная конкретность мотивов, лаконизм и как бы случайность композиции, свободное сочетание сочных цветовых и световых пятен, чёткий, иногда контурный рисунок.
Искусство маккьяйоли многими чертами предвосхитило итальянский веризм; ряд мастеров (Ф. Дзандоменеги, Дж. Де Ниттис) под влиянием современной французской живописи обратились к импрессионизму.