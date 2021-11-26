КОБЕРН АЛВИН ЛАНГДОН

КОБЕРН АЛВИН ЛАНГДОН - американский и английский фо­то­граф.

На­чал за­ни­мать­ся фо­то­ис­кус­ст­вом в воз­рас­те 8 лет под влия­ни­ем ра­бот сво­ей ма­те­ри (фо­то­гра­фа-лю­би­те­ля), по­се­щал за­ня­тия в лет­ней шко­ле ис­кусств Ф.Х. Дей в Ип­суи­че (штат Мас­са­чу­сетс), изу­чал тех­ни­ку фо­то­гра­вю­ры в Лон­до­не в 1906 году. Уже в начале 1900-х годов во­шёл в круг из­вест­ных фо­то­мас­те­ров Ве­ли­ко­бри­та­нии и США, уча­ст­во­вал в вы­став­ке «Но­вая шко­ла американской пик­то­ри­аль­ной фо­то­гра­фии». Был чле­ном фо­то­гра­фического об­ществ «Photo-Se­cession» (с 1902 года, США) и «Lin­ked Ring» (с 1903 года, Ве­ли­ко­бри­та­ния).

Ра­бо­тал в жан­рах фо­то­порт­ре­та и пей­за­жа, был близ­ко зна­ком с Б. Шоу, ко­то­рый ввёл его в круг из­вест­ных британских дея­те­лей куль­ту­ры, а так­же на­пи­сал пре­ди­сло­вие к ка­та­ло­гу пер­со­наль­ной вы­став­ки Коберна (1906 год). В се­рии городских пей­за­жей Коберн ста­рал­ся пе­ре­дать со­стоя­ние при­ро­ды, ат­мо­сфе­ру и на­строе­ние. На собственном пе­чат­ном стан­ке вы­пус­тил 2 порт­фо­лио («Лон­дон», 1909 год; «Нью-Йорк», 1910 год). За­ни­мал­ся цвет­ной фо­то­гра­фи­ей в тех­ни­ке ав­то­хро­ма. В 1910-1911 годах Коберн сни­мал Боль­шой кань­он в Ка­ли­фор­нии и ви­ды Нью-Йор­ка с верх­них то­чек (церковь Трои­цы, 1912 год, и др.). Счи­тал, что фо­то­гра­фическая пер­спек­ти­ва за­даёт ком­по­зиционный ри­су­нок сним­ка.

В 1912 году во­шёл в аван­гар­ди­ст­скую груп­пи­ров­ку британских ху­дож­ни­ков - «вор­ти­ци­стов» (смотри Вор­ти­цизм). В 1916 году по­ст­ро­ил «вор­то­скоп» - на­сад­ку на объ­ек­тив, со­став­лен­ную из трёх зер­кал, при по­мо­щи ко­то­рой сни­мал аб­ст­ракт­ные фо­то­гра­фии, из­вест­ные как «вор­то­гра­фии» - ор­на­мен­таль­ные ком­по­зи­ции на­по­до­бие ка­лей­до­ско­пических струк­тур. Сня­тые при по­мо­щи это­го уст­рой­ст­ва кри­стал­лы, ос­кол­ки стек­ла, кус­ки де­ре­ва и да­же порт­ре­ты (например, Э. Па­ун­да, 1917 год) на­по­мина­ли жи­во­пись ку­биз­ма. С 1918 года ув­ле­кал­ся ма­сон­ст­вом, жил главным образом в сво­ём до­ме в Уэль­се.

Сочинения:

A.L. Coburn, photographer: an autobio­graphy / Ed. H. Gernsheim, A. Gernsheim. L., 1966.

Иллюстрации:

А.Л. Ко­берн. «Вор­то­гра­фия № 1». 1917. Архив БРЭ.