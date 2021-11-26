КОЛЛОДИ КАРЛО
КОЛЛОДИ КАРЛО (псевдоним; настоящая фамилия Лоренцини, Lorenzini) - итальянский писатель.
Окончил семинарию (1842 год); с 1843 года работал приказчиком в книжной лавке; с 1847 года занимался журналистикой. Участник первой (1848-1949 годы) и второй (1859 год, в составе войска Дж. Гарибальди) войн за независимость Италии.
Как прозаик печатался с 1856 года [иронический роман-эссе «Роман в паровозе» («Un romanzo in vapore»)]. Социально-психологический роман «Флорентийские тайны» («I misteri di Firenze», 1857 год) - язвительный отклик на снискавший общеевропейскую известность роман Э. Сю «Парижские тайны». В сборнике «Рассказы фей» («I racconti delle fate», 1876 год) Коллоди включил вольные переводы сказок французских писателей (Ш. Перро, М. д’Онуа и Ж. М. Лепренс де Бомон).
Наиболее значительное сочинение Коллоди - повесть «Приключения Пиноккио: история деревянной куклы» («Le avventure di Pinocchio: storia di un burattino», опубликована в виде романа-фельетона в 1880 году, отдельное издание - 1883 год; неоднократно экранизировалась, в том числе Л. Коменчини в 1971 году и Р. Бениньи в 2002 году) - сочетает в себе сказочную, а также фольклорно-мифологическую, театральную (комедия дель арте) и литературно-эзотерическую («Золотой осёл» Апулея) традиции. Книга переведена на многие языки мира, вошла в золотой фонд детской литературы и стала предметом многообразных интерпретаций (в том числе политических, теологических, алхимических и психоаналитических).
Первый русский перевод вышел в 1906 году (под названием «Приключение Фисташки»); в переработке А.Н. Толстого (повесть-сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино», 1936 год) книга подверглась значительной трансформации (ослабление дидактизма и аллегоризма, введение ряда злободневных литературных ассоциаций). Среди других сочинений: юмористические и детские рассказы, публицистика.
Сочинения:
Opere. Mil., 1995.