КОЛЛИНЗ УИЛЬЯМ УИЛКИ

КОЛЛИНЗ УИЛЬЯМ УИЛКИ - английский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье ху­дож­ни­ка. Окон­чил ча­ст­ную шко­лу-ин­тер­нат (1841 год). В 1841-1846 годах слу­жил клер­ком в тор­го­вой ком­па­нии. В 1846-1851 годах изу­чал пра­во в кол­лед­же в Лон­до­не.

Де­бют Коллинза - био­гра­фия от­ца «Вос­по­ми­на­ния о жиз­ни Уиль­я­ма Кол­лин­за, эс­к­вай­ра» («Me­moi­res of the life of William Collins, Esq., R. A.», 1848 год). Влия­ни­ем Э. Бул­вер-Лит­то­на и В. Скот­та от­ме­чен ис­то­рический ро­ман Коллинза «Ан­то­ни­на, или Па­де­ние Ри­ма» («Antonina, or the Fall of Rome», 1850 год). Из­вест­ность ему при­нёс ме­ло­дра­ма­тический ро­ман «Ба­зиль: ис­то­рия из со­вре­мен­ной жиз­ни» («Basil: a story of modern life», vol. 1–4, 1852 год).

В 1851 году Коллинз по­зна­ко­мил­ся с Ч. Дик­кен­сом , в со­ав­тор­ст­ве с ко­то­рым на­пи­са­ны по­вес­ти «Док­тор Дуль­ка­ма­ра, член Пар­ла­мен­та» («Dr. Dul­ca­mara, the member of Parliament», 1858 год), «Нет вы­хо­да» («No thoroughfare», 1867 год, русский перевод 1868 год) и др. Наи­боль­ший ус­пех по­лу­чи­ли де­тек­тив­но-при­клю­чен­че­ские ро­ма­ны Коллинза «Жен­щи­на в бе­лом» («The woman in white», 1860 год, русский перевод 1860 год), а так­же «Лун­ный ка­мень» («The moon­stone», 1868 год, русский перевод 1947 года), рас­ска­зы­ваю­щий о та­ин­ст­вен­ном ис­чез­но­ве­нии свя­щен­но­го индийского ал­ма­за.

Сре­ди про­из­ве­де­ний Коллинза - со­ци­аль­ные ро­ма­ны «Без име­ни» («No name», 1862 год), «Ар­ма­дэль» («Ar­madele», 1866 год), «Муж и же­на» («Man and wife», 1870 год, русский перевод 1873 года); сборники де­тек­тив­ных рас­ска­зов, а так­же пье­сы: «Ма­як» («The lighthouse», 1855 год), «За­мёрз­шая глу­би­на» («The frozen deep», 1874 год, русский перевод 1874 года), «Чёр­ное и бе­лое» («Black and white», 1869 год). Твор­че­ст­во Коллинза ока­за­ло за­мет­ное влия­ние на раз­ви­тие жан­ра де­тек­тив­но­го ро­ма­на.

Сочинения:

Собр. соч.: В 10 т. М., 2001–2002;

The public face: the collected letters. L., 2005.