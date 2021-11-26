ИРАДЖ-МИРЗА
ИРАДЖ-МИРЗА Джелаль оль-Мемалек - иранский поэт.
Выходец из аристократической семьи. В 1891 году стал придворным панегиристом и получил титул «глава поэтов» («садр ош-шоара»). Позднее перешёл на государственную службу.
Ирадж-Мирза, один из первых реформаторов персидской поэзии, внёс в классические жанры гражданскую тематику: антиколониальные и антиклерикальные мотивы, критику общественной жизни Ирана конца XIX века (продажность чиновников, отсталость и безграмотность населения, слепое следование мусульманским традициям, бесправие женщин и т.д.). Особую известность получили его стихи, прославляющие женщину-мать («Мать», «Сердце матери», «Бедная мать»), а также «Послание о покрывале», направленное против обычая ношения чадры.
Мрадж-Мирза писал стихи для детей, переводил сочинения Ж. де Лафонтена, Ф. Шиллера, У. Шекспира.
Сочинения:
Полн. собр. стихов. 2-е изд. Тегеран, 1968 (на перс. яз.); Верность / Сост., предисл. и прим. З. Н. Ворожейкиной. Л., 1977.