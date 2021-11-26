КОЛЛИНЗ УИЛЬЯМ УИЛКИ
КОЛЛИНЗ УИЛЬЯМ УИЛКИ - английский писатель.
Родился в семье художника. Окончил частную школу-интернат (1841 год). В 1841-1846 годах служил клерком в торговой компании. В 1846-1851 годах изучал право в колледже в Лондоне.
Дебют Коллинза - биография отца «Воспоминания о жизни Уильяма Коллинза, эсквайра» («Memoires of the life of William Collins, Esq., R. A.», 1848 год). Влиянием Э. Булвер-Литтона и В. Скотта отмечен исторический роман Коллинза «Антонина, или Падение Рима» («Antonina, or the Fall of Rome», 1850 год). Известность ему принёс мелодраматический роман «Базиль: история из современной жизни» («Basil: a story of modern life», vol. 1–4, 1852 год).
В 1851 году Коллинз познакомился с Ч. Диккенсом, в соавторстве с которым написаны повести «Доктор Дулькамара, член Парламента» («Dr. Dulcamara, the member of Parliament», 1858 год), «Нет выхода» («No thoroughfare», 1867 год, русский перевод 1868 год) и др. Наибольший успех получили детективно-приключенческие романы Коллинза «Женщина в белом» («The woman in white», 1860 год, русский перевод 1860 год), а также «Лунный камень» («The moonstone», 1868 год, русский перевод 1947 года), рассказывающий о таинственном исчезновении священного индийского алмаза.
Среди произведений Коллинза - социальные романы «Без имени» («No name», 1862 год), «Армадэль» («Armadele», 1866 год), «Муж и жена» («Man and wife», 1870 год, русский перевод 1873 года); сборники детективных рассказов, а также пьесы: «Маяк» («The lighthouse», 1855 год), «Замёрзшая глубина» («The frozen deep», 1874 год, русский перевод 1874 года), «Чёрное и белое» («Black and white», 1869 год). Творчество Коллинза оказало заметное влияние на развитие жанра детективного романа.
Сочинения:
Собр. соч.: В 10 т. М., 2001–2002;
The public face: the collected letters. L., 2005.