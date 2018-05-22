Краткий курс истории. Артур Конан Дойл 22 мая 1859 года родился Артур Конан Дойл, английский писатель, автор знаменитых литературных произведений про гениального сыщика Шерлока Холмса, советская экранизация которых до сих пор является лучшей в мире, а исполнитель роли Холмса – Василий Ливанов – был удостоен почетного членства ордена Британской империи. Детство Артур Конан Дойл, ирландец по происхождению, получил второе имя в честь дяди по материнской линии. Любовь к литературе и сочинительству приобрел благодаря маме – Мэри. Артур отмечал, что его воспоминания из детства были полностью заменены красочными рассказами матери. Отец Артура был художником, что также не могло не сказаться на творческом таланте сына, однако жила семья... На чтение: 1 минута

22 мая 1859 года родился Артур Конан Дойл, английский писатель, автор знаменитых литературных произведений про гениального сыщика Шерлока Холмса, советская экранизация которых до сих пор является лучшей в мире, а исполнитель роли Холмса – Василий Ливанов – был удостоен почетного членства ордена Британской империи.

Детство

Артур Конан Дойл, ирландец по происхождению, получил второе имя в честь дяди по материнской линии. Любовь к литературе и сочинительству приобрел благодаря маме – Мэри. Артур отмечал, что его воспоминания из детства были полностью заменены красочными рассказами матери. Отец Артура был художником, что также не могло не сказаться на творческом таланте сына, однако жила семья Дойлов бедно. Благодаря обеспеченным родственникам Артур поступил в закрытый иезуитский колледж, окончив который на всю жизнь сохранил ненависть к физическим наказаниям, классовым и религиозным предрассудкам. Существует утверждение, согласно которому Конан Дойл во время учебы крайне не любил математику. В результате он выдумал профессора Мориарти, основываясь на образе своих соучеников – братьев Мориарти.

Холмс

Попытать собственные силы на литературном поприще Артур решился еще в студенческие годы и сразу же возымел определенный успех. Однако в творческой жизни Конана Дойла имел место внутренний конфликт, сопоставимый с судьбами многих актеров театра и кино, мечтавших (и обладавших соответствующим талантом) играть роль Гамлета, но ассоциировавшихся только с комедийными персонажами. Мировую известность Дойлу принес Шерлок Холмс, издатели требовали всё новых произведений о Шерлоке, читатели неистовствовали после «гибели» Холмса в результате поединка с Мориарти… Артур же хотел признания своих серьезных, в первую очередь исторических, романов. Отметим, что на момент написания книги «Собака Баскервилей» (1900 год) Конан Дойл был самым оплачиваемым в мировой литературе автором.

Жизнь

Личная (в том числе гражданская) и писательская жизнь Конана Дойла были тесно взаимосвязаны. Все его произведения основаны на личном опыте. Высшее профессиональное образование Конан Дойл получил на медицинском факультете. Более полугода в 1880 году он провел корабельным врачом на китобойном судне в Арктике. В 1900 году Дойл решил возвратиться к врачебной практике: он отправился в качестве военного хирурга на Англо-бурскую войну. Первая мировая война целиком перевернула жизнь Конана Дойла. Будучи патриотом, он добровольцем записался в действующую армию, предложил и организовал ряд инициатив в армии Великобритании. В конце войны писатель, пребывая под тяжелым впечатлением от гибели близких людей, увлекся спиритуализмом. 7 июля 1930 года Артур Конан Дойл умер в своем доме в результате сердечного приступа. На его надгробной плите был выгравирован рыцарский девиз: «Верен как сталь, прям как клинок».

Артур Конан Дойл в полевом госпитале во время Англо-бурской войны