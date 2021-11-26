ЛЕВСТИК ФРАН

ЛЕВСТИК ФРАН - словенский писатель, поэт, переводчик, публицист , общественный деятель.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи, учил­ся в гим­на­зии в Любляне , в 1854-1855 годах - в ду­хов­ной се­ми­на­рии в Оло­мо­уце, од­на­ко был из неё ис­клю­чён и за­кон­чен­но­го об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил.

С 1858 года ра­бо­тал до­маш­ним учи­те­лем, с 1861 года биб­лио­те­ка­рем; редактором журнала «Naprej» (с 1863 года), так­же при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в из­да­нии журнала «Slovenski narod».

В 1864 году один из ор­га­ни­за­то­ров Ма­ти­цы сло­вен­ской, редактор пер­во­го немецко-сло­венского сло­ва­ря (1866). В 1872-1887 годах ра­бо­тал в биб­лио­те­ке при Люб­лян­ском ли­цее.

Из­вест­ный сло­венский по­эт-ли­рик, ос­но­во­по­лож­ник сло­венской реа­ли­стической про­зы. Ав­тор ли­ро-эпических бал­лад в ду­хе народных пе­сен («Ко­роль-из­гнан­ник», 1858), а так­же са­ти­рических про­из­ве­де­ний («Ез­да на Пар­нас», 1854; «Про­тив­ни­кам», 1870).

Его по­весть «Мар­тин Крпан из де­рев­ни Врх» (1858) о жиз­ни, нра­вах и обы­ча­ях кре­сть­ян пред­став­ля­ет со­бой со­че­та­ние фольк­лор­но-ро­ман­тических тен­ден­ций с эле­мен­та­ми реа­лиз­ма.

Вы­сту­пал за чис­то­ту и на­род­ность литературного язы­ка (сборник ста­тей «Ошиб­ки сло­вен­ско­го пись­ма», 1858). В литературно-кри­тических стать­ях от­стаи­вал прин­ци­пы реа­ли­стического искусства, пе­ре­во­дил на сло­венский язык про­из­ве­де­ния Г.Р. Дер­жа­ви­на, А.С. Пуш­ки­на , русские народные сказ­ки.

Один из ос­но­ва­те­лей мла­до­сло­вен­ско­го ра­ди­каль­но­го по­ли­тического дви­же­ния, близ­ко­го к мла­до­че­хам, со­чув­ст­во­вал идее юго­сла­вян­ско­го сбли­же­ния как един­ст­вен­ной воз­мож­но­сти со­хра­не­ния национальной са­мо­быт­но­сти в ус­ло­ви­ях австрийского ок­ру­же­ния.