КОЛЛОДИ КАРЛО

КОЛЛОДИ КАРЛО (псевдоним; настоящая фамилия Ло­рен­ци­ни, Lorenzini) - итальянский пи­са­тель.

Окон­чил се­ми­на­рию (1842 год); с 1843 года ра­бо­тал при­каз­чи­ком в книж­ной лав­ке; с 1847 года за­ни­мал­ся жур­на­ли­сти­кой. Уча­ст­ник пер­вой (1848-1949 годы) и вто­рой (1859 год, в со­ста­ве вой­ска Дж. Га­ри­баль­ди) войн за не­за­ви­си­мость Ита­лии.

Как про­за­ик пе­ча­тал­ся с 1856 года [иро­нический ро­ман-эс­се «Ро­ман в па­ро­во­зе» («Un ro­manzo in vapore»)]. Со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гический ро­ман «Фло­рен­тий­ские тай­ны» («I misteri di Firenze», 1857 год) - яз­ви­тель­ный от­клик на сни­скав­ший об­ще­ев­ро­пей­скую из­вест­ность ро­ман Э. Сю «Па­риж­ские тай­ны». В сборнике «Рас­ска­зы фей» («I racconti delle fate», 1876 год) Коллоди вклю­чил воль­ные пе­ре­во­ды ска­зок французских пи­са­те­лей (Ш. Пер­ро, М. д’Онуа и Ж. М. Ле­пренс де Бо­мон).

Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние Коллоди - по­весть «При­клю­че­ния Пи­нок­кио: ис­то­рия де­ре­вян­ной кук­лы» («Le avventure di Pinocchio: storia di un bu­rattino», опубликована в ви­де ро­ма­на-фель­е­то­на в 1880 году, отдельное издание - 1883 год; не­од­но­крат­но эк­ра­ни­зи­ро­ва­лась, в том числе Л. Ко­мен­чи­ни в 1971 году и Р. Бе­ни­ньи в 2002 году) - со­чета­ет в се­бе ска­зоч­ную, а так­же фольк­лор­но-ми­фо­ло­ги­че­скую, те­ат­раль­ную (ко­ме­дия дель ар­те) и ли­те­ра­тур­но-эзо­те­ри­че­скую («Зо­ло­той осёл» Апу­лея) тра­диции. Кни­га пе­ре­ве­де­на на многие язы­ки ми­ра, во­шла в зо­ло­той фонд дет­ской ли­те­ра­ту­ры и ста­ла пред­ме­том мно­го­об­раз­ных ин­тер­пре­та­ций (в том числе по­ли­тических, тео­ло­гических, ал­хи­мических и пси­хо­ана­ли­ти­че­ских).

Пер­вый русский пе­ре­вод вы­шел в 1906 году (под названием «При­клю­че­ние Фис­таш­ки»); в пе­ре­ра­бот­ке А.Н. Тол­сто­го (по­весть-сказ­ка «Зо­ло­той клю­чик, или При­клю­че­ния Бу­ра­ти­но», 1936 год) кни­га под­вер­глась зна­чительной транс­фор­ма­ции (ос­лаб­ле­ние ди­дак­тиз­ма и ал­ле­го­риз­ма, вве­де­ние ря­да зло­бо­днев­ных литературных ас­со­циа­ций). Сре­ди других со­чи­не­ний: юмо­ри­стические и дет­ские рас­ска­зы, пуб­ли­ци­сти­ка.

Сочинения:

Opere. Mil., 1995.