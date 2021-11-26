КАРАВЕЛОВ ЛЮБЕН СТОЧЕВ

КАРАВЕЛОВ ЛЮБЕН СТОЧЕВ - болгарский пи­са­тель, об­щественный дея­тель.

Брат П. Ка­ра­ве­ло­ва. Пи­сал на болгарском и русском язы­ках. Идео­лог Болгарского воз­ро­ж­де­ния. Учил­ся в греческой гим­на­зии в Плов­ди­ве (1850-1853 годы). В 1857-1866 годах жил в Мо­ск­ве; воль­но­слу­ша­тель ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического факультета Москосковского университета (1859-1862 годы). Ув­ле­кал­ся идея­ми сла­вя­но­фи­лов, за­тем сбли­зил­ся с ре­во­люционными де­мо­кра­та­ми. В 1867 году пе­ре­ехал в Бел­град; в 1869 году был вы­ну­ж­ден эмиг­ри­ро­вать в Ру­мы­нию, где в со­труд­ни­че­ст­ве с В. Лев­ским и Х. Бо­те­вым из­да­вал га­зе­ты «Сво­бо­да» (1869-1872 годы) и «Не­за­ви­си­мост» (1873-1874 годы). С осе­ни 1869 года один из ор­га­ни­за­то­ров (с 1872 председатель) Бол­гар­ско­го ре­во­лю­ци­он­но­го цен­траль­но­го ко­ми­те­та в Бу­ха­ре­сте. При­зы­вал к ос­во­бо­ж­де­нию Бол­га­рии от ос­ман­ско­го ига пу­тём воо­руженной борь­бы; со­ци­аль­ные яв­ле­ния объ­яс­нял за­ко­но­мер­но­стя­ми при­ро­ды, идеа­лом государственного и об­щественного уст­рой­ст­ва счи­тал де­мо­кра­тию США. В 1873 году ото­шёл от ак­тив­ной борь­бы за не­за­ви­си­мость, с 1875 года об­ра­тил­ся к про­све­ти­тель­ст­ву. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов был пе­ре­во­дчи­ком в Главной квар­ти­ре русской ар­мии. В 1878 годй вер­нул­ся в Бол­га­рию. Пе­ча­тал­ся с 1860 года (пер­вые пуб­ли­ка­ции - в ос­но­ван­ном Каравеловым журнале «Брат­ски труд»). В Мо­ск­ве из­дал эт­но­гра­фический труд «Па­мят­ни­ки на­род­но­го бы­та бол­гар» (том 1, 1861 год) и сбор­ник рас­ска­зов и по­вес­тей «Стра­ни­цы из кни­ги стра­да­ний бол­гар­ско­го пле­ме­ни» (1868 год). В твор­че­ст­ве Каравелова со­че­та­ют­ся чер­ты на­ту­ра­лиз­ма и реа­лиз­ма: нос­таль­гическая по­весть «Бол­га­ры ста­ро­го вре­ме­ни» (1867 год, на болгарском яззыке - 1872 год); во мно­гом пред­став­ляю­щая со­бой пе­ре­ло­же­ние ро­ма­на Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го «Что де­лать?» по­весть «Ви­но­ва­та ли судь­ба?» («Jе ли кри­ва суд­би­на?», 1869 год); по­весть «Ма­мень­кин сы­нок» («Ма­ми­но­то де­тен­це», 1869 год). Сре­ди других со­чи­не­ний - пуб­ли­ци­сти­ка, по­эзия, кни­ги для де­тей.

Сочинение:

Събра­ни съчи­не­ния. Со­фия, 1984-1992 годы. Т. 1-12.