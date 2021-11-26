КАЗАДЕЗЮС АНРИ ГЮСТАВ
КАЗАДЕЗЮС АНРИ ГЮСТАВ - альтист, исполнитель на виоль д’амур.
В 1899 году окончил Парижскую консерваторию. В 1901 году в Париже основал (вместе с К. Сен-Сансом) Общество старинных инструментов (существовало до 1939 года), возглавлял камерный ансамбль этого общества, гастролировал с ним во многих странах Европы (в 1908 году в России), в США.
Способствовал популяризации малоизвестной музыки барокко и венского классицизма, под видом которой исполнял и стилизации, написанные совместно с братом Мариусом (24.10.1892 года, Париж - 13.10.1981 года, близ Парижа); среди них - скрипичный концерт ре-мажор «Аделаида», объявленный сочинением В. А. Моцарта.
Собрал коллекцию старинных инструментов (хранится в музее Бостонского симфонического оркестра). Автор школы игры на виоль д’амур.