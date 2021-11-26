ЛЁННРОТ ЭЛИАС

ЛЁННРОТ ЭЛИАС - финский фольклорист, писатель, лингвист.

Пе­тербургская АН (1876 год). Из се­мьи порт­но­го. Учил­ся в университете города Або (ны­не Тур­ку) (1822-1827 годы); по­лу­чил медицинское об­ра­зо­ва­ние в Гель­синг­форс­ском университете (1832 год), где в 1853-1862 годах пре­по­да­вал финский язык и литературу. Ин­те­рес к национальному фольк­ло­ру , от­ра­зив­ший­ся в ди­плом­ном со­чи­не­нии Лённрота - «О бо­ге древ­них фин­нов - Вяй­ня­мёй­не­не» («De Väinämöine, priscorum Fennorum numi­ne», 1827 год), стал оп­ре­де­ляю­щим для его на­учной дея­тель­но­сти.

С 1833 года ра­бо­тал уезд­ным вра­чом в городе Кая­ни (Восточная Фин­лян­дия), од­но­вре­мен­но за­ни­ма­ясь со­би­ра­ни­ем фольк­ло­ра. Хо­ро­шо вла­дел русским языком; под­дер­жи­вал дру­же­ские от­но­ше­ния с Я.К. Гро­том. В 1828-1842 годах не­од­но­крат­но по­се­щал русскую и финскую Ка­ре­лию, по­бывал на о. Ва­ла­ам и в Пет­ро­за­вод­ске. В 1828-1831 годах по­этап­но пуб­ли­ко­вал сборники народных ли­рических рун «Кан­те­ле­тар» («Kanteletar», части 1-4, русский перевод 1985 года). Главный труд Лённрота - соз­да­ние на ос­но­ве ка­рельских и финских ру­ни­че­ских пе­сен, ми­фов и других фольк­лор­ных тек­стов эпо­са «Ка­ле­ва­ла» (1835 год, рас­ши­рен­ный ва­ри­ант - 1849 год).

Лённрот - ос­но­ва­тель пер­во­го финского журнала «Mehiläinen» («Пче­ла», 1836-1840 годы). Внёс боль­шой вклад в ста­нов­ле­ние финского литературного языка; со­ста­вил «Фин­ско-швед­ский сло­варь» («Suomalais-Ruot­sa­lai­nen Sanakirja», 1866-1880 годы), вклю­чив­ший свыше 200 000 слов; из­дал сборники «Фин­ские на­род­ные по­сло­ви­цы» («Suomen kansan sananlaskuja», 1842 год), «Фин­ские на­род­ные за­гад­ки» («Suomen kansan arvoituk­sia», 1844 год), «За­го­во­ры фин­ско­го на­ро­да» («Suomen kansan muinaisia loitsuru­noja», 1880 год), а так­же поль­зо­вав­шие­ся боль­шой по­пу­ляр­но­стью спра­воч­ни­ки «До­маш­ний врач фин­ско­го кре­сть­я­ни­на» («Suo­malai­sen Talonpojan Koti-lääkäri», 1839 год) и «Фло­ра Фин­лян­дии» («Suo­men kasvisto», 1860 год).