КАЗАДЕЗЮС АНРИ ГЮСТАВ

КАЗАДЕЗЮС АНРИ ГЮСТАВ - аль­тист, ис­пол­ни­тель на ви­оль д’амур.

В 1899 году окон­чил Па­риж­скую консерваторию. В 1901 году в Па­ри­же ос­но­вал (вме­сте с К. Сен-Сан­сом) Общество ста­рин­ных ин­ст­ру­мен­тов (су­ще­ст­во­ва­ло до 1939 года), воз­глав­лял ка­мер­ный ан­самбль это­го об­ще­ст­ва, га­ст­ро­ли­ро­вал с ним во мно­гих стра­нах Ев­ро­пы (в 1908 году в Рос­сии), в США.

Спо­соб­ст­во­вал по­пу­ля­ри­за­ции ма­ло­из­ве­ст­ной му­зы­ки ба­рок­ко и вен­ско­го клас­си­циз­ма, под ви­дом ко­то­рой ис­пол­нял и сти­ли­за­ции, на­пи­сан­ные совместно с бра­том Ма­риу­сом (24.10.1892 года, Па­риж - 13.10.1981 года, близ Па­ри­жа); сре­ди них - скри­пич­ный кон­церт ре-ма­жор «Аде­лаи­да», объ­яв­лен­ный со­чи­не­ни­ем В. А. Мо­цар­та .

Со­брал кол­лек­цию ста­рин­ных ин­ст­ру­мен­тов (хра­нит­ся в му­зее Бос­тон­ско­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра). Ав­тор шко­лы иг­ры на ви­оль д’амур.