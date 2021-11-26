ИРАДЖ-МИРЗА

ИРАДЖ-МИРЗА Джелаль оль-Мемалек - иранский по­эт.

Вы­хо­дец из ари­сто­кра­тической се­мьи. В 1891 году стал при­двор­ным па­не­ги­ри­стом и по­лу­чил ти­тул «гла­ва по­этов» («садр ош-шоа­ра»). Позд­нее пе­ре­шёл на государственную служ­бу.

Ирадж-Мирза, один из пер­вых ре­фор­ма­то­ров персидской по­эзии , внёс в клас­сические жан­ры гражданскую те­ма­ти­ку: ан­ти­ко­ло­ни­аль­ные и ан­ти­кле­ри­каль­ные мо­ти­вы, кри­ти­ку об­щественной жиз­ни Ира­на конца XIX века (про­даж­ность чи­нов­ни­ков, от­ста­лость и без­гра­мот­ность на­се­ле­ния, сле­пое сле­до­ва­ние му­сульманским тра­ди­ци­ям, бес­пра­вие жен­щин и т.д.). Осо­бую из­вест­ность по­лу­чи­ли его сти­хи, про­слав­ляю­щие жен­щи­ну-мать («Мать», «Серд­це ма­те­ри», «Бед­ная мать»), а так­же «По­сла­ние о по­кры­ва­ле», на­прав­лен­ное про­тив обы­чая но­ше­ния чад­ры.

Мрадж-Мирза пи­сал сти­хи для де­тей, пе­ре­во­дил со­чи­не­ния Ж. де Ла­фон­те­на , Ф. Шил­ле­ра, У. Шек­спи­ра .

Сочинения:

Пол­н. собр. сти­хов. 2-е изд. Те­ге­ран, 1968 (на перс. яз.); Вер­ность / Сост., пре­дисл. и прим. З. Н. Во­ро­жей­ки­ной. Л., 1977.