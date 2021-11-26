ЛАНГЕР ЙОЗЕФ ЯРОСЛАВ

Чешский поэт эпохи национального возрождения, журналист, сатирик, собиратель фольклора.

В чешской литературе принадлежал к романтическому направлению. Это выражалось в его критических замечаниях относительно современного ему общественного строя, интересе к фольклору, в эмоциональной наполненности его импровизационной лирики. Свое творчество Лангер обогащал материалами народного эпоса, таким образом способствуя сближению чешской литературы и фольклора.

Становление и расцвет

Родился 12 ноября 1806 г. в семье зажиточного крестьянина в чешском городе Лазне-Богданеч близ Пардубице. Начальную школу окончил в родном городе, с 1818 по 1820 гг. учился в местечке Новы Дворы близ Кутны Горы, где проживал в доме педагога и писателя Й. Яровницкого. С 1820 по 1826 гг. Лангер учился в гимназии в Градце Кралове. Там он познакомился с чешскими писателями и «будителями», центром притяжения которых в этом городе было издательство Яна Гостивита Поспишила, печатающее книги на чешском языке. Так, его преподавателями в гимназии были будители Й. Хмела и В.К. Клицпера .

Во время учебы на философском факультете Пражского университета (1826-1828) Йозеф Лангер вошел в круг молодой прогрессивной чешской интеллигенции: его приятелями были педагог и философ К.С. Амерлинг, писатель Й. Франта Шумавский, языковед А.В. Шембера, драматург Й.К. Тыл и др. В 1828 г. Лангер вопреки воле отца ушел из университета и полностью посвятил себя литературному труду. Он принимал активное участие в культурной и общественной жизни Праги. Следуя примеру деятелей чешского национального возрождения Ф.Л. Челаковского и В. Ганки , Лангер начал изучать славянские языки и литературу, особое внимание уделяя литературам польской и русской. Свои поэтические эксперименты он публиковал в журналах «Цветы» («Květy») и «Музейном журнале» («Musejní časopis»). В своем раннем творчестве, дидактически-сатирическом или наоборот, идиллическом, Лангер еще в значительной степени опирался на свои классицистические взгляды, однако, уже симпатизировал неоромантизму. В своих рифмованных «Баснях» («Bajky», 1829) или «Крапиве» («Kopřivy», 1829-1831; вышли в «Журнале чешского музея») поэт опирался на традиционные жанры, такие как сказка, небылица, историческая легенда и т.п. На этом традиционном основании он строил свои собственные интерпретации актуальных и острых проблем. В 1830 г. вышла первая книга Йозефа Лангера – сборник малой прозы и поэзии «Идиллии» («Selanky»). Эти идиллии выходили за рамки традиционных форм пасторалей. Здесь они сочетались с картинами полабской природы, описаниями авторских эмоциональных переживаний, представлений о жизни, и, что было особенно новаторским, с совершенно оригинальным материалом народного эпоса (проза «Повесть о водяном» («Povest o vodníkovi»), сказка в стихах «Девять воронов» («Devatero krkavců»)).

Его литературное дарование быстро заметили видные деятели того времени, такие как Челаковский, Ф. Палацкий , К.А. Винаржицкий. На жизнь Лангер зарабатывал частными уроками и анонимными переводами с немецкого, которыми его обеспечивал писатель, критик и переводчик Винаржицкий.

В 1830-1831 гг. Лангер был одним из редакторов журнала «Чехослав» («Čechoslav»), в котором было напечатано его политико-сатирическое стихотворение «Чешские леса» («České lesy»), где с помощью образа живительного и свежего ветра, пришедшего с востока, он иносказательно выражал поддержку польскому восстанию 1830-1831 гг. Это стихотворение вызвало восторг у чешской мятежной молодежи, но также привлекло внимание правительства к персоне Лангера. Находясь под бдительным надзором властей и давлением отца, не имея возможности публиковаться и теряя средства к существованию, Йозеф Лангер вынужден был покинуть Прагу и вернуться на родину. Поэт использовал свои наблюдения за традиционным укладом жизни провинциального местечка в своих сатирических произведениях, высмеивающих ограниченность и обывательство, но также и вдохновлялся народной жизнью и вел плодотворные этнографические изыскания, собирая народные предания, сказания и песни. Лангер также участвовал в жизни родного города, например, в любительских театральных постановках.

Последние годы

Однако несколько лет в провинции вдали от культурной и общественной жизни Праги угнетали Лангера и вместе с творческим и эмоциональным кризисом у него появились признаки душевной болезни. Его приятели пытались помочь поэту. Поскольку ему не было официально запрещено проживать в Праге Ф. Палацкий в начале 1832 г. устроил его на должность архивариуса у князя Р. Кинского, однако Лангер быстро бросил эту работу. В это же время не состоялась публикация некоторых его произведений, которые он активно готовил к печати (например, драма «Márinka Záleská», или этнографические сочинения на немецком языке). Все это привело к затяжному творческому кризису и после 1835 г. он практически ничего не писал и помогал отцу управлять владениями. В конце жизни Йозеф Лангер уничтожил некоторые свои рукописи. Он умер 28 апреля 1846 г. в своем родном городе в возрасте 39 лет.