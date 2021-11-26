КАТАЛАНИ АНДЖЕЛИКА

КАТАЛАНИ АНДЖЕЛИКА - итальянская пе­ви­ца (со­пра­но).

Пе­нию учи­лась у сво­его от­ца Ан­то­нио Ка­та­ла­ни и у П. Мо­ран­ди. В 1797 году де­бю­ти­ро­ва­ла в ро­ли Ло­до­ис­ки (од­но­имённая опе­ра С. Май­ра, те­атр «Ла Фе­ни­че», Ве­не­ция). Пе­ла во мно­гих те­ат­рах Ита­лии, Ве­ли­ко­бри­та­нии (1806-1812 годы), Гер­ма­нии, Фран­ции (в 1814-1817 годах ди­рек­тор те­ат­ра «Ко­ме­ди Италь­енн» в Па­ри­же), Да­нии, Шве­ции, Пор­ту­га­лии. Вы­сту­па­ла с кон­цер­та­ми, в т. ч. в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1823 год) и Мо­ск­ве (1825 год). Сре­ди пар­тий: Эней («По­ки­ну­тая Ди­до­на» Дж. Паи­зи­ел­ло), Се­ми­ра­ми­да («Смерть Се­ми­ра­ми­ды» М.А. Пор­ту­га­ла), Кли­тем­не­ст­ра («Кли­тем­не­ст­ра» Н.А. Цин­га­рел­ли), Ка­мил­ла («Го­ра­ции и Ку­риа­ции» Д. Чи­ма­ро­зы), Кле­о­пат­ра («Смерть Кле­о­пат­ры» С. На­зо­ли­ни), Ли­дия («Лау­зо и Ли­дия» Май­ра), Сю­зан­на, Ви­тел­лия («Свадь­ба Фи­га­ро», «Ми­ло­сер­дие Ти­та» В.А. Мо­цар­та). Кон­церт­ный ре­пер­ту­ар Каталани вклю­чал ко­ло­ра­тур­ные арии из опер Паи­зи­ел­ло, Н. Пич­чин­ни и других, не­ко­то­рые про­из­ве­де­ния Дж. Рос­си­ни. С 1828 года пре­по­да­ва­ла во Фло­рен­ции . Со­вер­шен­ст­во во­каль­ной тех­ни­ки и ар­ти­стический та­лант Каталани бы­ли от­ме­че­ны А.С. Пуш­ки­ным .