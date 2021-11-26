ЛЕМЕРСЬЕ НЕПОМЮСЕН

ЛЕМЕРСЬЕ НЕПОМЮСЕН - французский драматург .

Член Французской ака­де­мии (1810 год). Ро­дил­ся в се­мье ин­тен­дан­та. Ра­но пред­став­лен ко дво­ру; под по­кро­ви­тель­ст­вом Ма­рии Ан­туа­нет­ты в 16 лет на­пи­сал тра­ге­дию «Ме­ле­агр» («Méléagre», поставлена в 1788 году), ко­то­рая бы­ла те­п­ло встре­че­на в при­двор­ных кру­гах.

Ран­ние про­из­ве­де­ния Лемерсье пре­имущественно в ду­хе клас­си­циз­ма: роя­ли­ст­ская ко­ме­дия «Тар­тюф-ре­во­лю­цио­нер» («Le Tar­tufe révolutionnaire», 1795 год); тра­ге­дия «Офис» («Ophis», 1798 год), про­слав­ляю­щая египетскую экс­пе­ди­цию На­по­ле­о­на I. На­пи­сан­ная по мо­ти­вам од­но­имённого ро­ма­на С. Ри­чард­со­на пье­са «Кла­рис­са Гар­лоу» («Clarisse Harlowe», поставлена в 1792 году) раз­ви­ва­ет тра­ди­ции ме­щан­ской дра­мы.

По­ис­ком ис­то­рической дос­то­вер­но­сти от­ме­че­на по­ли­тическая тра­ге­дия «Ага­мем­нон» («Aga­memnon», поставлена в 1797 году), в ко­то­рой Лемерсье по­пы­тал­ся пре­одо­леть ус­лов­ность клас­си­ци­стической трак­тов­ки ан­тич­ных сю­же­тов и изо­бра­зить «под­лин­ную» Гре­цию го­ме­ров­ских вре­мён.

В ду­хе ро­ман­тиз­ма вы­дер­жа­ны пред­вос­хи­щаю­щие те­ат­раль­ные прин­ци­пы В. Гю­го дра­мы: «Пин­то, или День за­го­во­ра» («Pinto, ou la Jour­née d’une con­spiration», 1800 год), «Хри­сто­фор Ко­лумб» («Christophe Colomb», 1809 год), «Бе­зу­мие Кар­ла VI» («La démen­ce de Char­les VI», 1814 год), «Му­че­ни­ки из Су­ли» («Les martyrs de Souly», 1825 год) и др.

На сю­же­ты из французской ис­то­рии на­пи­са­ны дра­мы «Кло­вис» («Clovis», 1820 год), «Фре­де­гон­да и Брю­не­го» («Frédégonde et Brunehaut», 1821 год). Ав­тор «Ана­ли­ти­че­ско­го кур­са все­об­щей ис­то­рии ли­те­ра­ту­ры» («Cours analytique de littérature générale», vol. 1–4, 1817 годы), во мно­гом пе­ре­ска­зы­ваю­ще­го идеи Ж.Ф. де Ла­гар­па.