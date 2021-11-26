ЛЕВСТИК ФРАН
ЛЕВСТИК ФРАН - словенский писатель, поэт, переводчик, публицист, общественный деятель.
Из крестьянской семьи, учился в гимназии в Любляне, в 1854-1855 годах - в духовной семинарии в Оломоуце, однако был из неё исключён и законченного образования не получил.
С 1858 года работал домашним учителем, с 1861 года библиотекарем; редактором журнала «Naprej» (с 1863 года), также принимал активное участие в издании журнала «Slovenski narod».
В 1864 году один из организаторов Матицы словенской, редактор первого немецко-словенского словаря (1866). В 1872-1887 годах работал в библиотеке при Люблянском лицее.
Известный словенский поэт-лирик, основоположник словенской реалистической прозы. Автор лиро-эпических баллад в духе народных песен («Король-изгнанник», 1858), а также сатирических произведений («Езда на Парнас», 1854; «Противникам», 1870).
Его повесть «Мартин Крпан из деревни Врх» (1858) о жизни, нравах и обычаях крестьян представляет собой сочетание фольклорно-романтических тенденций с элементами реализма.
Выступал за чистоту и народность литературного языка (сборник статей «Ошибки словенского письма», 1858). В литературно-критических статьях отстаивал принципы реалистического искусства, переводил на словенский язык произведения Г.Р. Державина, А.С. Пушкина, русские народные сказки.
Один из основателей младословенского радикального политического движения, близкого к младочехам, сочувствовал идее югославянского сближения как единственной возможности сохранения национальной самобытности в условиях австрийского окружения.