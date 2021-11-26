КУБИШТА БОГУМИЛ

Чешский художник, график, теоретик искусства.

Ранние годы

Родился 21 августа 1884 г. в деревне Влчковице неподалеку от чешского города Градец Кралове. Богумил Кубишта был незаконнорожденным сыном деревенской девушки, семья жила бедно, поэтому его путь к искусству нельзя назвать легким. Окончив реальное училище, в 1903 г. он поступил в Художественно-промышленную школу в Праге, однако спустя год вынужден был покинуть учебное заведение из-за конфликтов с педагогами. В 1904 г. Кубишта поступил на обучение в Академию изобразительного искусства в мастерскую хорватского художника Влахо Буковаца. 1906 г. Кубишта провел в армии, куда отправился служить ради заработка. В 1907 г. он продолжил обучение в художественной академии во Флоренции. Вернувшись в Прагу, он вместе с другими молодыми художниками Эмилем Филлой и Антонином Прохазкой основал художественную группу «Восемь» («Osma») и принял участие в двух ее выставках в 1907 и 1908 гг. В эту группу входили и такие художники как Отакар Кубин, Вилли Новак, Бедржих Фейгль, Макс Хорб и Эмиль Артур Питтерман (Лонген). Ее представители, в том числе Кубишта, работали в экспрессионистской манере.

В работах Кубишты того времени проявляется заметное влияние таких художников как Винсент Ван Гог и Поль Сезанн . Кроме того, большое впечатление на него, как и на всех членов «Восьми», произвела выставка норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка , прошедшая в Праге в 1905 г. в залах художественного общества «Манес». К наиболее ярким произведениям Кубишты в стиле экспрессионизма можно отнести картины «Автопортрет» (1908), «Игроки» (1909), «Пассажиры третьего класса» (1908).

Становление

В 1910 г. Кубишта посетил Париж, где познакомился с новейшими тенденциями в европейском искусстве, в частности, кубистическими работами Пабло Пикассо и Жоржа Брака , но также изучал и копировал произведения старых мастеров и древние скульптуры в Лувре. Эта поездка сильно повлияла на творчество Богумила Кубишты, его стиль серьезно изменился. После 1910 г. Кубишта начал писать кубистические картины. К его первым экспериментам с изображением объектов, упрощенных до базовых геометрических форм, относятся «Курильщик», «Натюрморт с воронкой» (обе 1910). Его более поздние работы «Водопад в Альпах» и «Поезд в горах» (1912) выполнены в кубофутуристической манере.

Будучи практикующим художником, Кубишта также проявил себя и как теоретик искусства. Начиная с 1909 г. он публиковал свои теоретические очерки в таких изданиях как «Volný směry», «Přehled» и др. В них он развивал свою теорию новой живописи со свойственной ему основательностью. Кубишта обладал неплохими способностями в математике. Он раскладывал произведения искусства на составляющие, анализировал их и на этой основе формулировал концепцию нового искусства. Так, например, он изучал теорию цвета и символику различных цветов (к примеру, контраст красного и зеленого он трактовал как столкновение жизни и смерти), анализировал принципы гармонии и композиции как старых мастеров, так и своих современников ( Эль Греко , Эжен Делакруа , Винсент Ван Гог, Эдвард Мунк), изучал принцип золотого сечения и применял его в своих картинах, дабы добиться наилучшей передачи собственного впечатления. Картины Кубишты были основаны на строгой балансировке отдельных формальных элементов, в них он применял взаимодополняющие и контрастирующие цветовые соотношения («Натюрморт с лампой» (1909), «Кофейня» (1910)). Его целью была как можно более достоверная передача «живой жизни» посредством художественного произведения. Эта теоретизированность и научная выстроенность картины, однако, не должны быть слишком заметны взгляду. Их целью было привносить в художественное произведение нечто такое, что делало бы его выразительным и понятным, вне зависимости от техники выполнения, материалов или тематики. Он также уделял пристальное внимание математическим и геометрическим принципам. Таким образом, задача, которую ставил перед художником Кубишта, была сложно выполнимой, однако, он настаивал на необходимости неустанных попыток в достижении этого идеала. Будучи представителем группы «Восемь», он в своих статьях выступал как бы от имени всех чешских художников своего поколения, облекая в теорию их эксперименты в поиске нового искусства.

В 1911 г. Кубишта познакомился с посетившими Прагу немецкими экспрессионистами, членами группы «Мост» (Die Brücke) Эрнстом Кирхнером и Отто Мюллером . Годом позже Кубишта нанес ответный визит в Германию и выставил свои работы на выставке Зондербунда в Кёльне и на Берлинском сецессионе.

В 1913 г. Богумил Кубишта вынужден был вступить в ряды австрийской армии в преддверии Первой мировой войны . Служил артиллерийским офицером в хорватском приморском городе Пуле. В военные годы писал в основном морские средиземноморские пейзажи в фовистской манере: «Море», «Береговые пушки в бою с флотом» (обе 1913), «Атака на Пулу» (1915) и др.

Вскоре после окончания Первой мировой войны Богумил Кубишта скончался от испанского гриппа в Праге.