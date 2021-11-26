ЛЕКОК ШАРЛЬ
ЛЕКОК ШАРЛЬ - французский композитор.
В 1849-1854 годах учился в Парижской консерватории. у Ф. Базена (гармония), Ф. Галеви (композиция), Ф. Бенуа (орган), там же подружился с Ж. Бизе и К. Сен-Сансом. В 1857 году дебютировал как композитор опереттой «Доктор Миракль» (разделил 1-ю приму с Бизе на конкурсе, объявленном Ж. Оффенбахом). Известность Лекока принесла музыка оперетты «Чайный цветок» (1868).
Наряду с Оффенбахом, Лекок - крупнейший мастер французской оперетты. Сатирическая направленность, присущая произведениям Оффенбаха, смягчена у Лекока жанровыми элементами, лирикой. Среди его лучших оперетт (всего свыше 50) - «Дочь мадам Анго» (1872 год), «Жирофле-Жирофля» (1874 год), «Али-Баба» (1887 год).
Оперетты Лекока, близкие традициям французской комической оперы, отличаются увлекательностью интриги, остротой комедийных ситуаций, цельностью, ясностью формы, яркой характеристичностью действующих лиц, вниманием к местному и историческому колориту. Среди сочинений: опера «Плутон» (1886 год); балеты «Синяя Борода» (1898 год), «Лебедь» (1899 год); хоры, фортепиано пьесы и романсы. Офицер ордена Почётного легиона (1910 год).