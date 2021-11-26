КУЛАУ ФРИДРИХ
КУЛАУ ФРИДРИХ - немецкий и датский композитор.
С начала 1800-х годов обучался музыке у К. Ф. Г. Швенке в Гамбурге, в 1804 году впервые выступил как пианист. С 1810 года жил в Дании, преподавал игру на фортепьяно и теорию музыки. С 1813 года придворный флейтист, с 1818 года придворный композитор.
Последователь венских классиков, Кулау внёс большой вклад в развитие датской музыки (прежде всего театральной). Популярностью в Дании пользовались его опера «Разбойничий притон» (1814 год), зингшпиль «Холм эльфов» (1828 год), музыка к театральной постановке «Уильям Шекспир» (1826 год). Среди др. сочинений: оперы «Волшебная арфа» (1817 год), «Элиза» (1820 год), «Лулу» (1824 год), «Хуго и Адельхейд» (1827 год; все поставлены в Копенгагене); оркестровые увертюры; Концерт для фортепьяно с оркестром (1812 год), Концертино для 2 валторн с оркестром (1830 год); камерно-инструментальная, фортепьянная, хоровая и вокальная музыка. Сонатины и сонаты Кулау для фортепьяно в 2 и 4 руки поныне широко используются в педагогической практике.
Сочинения:
Breve. Cph., 1990 год.