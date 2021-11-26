КУБИЗМ

КУБИЗМ - одно из направлений авангардизма XX века.

Воз­ник­ло в Па­ри­же около 1907 года в ре­зуль­тате экс­пе­риментальных на­чи­на­ний П. Пи­кас­со и Ж. Бра­ка; его ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие про­шло несколько эта­пов. Пе­ри­од 1907-1909 годов при­ня­то на­зы­вать про­то­ку­би­сти­че­ским, или се­зан­нов­ским. На­ча­ло ему бы­ло по­ло­же­но по­лот­ном «Авинь­он­ские де­ви­цы» Пи­кас­со (1907), где сце­на в бор­де­ле пе­ре­да­ёт­ся рез­ки­ми из­ло­ма­ми форм. К ап­ро­ба­ции но­во­го язы­ка в том же го­ду при­сту­пил Брак, ра­нее вхо­див­ший в объ­еди­не­ние фо­ви­стов (смотрите Фо­визм). На про­тя­же­нии 1908-1909 годов оба ху­дож­ни­ка пи­са­ли кар­ти­ны (пей­за­жи, на­тюр­мор­ты, че­ло­ве­че­ские фи­гу­ры), где кон­ту­ры на­тур­ных форм очер­чи­ва­ют­ся ло­ма­ны­ми ли­ния­ми, а объ­ё­мы пе­ре­да­ют­ся сты­ка­ми на­клон­ных плос­ко­стей. В 1908 году кри­тик Л. Во­сель иро­ни­че­ски на­звал та­кие пей­за­жи Бра­ка «гео­мет­ри­че­ски­ми схе­ма­ми и ку­ба­ми», пус­тив тем са­мым в ход обо­зна­че­ние но­во­го на­прав­ле­ния. Сре­ди ис­то­ков ран­не­ку­би­стической сти­ли­сти­ки - жи­во­пись П. Се­зан­на, а так­же тра­диционное искусство Аф­ри­ки, с ко­то­рым ос­но­во­по­лож­ни­ки кубизма зна­ко­ми­лись в Му­зее эт­но­гра­фии в па­риж­ском двор­це Тро­ка­де­ро и у кол­лек­цио­не­ров нег­ри­тян­ских ри­ту­аль­ных ма­сок и скульп­ту­ры.

На ру­бе­же 1909-1910 годов жи­во­пис­ная сис­те­ма П. Пи­кас­со и Ж. Бра­ка, эво­лю­цио­ни­руя, всту­пи­ла в сле­дую­щую фа­зу, по­лу­чив­шую название ана­ли­ти­че­ско­го кубизма. Для не­го ха­рак­тер­но дроб­ле­ние форм на мел­кие гра­ни, ко­то­рые зри­тель­но ко­леб­лют­ся, сме­ща­ют­ся, соз­да­вая не­ус­той­чи­вое, из­мен­чи­вое изо­бра­же­ние; так­же ог­ра­ни­чен­ность ре­пер­туа­ра про­сты­ми мо­ти­ва­ми (пред­ме­ты на сто­ле, че­ло­ве­че­ская фи­гу­ра и др.) и ску­пость цве­то­вой гам­мы, све­дён­ной к ох­ри­стым, туск­ло- зе­лё­ным и ах­ро­ма­тическим то­нам. В хо­де даль­ней­ше­го рас­се­че­ния форм изо­бра­же­ние те­ря­ет­ся в ско­п­ле­ни­ях ко­леб­лю­щих­ся плос­ко­стей и за­ча­точ­ных объ­ё­мов, кар­ти­на при­бли­жа­ет­ся к аб­ст­рак­ции . На этой ста­дии, стре­мясь под­черк­нуть «пред­мет­ность» кар­ти­ны, её при­над­леж­ность к ма­те­ри­аль­ной сре­де, ху­дож­ни­ки под­ме­ши­ва­ют в крас­ку пе­сок, гипс, опил­ки. В ком­по­зи­цию вклю­ча­ют­ся гра­фические зна­ки: циф­ры, но­ты, отдельные бу­к­вы и об­рыв­ки слов.

В 1912 году по­яв­ля­ет­ся важ­ней­шее но­во­вве­де­ние кубизма - кол­лаж, в ко­то­ром мас­ля­ная жи­во­пись до­пол­ня­ет­ся на­клей­ка­ми из об­рыв­ков га­зет, рек­лам­ных объ­яв­ле­ний, лис­тов с но­та­ми, обо­ев или кле­ён­ки с де­ко­ра­тив­ны­ми ри­сун­ка­ми, с ими­та­ци­ей фак­тур различных ма­те­риа­лов (де­ре­ва, тка­ни, пле­тён­ки, мра­мо­ра, леп­ни­ны). Ж. Брак стал пер­во­от­кры­ва­те­лем «pa­piers colles» - гра­фической вер­сии кол­ла­жа, где про­из­ве­де­ние соз­да­ёт­ся на­клей­ка­ми на бу­маж­ную ос­но­ву, с до­бав­ле­ни­ем ла­ко­нич­но­го ри­сун­ка.

Эти но­во­вве­де­ния соз­да­ли иную мор­фо­ло­гию кар­ти­ны, ха­рак­тер­ную для син­те­ти­че­ско­го кубизма (1912-1915). Ес­ли скаль­пель ана­ли­тического кубизма рас­се­кал объ­ек­ты, де­мон­ти­ро­вал жи­во­пис­ные фор­мы, то в син­те­тической фа­зе кар­ти­на, на­про­тив, со­би­ра­ет­ся, ком­би­ни­ру­ет­ся из раз­но­род­ных эле­мен­тов. Кол­лаж не до­пус­ка­ет из­мель­че­ния форм, и ком­по­зи­ции соз­да­ют­ся из проч­но спа­ян­ных про­стых, вы­хва­чен­ных нож­ни­ца­ми кон­фи­гу­ра­ций. Цве­то­вой диа­па­зон рас­ши­ря­ет­ся, кра­соч­ная па­лит­ра обо­га­ща­ет­ся на­сы­щен­ны­ми то­на­ми. Раз­но­тип­ные мор­фе­мы ку­би­стические кар­ти­ны (фраг­мен­ты, вы­хва­чен­ные из ре­аль­ной сре­ды, их ил­лю­зор­ные ими­та­ции, кус­ки тек­стов и отдельные зна­ки, реа­ли­стичные «об­ман­ки» и схе­ма­тич­ные ри­сун­ки) скла­ды­ва­ют­ся в еди­ную сис­те­му, где жи­во­пис­ный об­раз пе­ре­кли­ка­ет­ся со сло­вом, гра­фическим сим­во­лом, с объ­ек­та­ми ма­те­ри­аль­но­го ми­ра. Тем са­мым сфе­ра жи­во­пи­си рас­ши­ря­ет­ся, обо­га­ща­ет­ся смыс­ла­ми, за­им­ст­во­ван­ны­ми из др. ком­му­ни­ка­тив­ных сис­тем.

С 1911 года к кубизму примк­нул Х. Грис. Груп­па ху­дож­ни­ков-ку­би­стов по­лу­чи­ла название мон­мартр­ской (мно­гие из них жи­ли на Мон­мар­тре в Па­ри­же), или груп­пы Д. А. Кан­вей­ле­ра (по име­ни вла­дель­ца га­ле­реи, за­ку­пав­ше­го их кар­ти­ны). Хо­тя за­чи­на­те­ли на­прав­ле­ния дол­гое вре­мя не вы­став­ля­ли сво­их ра­бот вне га­ле­реи Кан­вей­ле­ра, чис­ло их по­сле­до­ва­те­лей бы­ст­ро рос­ло. Уча­стие ку­би­стов вто­ро­го при­зы­ва в Осен­нем са­ло­не 1910 про­шло не­за­мет­но. Но вы­став­ка в отдельном за­ле на Са­ло­не Не­за­ви­си­мых 1911 года при­влек­ла к се­бе вни­ма­ние пуб­ли­ки и сыг­ра­ла роль пер­во­го пуб­лич­но­го смот­ра жи­во­пи­си кубизма. Её уча­ст­ни­ка­ми ста­ли Ж. Вий­он, А. Глез, Х. Грис, Р. Де­ло­не, А. Дю­ну­айе де Се­гон­зак, М. Дю­шан, А. Ле Фо­ко­нье, Ф. Ле­же, А. Лот, Ж. Мет­сен­же, Ф. Пи­ка­биа, Р. де ла Фре­не.

В даль­ней­шем они ре­гу­ляр­но вы­став­ля­лись на Осен­них са­ло­нах и Са­ло­нах Не­за­ви­си­мых, чем за­слу­жи­ли на­име­но­ва­ние «са­лон­ных» (или «мон­пар­нас­ских») ку­би­стов. Ху­дож­ни­ки это­го кру­га зна­чи­тель­но рас­ши­ри­ли те­ма­тический ре­пер­ту­ар кубизма, вклю­чив в не­го груп­по­вой порт­рет, жан­ро­вые сцен­ки, те­ат­раль­ные и цир­ко­вые мо­ти­вы, ин­ду­ст­ри­аль­ный пей­заж и да­же ал­ле­го­рию (Ле Фо­ко­нье). Мно­го­фи­гур­ные ком­по­зи­ции тре­бо­ва­ли уп­ро­ще­ния жи­во­пис­но­го язы­ка, ко­то­рый сво­дил­ся в основном к над­ло­мам и пе­ре­се­че­ни­ям форм. Од­на­ко поя­ви­лись и та­кие но­вин­ки, как «ту­бизм» Ле­же (ци­лин­д­ры и ко­ну­сы, опи­сы­ваю­щие ма­шин­ный мир), ор­физм Де­ло­не (кри­стал­лическте и кру­го­вые фор­мы на­сы­щен­ных цве­тов).

П. Пи­кас­со дал пер­вые об­раз­цы ку­би­стические скульп­ту­ры, сна­ча­ла в фор­мах гра­нё­ных объ­ё­мов (1909), за­тем в ви­де ас­самб­ла­жа из об­рез­ков де­ре­ва, ме­тал­ла, гну­то­го кар­то­на, про­во­ло­ки, ве­рёвок. Эти опы­ты про­стран­ст­вен­но­го кол­ла­жа ока­за­ли зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие скульп­ту­ры в XX веке (в даль­ней­шем твор­че­ст­ве са­мо­го Пи­кас­со, а так­же в искусстве В. Е. Тат­ли­на, Х. Гон­са­ле­са, Х. Ми­ро и др.). Ве­ду­щи­ми скульп­то­ра­ми кубизма ста­ли А. Ар­хи­пен­ко, О. Цад­кин, А. Ло­ран, Ж. Лип­шиц, Р. Дю­шан-Вий­он; в их ра­бо­тах дра­ма­тическая экс­прес­сия дос­ти­га­лась пу­тём столк­но­ве­ния мас­сив­ных бло­ков пря­мо­уголь­ных или рез­ко ско­шен­ных форм.

Тео­рия кубизма скла­ды­ва­лась по­сте­пен­но и без уча­стия его ос­но­во­по­лож­ни­ков. В 1911 году об­ра­зо­ва­лась груп­па ху­дож­ни­ков, со­би­рав­ших­ся в до­ме братьев Дю­шан в Пю­то для об­су­ж­де­ния эс­те­тической про­бле­ма­ти­ки кубизма и смыс­ла его но­ва­ций. «Груп­па Пю­то», со­сто­яв­шая в основном из «са­лон­ных ку­би­стов», при­влек­ла к се­бе и др. мас­те­ров, в т. ч. ино­стран­ных (Ф. Куп­ка, М. З. Ша­гал, А. Ар­хи­пен­ко, Д. Ри­ве­ра, Л. Сюр­важ). В октябре 1912 года они про­ве­ли вы­став­ку «Зо­ло­тое се­че­ние», ко­то­рая да­ла название груп­пе. Из это­го круж­ка вы­шла пер­вая по­пыт­ка тео­ре­тического обос­но­ва­ния кубизма (бро­шю­ра А. Гле­за и Ж. Мет­сен­же «О ку­биз­ме», 1912). Кни­га Г. Апол­ли­не­ра «Ху­дож­ни­ки-ку­би­сты» (1913), ис­хо­див­шая главным образом из прак­ти­ки мон­мартр­ских дру­зей по­эта, сыг­ра­ла роль ма­ни­фе­ста но­во­го на­прав­ле­ния.

По­сле­дую­щие опы­ты разъ­яс­не­ния ку­би­стических прин­ци­пов при­над­ле­жа­ли так­же ли­те­ра­то­рам из круж­ка П. Пи­кас­со («О ку­биз­ме» П. Ре­вер­ди, 1917; «Не­ко­то­рые ин­тен­ции ку­биз­ма» М. Рей­на­ля, 1919). Д. А. Кан­вей­лер в кн. «Путь к ку­биз­му» (1920) под­вёл под на­прав­ле­ние тео­ре­тическую ба­зу, опи­ра­ясь в основном на жи­во­пись и су­ж­де­ния Х. Гри­са. В этих ран­них опы­тах тео­рии кубизма про­воз­гла­ша­лась ав­то­ном­ность жи­во­пис­ной фор­мы, её не­за­ви­си­мость от зри­мой ре­аль­но­сти. Са­ма ре­аль­ность трак­то­ва­лась как субъ­ек­тив­ное по­ро­ж­де­ние че­ло­ве­че­ской чув­ст­вен­но­сти, что да­ва­ло ху­дож­ни­ку пра­во про­ти­во­пос­тав­лять ей собственная субъ­ек­тив­ность. Рас­се­че­ние объ­ек­тов на гра­ни час­то рас­смат­ри­ва­лось как про­яв­ле­ние си­муль­тан­но­сти, т. е. со­еди­не­ния в од­ной фор­ме раз­но­вре­мен­ных мо­мен­тов, раз­ных ра­кур­сов. В не­ко­то­рых со­чи­не­ни­ях, со­хра­няв­ших связь с эс­те­ти­кой сим­во­лиз­ма, зву­ча­ли от­сыл­ки к «выс­шей», сверх­чув­ст­вен­ной ре­аль­но­сти. Около 1915 года на­чал­ся упа­док кубизма, от­час­ти вы­зван­ный шед­шей в то вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ной . Аван­гард­ные на­прав­ле­ния бы­ли от­тес­не­ны на зад­ний план рет­ро­спек­тив­ным те­че­ни­ем «воз­вра­та к по­ряд­ку», а за­тем - сти­лем ар де­ко. Од­на­ко ку­би­стические прин­ци­пы про­дол­жа­ли раз­ви­вать­ся, варь­и­ро­вать­ся в твор­че­ст­ве Пи­кас­со, Гри­са, за­тем вер­нув­ших­ся с вой­ны Ж. Бра­ка, Ф. Ле­же и др. ху­дож­ни­ков.

Очень ра­но кубизм вы­шел за пре­де­лы Фран­ции, че­му не­ма­ло спо­соб­ст­во­ва­ла при­над­леж­ность к не­му ху­дож­ни­ков ин­тер­на­цио­наль­ной по со­ста­ву па­риж­ской шко­лы. В раз­ных стра­нах сфор­ми­ро­ва­лись те­че­ния, ко­то­рые ос­ваи­ва­ли и мо­ди­фи­ци­ро­ва­ли ку­би­стические прин­ци­пы в со­от­вет­ст­вии с национальной тра­ди­ци­ей. Кубизм ока­зал зна­чительное воз­дей­ст­вие на ста­нов­ле­ние фор­маль­ной сис­те­мы итальянского фу­ту­риз­ма. С кубизма на­чи­на­ли свой путь к гео­мет­рические аб­ст­рак­ции К. С. Ма­ле­вич и П. Мон­д­ри­ан. В Гер­ма­нии на ку­би­стической ос­но­ве сфор­ми­ро­вал­ся кри­стал­лический стиль Л. Фей­нин­ге­ра. Про­шед­шая в США в 1913 году вы­став­ка но­вей­ше­го ев­ропейского искусства («Armo­ry Show») при­влек­ла к ку­би­стической и фу­ту­ри­стической сти­ли­сти­ке та­ких ху­дож­ни­ков, как М. Ве­бер, С. Мак­до­нальд-Райт, Дж. Ма­рин. В Че­хии ещё в начале 1910-х годов об­ра­зо­ва­лось про­ку­би­сти­че­ское те­че­ние с уча­сти­ем Э. Фил­ла, Б. Ку­биш­ты, А. Про­ха­зки, Й. Ча­пе­ка, В. Бе­не­ша. Фак­ти­че­ски в Ев­ро­пе первой половины XX века ни один зна­чительный ху­дож­ник не про­шёл ми­мо ре­во­люционных но­ва­ций кубизма. Ве­ли­ка бы­ла роль кубизма в искусстве Рос­сии: его се­зан­ни­ст­ская фа­за бы­ла глу­бо­ко ос­вое­на в твор­че­ст­ве ху­дож­ников «Буб­но­во­го ва­ле­та», в фор­мах зре­ло­го (ана­ли­ти­че­ско­го и син­те­ти­че­ско­го) кубизма ус­пеш­но ра­бо­та­ли Ма­ле­вич, Л. С. По­по­ва, Н. А. Удаль­цо­ва; в русском искусстве сфор­ми­ро­ва­лось на­прав­ле­ние ку­бо­фу­ту­риз­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)