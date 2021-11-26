ЛЕМЕРСЬЕ НЕПОМЮСЕН
ЛЕМЕРСЬЕ НЕПОМЮСЕН - французский драматург.
Член Французской академии (1810 год). Родился в семье интенданта. Рано представлен ко двору; под покровительством Марии Антуанетты в 16 лет написал трагедию «Мелеагр» («Méléagre», поставлена в 1788 году), которая была тепло встречена в придворных кругах.
Ранние произведения Лемерсье преимущественно в духе классицизма: роялистская комедия «Тартюф-революционер» («Le Tartufe révolutionnaire», 1795 год); трагедия «Офис» («Ophis», 1798 год), прославляющая египетскую экспедицию Наполеона I. Написанная по мотивам одноимённого романа С. Ричардсона пьеса «Кларисса Гарлоу» («Clarisse Harlowe», поставлена в 1792 году) развивает традиции мещанской драмы.
Поиском исторической достоверности отмечена политическая трагедия «Агамемнон» («Agamemnon», поставлена в 1797 году), в которой Лемерсье попытался преодолеть условность классицистической трактовки античных сюжетов и изобразить «подлинную» Грецию гомеровских времён.
В духе романтизма выдержаны предвосхищающие театральные принципы В. Гюго драмы: «Пинто, или День заговора» («Pinto, ou la Journée d’une conspiration», 1800 год), «Христофор Колумб» («Christophe Colomb», 1809 год), «Безумие Карла VI» («La démence de Charles VI», 1814 год), «Мученики из Сули» («Les martyrs de Souly», 1825 год) и др.
На сюжеты из французской истории написаны драмы «Кловис» («Clovis», 1820 год), «Фредегонда и Брюнего» («Frédégonde et Brunehaut», 1821 год). Автор «Аналитического курса всеобщей истории литературы» («Cours analytique de littérature générale», vol. 1–4, 1817 годы), во многом пересказывающего идеи Ж.Ф. де Лагарпа.