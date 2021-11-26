КЛЕНЦЕ ЛЕО ФОН

КЛЕНЦЕ ЛЕО ФОН - немецкий архитектор.

Учился у Ф. Жилли в Берлине и Ж. Н. Л. Дюрана и Ш. Персье в Париже. Находился на службе у короля Вестфалии Жерома Бонапарта в Касселе (1808-1813 годы), с 1815 года - у баварского короля Людвига I в Мюнхене. Последователь рационалистической концепции Дюрана, ставившего выбор стилистической программы в зависимость от типологии объекта. Кленце - один из ведущих мастеров позднего клас­си­циз­ма с его монументальностью, чётким ритмом и богатым декором.

Для мюнхенской Глиптотеки (Музей античного искусства, 1816-1830 годы) Кленце подготовил 3 равнозначных проекта - в греческом, римском и итальянском стилях. В итоге фасад получил высокий ионический портик, а в сводчатых галереях интерьера можно отметить смешение не­ог­ре­че­ско­го стиля с ам­пи­ром. Свободно варьируя различные стили, стремясь к достижению архитектурного эффекта и живописности, Кленце, однако, сохранял до конца жизни пристрастие к классическому ордеру и греческим прототипам (Пропилеи, Мюнхен, 1862 год).

Ансамбль площади Кёнигсплац, как и другие его градостроительные работы в Мюнхене (Людвигштрассе, 1817-1850 годы), отличается рациональностью плана, а проекты зданий - некоторой сдержанностью и следованием античным и ренессансным образцам.

Комплекс «Вальхалла» близ Регенсбурга («зал славы» со скульптурными изображениями выдающихся деятелей германской истории, 1830-1842 годы) стал итогом эстетических устремлений Кленце и позднего классицизма: здание, воспроизводящее формы Пар­фе­но­на , поставлено на огромный цоколь с лестницами и террасами на высоком холме над Дунаем. Проектирование музеев (Старая пинакотека, Мюнхен, 1825-1836 годы), Одеона (1826-1828 годы) и резиденции баварских королей Кёнигсбау в Мюнхене (1826-1835 годы; прообраз здания - флорентийское Палаццо Питти) было связано у Кленце с введением в архитектурный обиход обновлённых ренессансных форм в их тосканской разновидности, в конечном счёте с изобретением не­оре­нес­санс­но­го стилистического направления; новизна проявилась как в литохромии (использовании естественного цвета камня; ротонда Моноптерос, Мюнхен, 1836 год), так и в активной раскраске стен.

Кленце принадлежал проект здания Нового Эрмитажа в Санкт-Петербурге (построен в 1839-1851 годах) для размещения художественных коллекций императорского двора - сдержанное по масштабу здание классических форм оформлено монументальной скульптурой (портик с атлантами работы скульптора А. И. Теребенёва).

В 1830-е годы Кленце вёл градостроительные работы в Афинах, придав городу классицистический облик. Утверждая, что «классицизм может абсорбировать запросы современности», Кленце явился одним из инициаторов рундбогенштиля («стиля полукруглой арки») - поздней модификации романтизированного классицизма.

Произведения Кленце, несмотря на многочисленные заимствования, отличаются цельностью и выразительностью, обоснованностью стилистического выбора; они находятся у истоков широкого развития эклектизма середины - 2-й половины XIX века. Кленце работал также как живописец (писал архитектурные пейзажи).

Иллюстрация:

Л. фон Клен­це. Про­пи­леи. Мюн­хен. 1862. Архив БРЭ.

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