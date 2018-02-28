Краткий курс истории. «Калевала» 28 февраля является Международным днем карело-финского эпоса «Калевала». В Карелии и Финляндии в этот день отмечают традиционный национальный праздник. Первое издание В основу «Ка́левалы» легли карельские и в меньшей степени финские народные эпические песни. Человека, взявшегося составить эпос «Калевала», звали Элиасом Лённротом. Он был лингвистом и фольклористом, по происхождению – финн. Именно благодаря Лённроту 28 февраля 1835 года в Финляндии вышло в свет первое печатное издание «Калевалы», а в 1849 – второе, причем объем текста вырос почти в два раза. Название для эпоса также придумал Лённрот, взяв наименование эпической страны – места обитания и действия карельских народных героев. Элиас Лённрот... На чтение: 1 минута

28 февраля является Международным днем карело-финского эпоса «Калевала». В Карелии и Финляндии в этот день отмечают традиционный национальный праздник.

Первое издание

В основу «Ка́левалы» легли карельские и в меньшей степени финские народные эпические песни. Человека, взявшегося составить эпос «Калевала», звали Элиасом Лённротом. Он был лингвистом и фольклористом, по происхождению – финн. Именно благодаря Лённроту 28 февраля 1835 года в Финляндии вышло в свет первое печатное издание «Калевалы», а в 1849 – второе, причем объем текста вырос почти в два раза. Название для эпоса также придумал Лённрот, взяв наименование эпической страны – места обитания и действия карельских народных героев.

Элиас Лённрот

Содержание

«Калевала» состоит из 50 рун (песен), и, в отличие от «Одиссеи» и «Илиады», она не имеет сюжета, лежащего в основе, который связывал бы общей нитью все руны между собой. Содержание «Калевалы» является весьма разнообразным. В самом начале рассказывается о том, как был сотворен мир. Затем – о различных приключениях главного карельского героя – Вяйнямёйнена, сына дочери воздушного пространства. Затем повествование о Вяйнямёйнене начинает перемежаться с рассказами о Лемминкяйнене – воинственном чародее и соблазнителе женщин, о кузнеце Ильмаринене, богатыре и герое-мстителе Куллерво. В последней руне рассказывается народно-апокрифическая легенда о рождении девой Марьяттой особенного ребенка (Спасителя), которому предначертано стать более могущественным, чем Вяйнямёйнен. Последний предлагает убить младенца, но тот пристыжает древнего героя, и он навсегда уезжает.

Анализируем

Большая заслуга Лённрота состоит в том, что, составив «Калевалу», он создал интересное средство изучения мировоззрения, быта и поэтического творчества древних финского и карельского народов. Хотя исследователь и не скрывал, что подбирал руны, подходящие для начертанного им плана повествования, вплетал в него обрядовые, заговорные и семейные песни, кое-какие стихи придумывал сам – для связности. Поступил он так потому, что невозможно было открыть истинную народную поэму, ведь ее попросту не существовало, как не существовало и у русских. В карельском эпосе полностью отсутствует историческая основа, он отличается сказочным характером. Помимо исторического, культурологического, этнографического, «Калевала» вызывает и большой художественный интерес. Так, М. Горький считал «Калевалу» сопоставимой с гомеровским эпосом.