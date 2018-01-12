Краткий курс истории. Джек Лондон 12 января (н. ст.) 1876 года родился Джон Гриффит Чейни, более известный как Джек Лондон, – великий американский писатель и общественный деятель. Он был самым издаваемым в СССР зарубежным автором после Ганса Христиана Андерсена. Детство в любви Джек родился в Сан-Франциско. Отец, Вильям Чейни, бросил мать Джека, Флору Веллман, вскоре после того, как узнал, что та беременна. В конце 1876 года Флора вышла замуж за ветерана Гражданской войны в США Джона Лондона. Мальчика назвали в честь отчима. Джек (уменьшительная форма имени Джон) рос в атмосфере любви между взрослыми и детьми, а Элиза, старшая из двух сводных сестер Джека, на всю... На чтение: 1 минута

12 января (н. ст.) 1876 года родился Джон Гриффит Чейни, более известный как Джек Лондон, – великий американский писатель и общественный деятель. Он был самым издаваемым в СССР зарубежным автором после Ганса Христиана Андерсена.

Детство в любви

Джек родился в Сан-Франциско. Отец, Вильям Чейни, бросил мать Джека, Флору Веллман, вскоре после того, как узнал, что та беременна. В конце 1876 года Флора вышла замуж за ветерана Гражданской войны в США Джона Лондона. Мальчика назвали в честь отчима. Джек (уменьшительная форма имени Джон) рос в атмосфере любви между взрослыми и детьми, а Элиза, старшая из двух сводных сестер Джека, на всю жизнь стала для него верным другом. Семья часто переезжала и жила довольно бедно, так что начальную школу Джек окончил только в 14 лет. Но, обладавший богатырским здоровьем и огромной тягой к обучению, Джек к пяти годам сам освоил чтение и уже не расставался с книгой.

Трудяга

Джеку достаточно рано пришлось начать работать, чтобы помогать семье. В школьные годы он продавал газеты, занимался различными подработками, в 14 лет устроился на завод. В 15 лет он стал «устричным пиратом», вместе с другими браконьерами вылавливая устриц в бухте Сан-Франциско и продавая их ресторанам. За дерзость и смелость «пираты» удостоили его титула Принца. Позже Джека завербовал рыбацкий патруль. Тогда же Джек начал писать первые очерки. В 1893 году легально нанялся матросом на промысловое судно, попал в тайфун, а через год за бродяжничество на месяц попал в тюрьму, где увлекся социалистическими идеями и убедился, что хочет стать писателем. Во время золотой лихорадки 1897–1898 годов Джек побывал на Аляске, где переболел цингой. В годы Русско-японской войны (1904–1905) работал военным корреспондентом. В 1907 году Лондон отправился в морское кругосветное путешествие, но из-за болезни был вынужден его прервать в 1909 году.

Невыдуманные герои

Все приключения и знакомства юности Джек Лондон использовал в качестве основы для сюжетов своих произведений и прототипов героев. Писательское признание он получил уже в 17-летнем возрасте, когда одна из газет высоко оценила его очерк, посвященный попаданию в японский тайфун. Поскольку всю жизнь Джек преодолевал трудности, то и герои его книг всегда попадают в тяжелые жизненные ситуации и переживают переломные моменты судьбы. В последние годы жизни Джек Лондон испытывал творческий кризис и сильно злоупотреблял алкоголем. И хотя пить писатель в итоге бросил, он был вынужден писать низкопробные произведения, чтобы покрыть долги (они накопились при попытках создать идеальную ферму, на которой он внедрял самые современные методы ведения хозяйства). Умер Джек Лондон 22 ноября 1916 года в возрасте 40 лет, отравившись морфием. Его писатель принимал по рецепту для уменьшения боли, которую причиняло тяжелое почечное заболевание. Был ли это несчастный случай или самоубийство, до сих пор остается загадкой.