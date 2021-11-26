КОРНУОЛЛ БАРРИ
КОРНУОЛЛ БАРРИ - английский писатель.
В 1801-1803 годы (по другим источникам, 1804 год) учился в аристократической школе в Харроу, близ Лондона (одновременно с Дж. Байроном).
С 1807 года жил в Лондоне, занимался юридической практикой. С 1817 года активно участвовал в литературной жизни Лондона: сотрудничал с «The Literary Gazette», «The London Magazine»; познакомился с Дж.Г.Л. Хантом, Ч. Лэмом, С.Т. Колриджем, У. Вордсвортом, Т. Муром, В. Скоттом и др.
Первые стихи опубликовал в 1817 году. Известность Б. Корнуоллу принесли «Драматические сцены» («Dramatic scenes», 1819 год) - миниатюрные, спрессованные до одного акта трагедии, в сюжетах которых отразилось увлечение Б. Корнуолла творчеством Дж. Боккаччо, У. Шекспира, представителей елизаветинской драмы. Критика отметила жанровую новизну, силу страстей, художественную целостность, живость и музыкальность языка пьес Б. Корнуолла.
Автор поэм «Сицилийская повесть» («The Sicilian story»), «Диего де Монтилла» («Diego de Montilla», обе 1819 год), трагедии «Мирандола» («Mirandola», 1820 год), сборника стихов «Английские песни и другие малые стихотворения» («English songs and other small poems», 1832 год), статей об английской литературе, мемуаров. Практически все поздние стихи Б. Корнуолла опубликованы в журнале Ч. Диккенса «All the Year Round».
С творчеством Б. Корнуолли был хорошо знаком А.С. Пушкин, о чём свидетельствуют вольные переводы («Пью за здравие Мери», «Я здесь, Инезилья», «Заклинание», «О бедность, затвердил я наконец…»), жанровые, тематические, текстуальные переклички «Маленьких трагедий», 8-й главы «Евгения Онегина» с произведениями Б. Корнуолли. В день своей последней дуэли Пушкин послал том, содержавший тексты Б. Корнуолла, А.О. Ишимовой с просьбой перевести отмеченные им драматические сцены (переводы опубл. в 1837 году), что дало повод назвать Б. Корнуолли «последним литературным собеседником Пушкина» (Н.В. Яковлев).
На русский язык Б. Корнуолли переводили также Д.Д. Минаев, М. Л. Михайлов и др.
Сочинения:
Poetical works. L., 1822. Vol. 1–3;
Essays and tales in prose. Boston, 1853. Vol. 1–2;
An autobiographical fragment and biographical notes. L., 1877.