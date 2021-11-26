ЛОНДОНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ЛОНДОНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР (London Symphony Orchestra) - старейший симфонический оркестр Великобритании.
Основан в 1904 году как независимый коллектив музыкантов. Главная концертная площадка (с 1982 года) - центр искусств «Барбикан». Гастролировал во многих странах, в т. ч. в СССР (впервые в 1971 году, концертами дирижировали А. Превен и Б. Бриттен). С оркестром выступали многие видные музыканты, в т. ч. М. Л. Ростропович (в 1965 году провёл с Лондонским симфоническим оркестром серию из более чем 30 концертов), Л. Бернстайн (в 1966 году дирижировал 8-й симфонией Г. Малера). Среди главных дирижёров: Х. Рихтер (1904-1911), А. Никиш (1912-1914), А. Коутс (1919-1922), Й. Крипс (1950-1954), П. Монтё (1961-1964), А. Превен (1968-1979), К. Аббадо (1979-1988), К. Дейвис (1995-2006). С 2007 года главный дирижёр оркестра - В. А. Гергиев. Многочисленные аудиозаписи (первая - 1913, дирижёр А. Никиш).