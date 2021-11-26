КАТАЛАНИ АНДЖЕЛИКА
КАТАЛАНИ АНДЖЕЛИКА - итальянская певица (сопрано).
Пению училась у своего отца Антонио Каталани и у П. Моранди. В 1797 году дебютировала в роли Лодоиски (одноимённая опера С. Майра, театр «Ла Фениче», Венеция). Пела во многих театрах Италии, Великобритании (1806-1812 годы), Германии, Франции (в 1814-1817 годах директор театра «Комеди Итальенн» в Париже), Дании, Швеции, Португалии. Выступала с концертами, в т. ч. в Санкт-Петербурге (1823 год) и Москве (1825 год). Среди партий: Эней («Покинутая Дидона» Дж. Паизиелло), Семирамида («Смерть Семирамиды» М.А. Португала), Клитемнестра («Клитемнестра» Н.А. Цингарелли), Камилла («Горации и Куриации» Д. Чимарозы), Клеопатра («Смерть Клеопатры» С. Назолини), Лидия («Лаузо и Лидия» Майра), Сюзанна, Вителлия («Свадьба Фигаро», «Милосердие Тита» В.А. Моцарта). Концертный репертуар Каталани включал колоратурные арии из опер Паизиелло, Н. Пиччинни и других, некоторые произведения Дж. Россини. С 1828 года преподавала во Флоренции. Совершенство вокальной техники и артистический талант Каталани были отмечены А.С. Пушкиным.