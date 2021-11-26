КАРАВЕЛОВ ЛЮБЕН СТОЧЕВ
КАРАВЕЛОВ ЛЮБЕН СТОЧЕВ - болгарский писатель, общественный деятель.
Брат П. Каравелова. Писал на болгарском и русском языках. Идеолог Болгарского возрождения. Учился в греческой гимназии в Пловдиве (1850-1853 годы). В 1857-1866 годах жил в Москве; вольнослушатель историко-филологического факультета Москосковского университета (1859-1862 годы). Увлекался идеями славянофилов, затем сблизился с революционными демократами. В 1867 году переехал в Белград; в 1869 году был вынужден эмигрировать в Румынию, где в сотрудничестве с В. Левским и Х. Ботевым издавал газеты «Свобода» (1869-1872 годы) и «Независимост» (1873-1874 годы). С осени 1869 года один из организаторов (с 1872 председатель) Болгарского революционного центрального комитета в Бухаресте. Призывал к освобождению Болгарии от османского ига путём вооруженной борьбы; социальные явления объяснял закономерностями природы, идеалом государственного и общественного устройства считал демократию США. В 1873 году отошёл от активной борьбы за независимость, с 1875 года обратился к просветительству. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов был переводчиком в Главной квартире русской армии. В 1878 годй вернулся в Болгарию. Печатался с 1860 года (первые публикации - в основанном Каравеловым журнале «Братски труд»). В Москве издал этнографический труд «Памятники народного быта болгар» (том 1, 1861 год) и сборник рассказов и повестей «Страницы из книги страданий болгарского племени» (1868 год). В творчестве Каравелова сочетаются черты натурализма и реализма: ностальгическая повесть «Болгары старого времени» (1867 год, на болгарском яззыке - 1872 год); во многом представляющая собой переложение романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» повесть «Виновата ли судьба?» («Jе ли крива судбина?», 1869 год); повесть «Маменькин сынок» («Маминото детенце», 1869 год). Среди других сочинений - публицистика, поэзия, книги для детей.
Сочинение:
Събрани съчинения. София, 1984-1992 годы. Т. 1-12.